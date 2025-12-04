Л егендата на френското кино Биржит Бардо проговори за първи път за здравословните си проблеми, след като два пъти се оказа в болница през последните месеци.

МОЛЕТЕ СЕ: Една от най-големите филмови легенди на всички времена бере душа!

В документален филм със заглавие „Бардо“, тя споделя, че се е борила с депресия през целия си живот, включително в разгара на световната си слава, и се е опитала да сложи край на живота си чрез самоубийство.

„Опитах да отнема живота си и бях спасена по чудо“, казва Бардо, въпреки че не уточнява какво точно е било това чудо. Звездата от „И Бог създаде жената“ допълнително разкрива, че депресията е нещо, с което все още се бори. „Всяка сутрин се събуждам и съм тъжна“, казва тя.

Въпреки това, Бардо винаги е намирала утеха в животните и в активизма за правата на животните. „Не ме интересува дали хората ме помнят. Това, което наистина бих искала, е хората да помнят уважението, което дължим на животните“, заявява Бардо в документалния филм. „Колкото повече напредвам в живота си, толкова повече се страхувам от хората. По-скоро съм животно, отколкото човек.“

Документалният филм излиза няколко седмици след като Бардо беше хоспитализирана с мистериозно заболяване и претърпя операция.