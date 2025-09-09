М охамед Ал-Файед е казал на принцеса Даяна, че иска да спи с нея, преди да се омъжи за сина му, твърди бившият иконом на покойната Даяна.

RadarOnline твърди, че 67-годишният Пол Бърел е разказал за неприличното предложение за брак в новата си сензационна книга. Даяна имаше със сина на Ал-Файед, Доди, когато тя загива в автомобилна катастрофа в Париж през 1997 г. , а той също умира в катастрофата.

Но преди да се съберат, собственикът на „Хародс“ Мохамед Ал-Файед, който беше обвинен в множество изнасилвания и сексуални посегателства миналата година , разговарял с Даяна многократно, когато тя посещавала лондонския универсален магазин.

И по време на едно конкретно пътуване, Бърел твърди, че Ал-Файед е отправил мръсната молба: „Искам да се омъжиш за сина ми, но в египетската традиция бащата е пръв. Ще спя с теб“.

Бърел твърди, че Даяна му е казала: „Можеш ли да си представиш как правя любов с Йода?“, вярвайки, че той е двойник на героя от „Междузвездни войни“ .

Ал-Файед, който почина през 2023 г. на 94-годишна възраст, е казал на Даяна да се омъжи за Доди още преди двамата да се запознаят, такава била неговата решителност двамата да се съберат. Бърел твърди, че кралското семейство е намерило милиардера бизнесмен „зловещ“ и „мазен“ и се е оплакало, че „той винаги го опипва“.

На друго място в книгата, озаглавена „Кралският инсайдер“ , Бърел също така прави няколко твърдения за Меган Маркъл , съпругата на най-малкия ѝ син, принц Хари.

Той си спомни момента, в който според него е започнал предполагаемият разрив между херцогинята на Съсекс и снаха ѝ Кейт Мидълтън.

Бившата актриса се преместила с Хари в Nottingham Cottage, малка къща с две спални от 17-ти век, разположена в двореца Кенсингтън.

Наричан „Нот Кот“, това е мястото, където 40-годишният Хари зададе въпроса по време на печене на пиле през 2017 г.

Принц Уилям и Кейт живеели в апартамент 1А на Кенсингтънския дворец по това време.

Меган научила за новоремонтирания луксозен апартамент Уилям и Кейт, включващ бална зала, първия път, когато тя и Хари били поканени на вечеря, пише Бърел и „може би тук започнаха проблемите“.

