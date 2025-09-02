Е кспертът по британското кралско семейство Том Сайкс изложи версия за участието на британските разузнавателни служби в смъртта на принцеса Даяна през 1997 г. Той направи твърдението си пред американското издание The Daily Beast, позовавайки се на материали от ново журналистическо разследване.

Нека припомним, че на 31 август 1997 г. принцеса Даяна и нейният спътник Доди Ал-Файед загинаха при автомобилна катастрофа в парижки тунел. Официалната версия е, че колата им се е опитвала да избяга от папараците с висока скорост, след което шофьорът е загубил контрол и се е сблъскал с подпора на моста.

Сайкс посочва редица несъответствия в официалната версия на събитията. Той е бил привлечен от необичайно високите нива на въглероден оксид в кръвта на шофьора, пълната липса на работещи камери за видеонаблюдение в района и фактът, че тялото на принцесата е било балсамирано при спешен случай.

Експертът има отделен въпрос относно автомобила Fiat Uno, за който се твърди, че се е сблъскал с колата на Даяна преди фаталния сблъсък с моста. Въпреки че според официалната версия е бил управляван от фотографа Джеймс Анденсън е невъзможно да се потвърди това, тъй като той е починал през 2000 г. Сайкс смята, че зад волана може да е бил служител на британските тайни служби.

Относно евентуалните поръчители на престъплението, експертът отбелязва съществуването на различни версии. За разлика от Мохамед Ал-Файед, който обвини принц Филип, Сайкс е склонен да вярва, че група влиятелни служители от разузнаването са действали самостоятелно и са могли да елиминират Даяна без съгласието на кралското семейство, смятайки я за заплаха за монархията.

