М одно ревю изненада Париж, като красив манекен се появи на подиума на кон.
Събитието бе за модното ревю на певеца Пост Малоун, който представи колекцията дрехи Austin Post не къде да е, а в бившата резиденция на Карл Лагерфелд в Hotel de Bourdon.
Артистът развълнува публиката с идеите си, като освен коня предлагаше и бира. Малоун е родом от Тексас и моделите му представят каубойски облекла. Той се опитвал да постигне „нов творчески израз и психическо разширение на своята идентичност“.
This horse deserves a medal because it’s very frightening to walk into a room of people they don’t know this close and what is happening here? we’re supposed to take fashion advice from Post Malone now? He’s gone country? #BreakingNews pic.twitter.com/yjoI0pybi9— Lisa (@lisssa0114) September 2, 2025
Както се посочва в прессъобщение, „от корените му в Тексас до планините на Юта, неговият външен вид е оформен от ранчовата култура, ботушите, денима и годините на излагане на глобалния лукс чрез музиката“. Обувките за ревюто бяха предоставени ексклузивно от базираната в Тексас Lucchese Bootmaker. Самият автор на колекцията носеше светлосин деним ансамбъл, който съчета с каубойска шапка, кафяви ботуши и слънчеви очила, с бира в ръка.