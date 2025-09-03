М одно ревю изненада Париж, като красив манекен се появи на подиума на кон.

Събитието бе за модното ревю на певеца Пост Малоун, който представи колекцията дрехи Austin Post не къде да е, а в бившата резиденция на Карл Лагерфелд в Hotel de Bourdon.
Артистът развълнува публиката с идеите си, като освен коня предлагаше и бира. Малоун е родом от Тексас и моделите му представят каубойски облекла. Той се опитвал да постигне „нов творчески израз и психическо разширение на своята идентичност“.

Както се посочва в прессъобщение, „от корените му в Тексас до планините на Юта, неговият външен вид е оформен от ранчовата култура, ботушите, денима и годините на излагане на глобалния лукс чрез музиката“. Обувките за ревюто бяха предоставени ексклузивно от базираната в Тексас Lucchese Bootmaker. Самият автор на колекцията носеше светлосин деним ансамбъл, който съчета с каубойска шапка, кафяви ботуши и слънчеви очила, с бира в ръка.

 

