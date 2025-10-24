Х оливудски трус в любовния живот на Том Круз! Звездата от „Мисията невъзможна“ се е разделил с 26 години по-младата Ана де Армас, след като опитът му да я „въведе“ в сциентологията приключил с пълен провал, разкрива RadarOnline.com.

Според източници близки до двойката, Круз бил убеден, че Ана е неговата идеална половинка – умна, красива и духовна. Но нещата се обърнали, когато тя започнала да поставя под въпрос влиянието на Църквата на Сциентологията върху живота му.

„Том харесва всичко да е под контрол, а Ана никога няма да бъде човек, когото може да моделира. Когато тя отказа да се поддаде на сциентологичната му вяра, той осъзна, че тя не е 'одобрената' партньорка, на която се е надявал,“ разкри близък до актьора.

Въпреки разрива, двамата останали в добри отношения. Източници твърдят, че химията просто е изчезнала, без драма и скандали.

„Решиха, че е по-добре да останат приятели, отколкото да се опитват да спасят нещо, което вече не работи,“ казва източникът.

Круз, известен с дълбоката си отдаденост на Сциентологията, за пореден път доказва, че вярата му стои над всичко – дори над любовта.