С офи Маринова и Лили Иванова си размениха покани за декемврийските си концерти в столицата.

МОРЕ ОТ ЛЮБОВ: Софка покани Лили Иванова на концерт (СНИМКИ)

Софи Маринова прави шоуто си с „Ку-ку бенд“ в четири последователни вечери в Арената – 3, 4, 5 и 6 декември. А Лили Иванова, готвейки се за парижката зала „Олимпия“ догодина, този път ще се ограничи само с две вечери в зала 1 на НДК – 12 и 13 декември, но на следващата отново ще пее там за 100-годишнината от рождението на Георги Парцалев.

Обич

Софи Маринова още веднъж сподели с „Телеграф“, че много обича и уважава Лили Иванова, която за нея е най-големият връх в музиката. Спомни си как в детството майка й я орисала да пее като Лили Иванова. И как й разправяли, че била ромската Лили Иванова. „Да, но оригиналът е един“ - отсече Софи. Тя, когато можела, гледала винаги да отиде на концертите на примата. И сега го прави при възможност, понякога го правела тайно. Обяснява, че обича да гледа и съпреживява като част от публиката, без да е под светлините на прожекторите.

Рокли

Вчера близките на Софка занесоха в Арената роклите й, за да направи репетицията с тях и да види кои тоалети кога да използва, научи „Телеграф“. За 5 декември, когато е рожденият ден на знаменитата певица, се знае, че се готвят различни изненади и това ще е един по-специален концерт.

Софи призна, че раздавала много покани, които й се полагат като изпълнител, но така се случило, че за няколко много близки хора не стигнали, а всички билети били изкупени. И се наложило трескаво търсене. На помощ дошли фенове, които се организирали да ходят на всеки един от четирите концерта. Та някои от тях се лишили от билетите си и ще пропуснат една от четирите шоу програми.

Букет

Лили Иванова показа в социалните мрежи поканата от Софи Маринова, която е придружена и със стилен букет. В нея Софи споделя с примата: „Благодаря Ви за това, че с музиката си докосвате сърцата на поколения българи и превръщате изкуството в сила, която обединява и вдъхновява. Вашият професионализъм, дисциплина и отдаденост са пример, който всеки артист носи като ориентир в пътя си“. След това Софи продължава: „Като човек и творец осъзнавам колко много съм научила от Вас – не само чрез сценичното Ви присъствие, но и чрез посланията, които отправяте в песните си. Вашата музика е докоснала и моето сърце, както и сърцата на милиони българи, които Ви уважават и обичат“.

Георги П. Димитров