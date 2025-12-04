Д ъщерите на опозорения принц Андрю и бившата му съпруга Сара Фъргюсън са под натиск да разкрият истината за връзката си с покойния педофил Джефри Епстийн.

НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ: И кралицата се оказа клиент на Джефри Епстийн!

Принцесите Юджини и Беатрис са на ръба на отчаянието си, след като родителите им бяха изгонени от кралското семейство заради приятелството им с педофила, разкрива Radar Online.

Момичетата очевидно са се възползвали изключително много от услугите, които финансостът е правил на родителите им, докато са растяли“, разкрива вътрешен човек, добавяйки: „Сега много хора питат защо Беатрис и Юджини все още не са се изказали открито. Поне за да осъдят действията на Епстийн“.

76-годишният крал Чарлз нареди на брат си и Фъргюсън да се откажат от титлите си херцог и херцогиня на Йорк, след като изтекли имейли разкриха, че Андрю и Сара са били близки с него, докато е извършвал престъпленията си.

Дъщерите им бяха замесени в скандала, след като стана ясно, че Беатрис, сега на 37 години, и Юджини, на 35 години, са пътували с майка си през 2011 г. - когато са били на 21 и 19 години - за да отпразнуват освобождаването на Епстийн от затвора.

Нещо повече, Андрю използва Беатрис като алиби, за да докаже, че не е правил секс с тогава17-годишната Вирджиния Джуфре, която му е била представена от Епстийн през 2001 г.

Той каза на телевизионен водещ, че е бил с Беатрис в пицария в Лондон във въпросния ден.

Скотланд Ярд също разследва Андрю, след като изтеклите имейли показват, че той е помолил бодигарда си да намери компрпомати срещи Джуфре.

Всичко това предизвика широко разпространено отвращение спрямо опозореният принц.

Според Radar Online, престолонаследникът принц Уилям ще заеме твърда позиция, когато стане крал, и ще премахне статута на принцеси на дъщерите на Андрю чрез официален акт на Парламента.