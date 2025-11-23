К ралица Елизабет II „е била клиентка“ на Джефри Епстийн, твърди документ.

САГАТА ЕПСТИЙН: Привикаха на разпит Бил и Хилари Клинтън!

Един от имейлите на педофил, който почина през 2019 г., твърди, че покойната кралица Елизабет II е била един от „клиентите“ на опозорения финансист и че той ѝ е предоставял финансови съвети.

Въз основа на едно от приблизително 23 000 досиета от делото срещу Епстийн, публикувани от Комисията по надзор на Камарата на представителите миналата седмица, носителят на Нобелова награда, учен Мъри Гел-Ман, заяви, че е „с впечатлението, че сред клиентите на Епстийн е и кралицата на Англия“, пише Daily Star.

„И [Мартин] Новак, и [Алън Мортън] Дершовиц бяха развълнувани да се ръкуват с мъж на име „Андрю“ в къщата на Епстийн“, разкрива документът. Става въпрос за родения в Австрия професор по математика и биология в Харвардския университет и за американския адвокат и професор по право. „„Андрю“ се оказа принц Андрю, който впоследствие се уреди да седне в задната част на юридическия клас на Дершовиц.

Документите съдържат и твърдения, че Епстийн е предлагал финансови съвети на покойната кралица. Според друг документ, Епстийн е помагал и на Мъри Гел-Ман. Физикът, който почина през май 2019 г., получи Нобелова награда за физика за 1969 г. за работата и откритията си, свързани с класификацията на елементарните частици и техните взаимодействия. В публикация от 1994 г. Гел-Ман благодари за финансовата подкрепа на Джефри Епстийн, който дари чрез Института Санта Фе.

Документите разкриват, че около началото на хилядолетието Андрю Маунтбатън-Уиндзор и Гилейн Максуел, която в момента излежава 20-годишна присъда за трафик на деца с цел сексуална експлоатация, „почти никога не са се разделяли, наслаждавайки се на осем различни екскурзии заедно в рамките на една година“.

В документа се посочва, че те са почивали заедно в Палм Бийч, посетили са модно ревю в Ню Йорк и са присъствали на събитие за набиране на средства за Лондонския симфоничен оркестър в града месец по-късно. След това, през януари 2001 г., те отново почиват заедно в Пукет, Тайланд.

Многобройни документи разкриват също, че Андрю е изпратил покани както на Епстийн, така и на Максуел за честването на рождения ден на покойната кралица през 2000 г. В един документ се посочва, че през 2000 г. „Епстийн е бил поканен в замъка Уиндзор, за да отпразнува рождения ден на кралицата“. Името на Андрю е споменато в досиетата 173 пъти.

Междувременно, стана ясно, че над 30 британски знаменитости се появяват в документите. Сред тях са Дейвид Бекъм, Наоми Кембъл, Адел и Мик Джагър.

Други знаменитости, които се споменават многократно в документите са:

Сара Фъргюсън – девет споменавания. Цитирана в административен или кореспондентски контекст.

Кралица Камила – девет споменавания. Не се доказва връзка с Епстийн

Лейди Даяна – 14 пъти. Появява се в медийни или дневникови препратки.

Стивън Хокинг – 17 споменавания. Препратките не предполагат лична връзка.

Тони Блеър – 22 споменавания. Споменаванията не предполагат лична асоциация.

Дейвид Камерън – 19 споменавания. Включен във документите без никакви намеци за неправомерни действия.

Гордън Браун – 16 споменавания. Появява се в по-широки контекстуални препратки.

Колин Фърт – 10 споменавания. Няма доказателства за лична връзка.

Пиърс Морган – девет споменавания. Цитирано без намек за приятелство или неправомерно поведение.

Наоми Кембъл – 10 споменавания. Кембъл е казала, че не е знаела за престъпното поведение на Епстийн и го е срещала само чрез по-широки социални кръгове.

Найджъл Фараж – 18 споменавания. Споменаванията не показват лично приятелство.

Сър Мик Джагър – девет споменавания. Посочено само в контекстуални препратки.

Адел – осем споменавания. Няма намек за някаква връзка с Епстийн.

Сър Дейвид Бекъм – девет споменавания. Появява се в документи без намек за асоциация.

Сър Елтън Джон – осем споменавания. Няма данни за лични връзки.