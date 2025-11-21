П редседателят на Комисията по надзор на Камарата на представителите Джеймс Комър нареди на Бил и Хилари Клинтън да дадат показания следващия месец във връзка с разследването на покойния осъден педофил Джефри Епстийн.

„Тихо, тихо, прасенце“: Тръмп избухна срещу журналистка заради новите имейли на Епстийн!

Комър първоначално е призовал бившата първа двойка на 5 август да отговори на въпроси относно връзката им с покойния финансист, но адвокатът на Клинтън, Дейвид Кендал, в отговор от 3 ноември е поискал клиентите му да дадат само„писмени показания за малкото информация“, с която разполагат, предлава New York Post.

„Като се има предвид признанието, че вашите клиенти разполагат с известна релевантна информация, вашата позиция се свежда

до искане Комисията да се откаже от лични показания, потенциално свързани с нейния законодателен надзор. Освен това, вашето твърдение, че показанията на вашите клиенти не биха били от значение за заявените цели на разследването на Комисията, тъй като въпросните събития са се случили извън съответните служебни задължения на семейство Клинтън, пропуска същината на Комисията“, написа в отговор Комър.

ТЪМНО МИНАЛО: Парис Хилтън била вербувана за педофила Джефри Епстийн?!

„Именно фактът, че президентът Клинтън и държавният секретар Клинтън са поддържали отношения с г-н Епстийн и г-жа Максуел в личното си качество като частни граждани, е от интерес за Комисията“, добавя той.

На 42-рия президент на САЩ е наредено да се яви за даване на показания в 10:00 часа на 17 декември. Съпругата му ще се яви за даване на показания в 10:00 часа на следващия ден.

Адвокатът на Клинтън Дейвид Кендъл, в предишния си отговор до надзорната комисия, написа: „Това, което научихме през годините за Джефри Епстийн и Гилейн Максуел, е отвратително. Искането на обществеността за прозрачност от страна на правителството относно престъпленията им е едновременно разбираемо и оправдано“, каза Кендъл.