П резидентът Доналд Тръмп отново взриви – този път с обидата „Quiet. Quiet, Piggy“ („Тихо, тихо, прасенце“), изстреляна към журналистка по време на напрегнат разговор в Air Force One.

Поводът: новите имейли от архива на Джефри Епстийн, разпространени от демократите в Комисията по надзор. Кореспонденциите между Епстийн, Гислейн Максуел и биографа Майкъл Улф съдържат смущаващи намеци за отношенията на милиардера с Тръмп, включително израза „онова куче, което не е залаяло още“ и твърдения, че Тръмп „е знаел за момичетата“ — обвинения, които президентът категорично отрича, пише People.

На борда на Air Force One репортерка се опита да попита Тръмп дали има нещо инкриминиращо в имейлите – и той буквално я прекъсна с: „Quiet. Quiet, Piggy“.

Съветници на кампанията признават неофициално, че „Piggy“ е сред любимите му обиди към жени, напомняйки и за скандала с Мис Вселена Алисия Мачадо, за която Тръмп се подигравал: „Hello, Miss Piggy.“

Само два дни по-късно той отново захапа друг репортер – този път за въпрос за Тъкър Карлсън: „Ти си най-лошата. Не знам защо изобщо те държат“.

Тръмп иска разсекретяване на стенограмите по делото „Епстийн“

Ситуацията ескалира и след като снимка на спуснато знаме пред Белия дом взриви социалните мрежи. Критиците обвиниха Тръмп в нарушаване на кодекса за американското знаме, но Белият дом заяви, че „фалшива новина“ и вятърът принудил екипа да прибере флага временно в специален контейнер.