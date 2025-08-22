Г ъбар и билкарка въртят ферма за отглеждане на екзотични и лечебни гъби.

Вече 8 г. фермата „Гъбеното царство“ успешно се налага като една от най-търсените от любителите на този вкусен горски продукт производители. Началото на фермата е положено през 2017 г. от братята близнаци Борислав и Денислав Ковачеви. В първите 3 г. те тръгват по пътя на фермерството с отглеждане на гъби кладница в кюстендилското село Вратца. Двамата братя отглеждат 3 вида кладница – розова, жълта и царска, като започват върху 150 квадрата оранжерийно производство. За разлика от други свои колеги, които отглеждат мицела върху дървени трупчета, братята използват слама и дървесни стърготини. Наред с гъбите те произвеждат и продават още и компост за култивиране на гъби. В началото гъбите били нещо като хоби за свободното време на близнаците, но след това се превърнали в начин на живот. Така се поставя началото на фермата „Гъбеното царство“, която е известна сред любителите на този горски продукт. Лицата на фермата днес са познатият вече гъбар Борислав и неговата любима – билкарката Александрина, обединени от любовта към природата и от общото си желание да помагат на хората.

„Пътят ни започна като малко семейно начинание, но с течение на времето се превърна в мисия да възродим традициите за отглеждане на лечебни гъби и да ги направим достъпни за всеки. С любов и отдаденост създаваме нашите продукти. Всеки ден работим за това да предоставим най-високо качество и да запазим всички полезни свойства на гъбите, които отглеждаме. Вярваме, че природата ни е дала всичко необходимо за здравословен живот“, обясняват собствениците на фермата „Гъбеното царство“.

Асортимент

В асортимента на фермата днес се предлагат пресни, сушени и мариновани гъби, както и екстракти от гъби, които фермерите определят като хранителни добавки, подобряващи живота и ежедневието на хората. А някои от отглежданите от Борислав и Александрина видове гъби са непознати дори и за потомствените гъбари второ и трето поколение у нас.

Безспорно „черешката на тортата“ в асортимента на фермата е гъбата лъвска грива. Тя шокира хората още със своя външен вид, който прилича на всичко друго, но не и на гъба.

Освен със странния си и екзотичен вид тази гъба се отличава и с мек кремав вкус на ядки и море. Текстурата й е плътна, но същевременно нежна, което я прави подходяща за различни кулинарни предизвикателства. Тя може да се използва както за супа, така и на салата, като гарнитура за месо и риба и за друга кулинарна обработка и като съставка на пица. Може да се използва също и във веган диетите като основна съставка в растителни кюфтенца, стекове и бургери.

Лъвската грива, известна още и като брадат таралеж, се среща в Европа, Азия и Северна Америка. Появява се в края на лятото и през есента по широколистните дървета, особено по американския бук и клена. Смята се за сапрофитна, тъй като се храни главно с мъртви дървета. Лъвската грива от векове се използва в традиционната китайска медицина и се предлага като хранителна добавка индивидуално или в комбинация с други гъби и природни съставки. Прясната лъвска грива е един от най-търсените артикули на ферма „Гъбеното царство“ и се предлага на цена от 22,50 лв/кг.

Азиатски

Сред останалите артикули в „Гъбеното царство“ има още китайски и японски ядливи и лечебни гъби. Бялото и кафявото шимеджи е фина и елегантна гъба с деликатен, леко орехов вкус и стегната структура. Запазва красивата си форма дори и след кулинарна обработка. Използва се често в японската кухня както за супи и сотирани зеленчуци, така и за гарнитури и оризови ястия. Гъбата е богата на витамин В, калий и мед. Богата е и на бета-глюкани, служещи за укрепване на имунната система. Има противовъзпалителни и антиоксидантни свойства. В Япония бялото шимеджи се смята за символ на дълголетие и хармония и затова е често консумирано.

Майтаке, известна още и като овча глава, също се използва в азиатската медицина. Може да се употребява като съставка за различни ястия, както и да се маринова. Трябва да се знае, че малко по-трудна е кулинарната й обработка. Гъбата майтаке расте на туфи, които могат да достигнат до 50 кг.

Шийтаке е японска гъба, която през последните години доби известност в България заради лечебните си качества. Тя притежава опушен земен вкус и в кулинарията може да бъде използвана за супи и салати, гарнитури, в оризови ястия и др. специалитети, изискващи дълбок и плътен вкус. Шапката на гъбата има нежен вкус и се топи в устата, а пънчето й, тъй като е по-жилаво, е подходящо за приготвяне на бульони. Шийтаке съдържа витамини А, В, С, както и магнезий, калий, калций, желязо, които са важни за поддържане на здравето и имунната система. Гъбата притежава противовъзпалителни, антиоксидантни и антивирусни свойства. В България шийтаке все повече се използва за превенция и лечение на онкологични заболявания.

Български

Наред с тези гъби в „Гъбеното царство“ се отглеждат и български гъби. Смръчкулата е ядлива гъба, известна още и като пумпалка и овчи тумбак, и е от типа торбести гъби. Среща се в един сравнително кратък отрязък от време, през пролетта от април до май. Основно расте на места, където е имало пожари и това й придава известен опушен вкус. Въпреки неугледния си вид тя е с нежен и деликатен вкус и текстура.

Кладницата е достатъчно известна в България дървесна гъба. Среща се в широколистни гори главно от началото на есента до началото на зимата, но може да израсне и през пролетта. Една от най-вкусните родни гъби. Може да се готви в широк кулинарен диапазон – на супа, пържена, печена, като съставка на различни ястия. Особеното при нея е, че не се суши, а се съхранява маринована. В някои части на света тази гъба се използва и за пречистване на водата от нефтени отпадъци. Кладницата е и една от най-лесните за култивирано отглеждане гъби.

Правят пет вида лечебни тинктури

ж
Авторът

Освен гъбите в прясно и сушено състояние фермата предлага и нещо уникално – 5 вида лечебни тинктури от различни видове гъби, които се определят като хранителни добавки.

„Това е продукт, в чиято сърцевина стои знание за лечебните свойства на билки и гъби, умение за боравене със и разбиране на природните механизми и едно добро намерение – всички хора да бъдат по-здрави. Нека всеки, който докосне някое от тези шишенца, да се почувства по-добре“, обясняват Борислав и Александрина. Петте предлагани екстракта са от гъбите лъвска грива, рейши, шийтаке, чига и кордицепс. Някои от тинктурите са добри за възстановяване на загубената жизненост и енергия и за преодоляване на хроничната умора. Други действат положително върху нервната система, а трети – при възпаления. Препоръчителната доза от тинктурите за възрастни е между 60 и 90 капки дневно, които се разтварят в някаква течност. А за още по-добро усвояване на тинктурите е добре те да се приемат в комбинация с нещо, богато на витамин С, като цитрусови плодове, или на полезни мазнини, като чисто краве масло или прясно мляко.

Иван Първанов Иван Първанов
Агро Телеграф гъби билки вратца гъбеното царство Агро бизнес