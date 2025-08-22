Г ъбар и билкарка въртят ферма за отглеждане на екзотични и лечебни гъби.

Вече 8 г. фермата „Гъбеното царство“ успешно се налага като една от най-търсените от любителите на този вкусен горски продукт производители. Началото на фермата е положено през 2017 г. от братята близнаци Борислав и Денислав Ковачеви. В първите 3 г. те тръгват по пътя на фермерството с отглеждане на гъби кладница в кюстендилското село Вратца. Двамата братя отглеждат 3 вида кладница – розова, жълта и царска, като започват върху 150 квадрата оранжерийно производство. За разлика от други свои колеги, които отглеждат мицела върху дървени трупчета, братята използват слама и дървесни стърготини. Наред с гъбите те произвеждат и продават още и компост за култивиране на гъби. В началото гъбите били нещо като хоби за свободното време на близнаците, но след това се превърнали в начин на живот. Така се поставя началото на фермата „Гъбеното царство“, която е известна сред любителите на този горски продукт. Лицата на фермата днес са познатият вече гъбар Борислав и неговата любима – билкарката Александрина, обединени от любовта към природата и от общото си желание да помагат на хората.

„Пътят ни започна като малко семейно начинание, но с течение на времето се превърна в мисия да възродим традициите за отглеждане на лечебни гъби и да ги направим достъпни за всеки. С любов и отдаденост създаваме нашите продукти. Всеки ден работим за това да предоставим най-високо качество и да запазим всички полезни свойства на гъбите, които отглеждаме. Вярваме, че природата ни е дала всичко необходимо за здравословен живот“, обясняват собствениците на фермата „Гъбеното царство“.

Асортимент

В асортимента на фермата днес се предлагат пресни, сушени и мариновани гъби, както и екстракти от гъби, които фермерите определят като хранителни добавки, подобряващи живота и ежедневието на хората. А някои от отглежданите от Борислав и Александрина видове гъби са непознати дори и за потомствените гъбари второ и трето поколение у нас.

Безспорно „черешката на тортата“ в асортимента на фермата е гъбата лъвска грива. Тя шокира хората още със своя външен вид, който прилича на всичко друго, но не и на гъба.

Освен със странния си и екзотичен вид тази гъба се отличава и с мек кремав вкус на ядки и море. Текстурата й е плътна, но същевременно нежна, което я прави подходяща за различни кулинарни предизвикателства. Тя може да се използва както за супа, така и на салата, като гарнитура за месо и риба и за друга кулинарна обработка и като съставка на пица. Може да се използва също и във веган диетите като основна съставка в растителни кюфтенца, стекове и бургери.

Лъвската грива, известна още и като брадат таралеж, се среща в Европа, Азия и Северна Америка. Появява се в края на лятото и през есента по широколистните дървета, особено по американския бук и клена. Смята се за сапрофитна, тъй като се храни главно с мъртви дървета. Лъвската грива от векове се използва в традиционната китайска медицина и се предлага като хранителна добавка индивидуално или в комбинация с други гъби и природни съставки. Прясната лъвска грива е един от най-търсените артикули на ферма „Гъбеното царство“ и се предлага на цена от 22,50 лв/кг.

Азиатски

Сред останалите артикули в „Гъбеното царство“ има още китайски и японски ядливи и лечебни гъби. Бялото и кафявото шимеджи е фина и елегантна гъба с деликатен, леко орехов вкус и стегната структура. Запазва красивата си форма дори и след кулинарна обработка. Използва се често в японската кухня както за супи и сотирани зеленчуци, така и за гарнитури и оризови ястия. Гъбата е богата на витамин В, калий и мед. Богата е и на бета-глюкани, служещи за укрепване на имунната система. Има противовъзпалителни и антиоксидантни свойства. В Япония бялото шимеджи се смята за символ на дълголетие и хармония и затова е често консумирано.

Майтаке, известна още и като овча глава, също се използва в азиатската медицина. Може да се употребява като съставка за различни ястия, както и да се маринова. Трябва да се знае, че малко по-трудна е кулинарната й обработка. Гъбата майтаке расте на туфи, които могат да достигнат до 50 кг.

Шийтаке е японска гъба, която през последните години доби известност в България заради лечебните си качества. Тя притежава опушен земен вкус и в кулинарията може да бъде използвана за супи и салати, гарнитури, в оризови ястия и др. специалитети, изискващи дълбок и плътен вкус. Шапката на гъбата има нежен вкус и се топи в устата, а пънчето й, тъй като е по-жилаво, е подходящо за приготвяне на бульони. Шийтаке съдържа витамини А, В, С, както и магнезий, калий, калций, желязо, които са важни за поддържане на здравето и имунната система. Гъбата притежава противовъзпалителни, антиоксидантни и антивирусни свойства. В България шийтаке все повече се използва за превенция и лечение на онкологични заболявания.

Български

Наред с тези гъби в „Гъбеното царство“ се отглеждат и български гъби. Смръчкулата е ядлива гъба, известна още и като пумпалка и овчи тумбак, и е от типа торбести гъби. Среща се в един сравнително кратък отрязък от време, през пролетта от април до май. Основно расте на места, където е имало пожари и това й придава известен опушен вкус. Въпреки неугледния си вид тя е с нежен и деликатен вкус и текстура.

Кладницата е достатъчно известна в България дървесна гъба. Среща се в широколистни гори главно от началото на есента до началото на зимата, но може да израсне и през пролетта. Една от най-вкусните родни гъби. Може да се готви в широк кулинарен диапазон – на супа, пържена, печена, като съставка на различни ястия. Особеното при нея е, че не се суши, а се съхранява маринована. В някои части на света тази гъба се използва и за пречистване на водата от нефтени отпадъци. Кладницата е и една от най-лесните за култивирано отглеждане гъби.

Правят пет вида лечебни тинктури

Освен гъбите в прясно и сушено състояние фермата предлага и нещо уникално – 5 вида лечебни тинктури от различни видове гъби, които се определят като хранителни добавки.

„Това е продукт, в чиято сърцевина стои знание за лечебните свойства на билки и гъби, умение за боравене със и разбиране на природните механизми и едно добро намерение – всички хора да бъдат по-здрави. Нека всеки, който докосне някое от тези шишенца, да се почувства по-добре“, обясняват Борислав и Александрина. Петте предлагани екстракта са от гъбите лъвска грива, рейши, шийтаке, чига и кордицепс. Някои от тинктурите са добри за възстановяване на загубената жизненост и енергия и за преодоляване на хроничната умора. Други действат положително върху нервната система, а трети – при възпаления. Препоръчителната доза от тинктурите за възрастни е между 60 и 90 капки дневно, които се разтварят в някаква течност. А за още по-добро усвояване на тинктурите е добре те да се приемат в комбинация с нещо, богато на витамин С, като цитрусови плодове, или на полезни мазнини, като чисто краве масло или прясно мляко.

Иван Първанов