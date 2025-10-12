П реди 23 години Пламен Калинов попада на любопитна статия за ползите от аронията, времето, когато този храст не беше така популярен в България. Тогава решава да се запознае в детайли с лечебните свойства на това растение. „Исках да направя нещо различно и истинско, което освен доходи да ми носи радост и удовлетворение, да живея сред чиста природа и да произвеждам здравословни продукти“, сподели дипломираният икономист Калинов пред „Телеграф“.

Наричат аронията „природна аптека“ и „красивата лечителка“, защото тя има хранителни и лечебни свойства.

Оказва се, че този дребен плод е рекордьор по биофлавоноиди и танини, т.нар. горчиви и тръпчиви вещества, които се съдържат и във всичките най-силни билки. Освен тях обаче в аронията има и едни много силни антоциани, рубинени пигменти, които също са от групата на биофлавоноидите и са сред най-силните имуностимулатори. „Затова и черната черница, и касис са сред най-полезните плодове с двойно действие: очистващо детоксикиращо и укрепващо. Те не са само имуностимулатори, но и имуномодулатори, тъй като променят кръвоносната система, очистват я и я укрепват. А имате ли чисти и здрави кръвоносни съдове, имате чист метаболизъм и здрав организъм.

Кефир

Така Пламен Калинов е един от първите, които се захващат да отглеждат арония и става популярен с продуктите, които произвежда. Артикулите, които предлага той, са сок от прясно изцедени плодове, биовино с арония, сушена арония на прах. А сухата маса прави на брашно, което използва в производството на шоколади, като така ги превръща в силна функционална храна. Освен това предлага и посадъчен материал. Преди 13 години към него се обръща за сътрудничество професор по микробиология от Япония, който също бил много впечатлен от плодовете на растението. След като направил серия от изследвания от насажденията, той започнал да внася сок от българска арония в Страната на изгряващото слънце. Освен сока професорът внасял и български закваски и кефирени дрожди, като препоръчвал срещу диабет смес от арония и кисело мляко. Така се оказва, че аронията е една от най-изследваните храни в целия свят по отношение на лечебните й свойства.

Влаголюбива

Аронията е един от най-некапризните плодове, като може да издържа на студ до минус 30 градуса. Отглеждането й у нас обаче става все по-трудно, защото няма вода, а тя обича да бъде поливана. „Имахме 80 дка на Къпиновския манастир, но там всичко изсъхна и сега вече нямаме насаждения. Имахме и още 14 дка насаждения и в района на Две могили, Русенско. Но и там също няма вода и са ни останали сега само 2 дка, които засега успяваме някак да поливаме. Заради всичко това желаещите да отглеждаме арония ставаме вече все по-малко“, споделя производителят Калинов.

Родината на аронията е Северна Америка, но днес се отглежда и на другите континенти. В Европа е пренесена в края на XVII-XVIII век. В България тя е позната от 30 години, макар че отделни храстчета са били отглеждани още през 70-те години на ХХ век.

Хората у нас обаче като че ли все още не могат да разберат и да повярват в хранителните и лечебни ползи на аронията. „Хората у нас като че ли все още се движат по инерция. Чакат да се разболеят и тогава тръгват да търсят лечение. А тогава често вече може и да е късно. Човек трябва да си прави профилактика, а аронията е идеално средство за това“, обяснява производителят.

Розови

Аронията е храстовидно растение от семейство Розови. На височина достига до 3 метра. Съществуват три основни вида арония: червена, черна и пурпурна. Лечебните й свойства са били познати още в древността, тъй като в някои от трудовете на древните лечители се съобщава за „червената кръв от дребния плод, който прави човека силен и жизнен и дава щастие“. Това означава, че ако действително е описана арония от древните, ще се окаже, че храстът е живял на нашия континент много преди да бъде внесена от Америка в късното Средновековие.

Чисти лошия холестерол

Пламен Калинов може да разказва с часове за лечебните ползи на аронията. Тя има силно влияние върху кръвоносната система. Освен че очиства лошия холестерол и триглецириди, тя премахва артеросклеротичните плаки, а резултатът е, че смъква високото кръвно налягане.

Аронията обаче е плод, с който трябва да се внимава. Ако се вземе по-голямо количество от него, човешкият организъм може да се стресира от бързата очистка и на много хора им става тежко, като може да се стигне и до повръщане и разстройство. Затова консумацията му не трябва да е прекалена. За витаминно осигуряване на организма с необходимата доза биофлаваноиди трябва да се пие по 50 мл на ден. Ако се взема 3 пъти по 50 мл, това вече е лечебна доза според Калинов. Плодовете имат силно действие и в лечението на диабет, в разграждането и отстраняването на тромби и срещу разширени вени. Оказва се също, че сокът от арония стимулира зарастването на стомашни язви и ранички, и влияе благотворно на хора с ниска киселинност на стомашните сокове. Действа благотворно и върху черния дроб, като го чисти от токсини.

В аронията има и много естествен йод и затова сокът действа силно за успокояване на организма. Плодът съдържа и 5 витамина от група В, които имат адреналино разграждащ ефект. Оказва се, че сокът от арония помага за свалянето на килограми. Пламен Калинов разказва за феноменален случай, при който жена тежала 200 кг, след редовна употреба на продукти със сок от арония свалила 55 кг.

Иван Първанов