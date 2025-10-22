Н ад 20 вида тахани предлага фермата на семейство Василеви. Със своя щанд те спечелиха огромен брой почитатели по време на Биофеста във Велико Търново. Като град в Северна България бадемите, които виреят в топлите части на страната, се смятат от жителите му предимно за екзотично мезе за уиски. В южните части на страната обаче има огромни градини с ценните ядки, от които се правят вкусни тахани, без консерванти и други добавки. Такива са и таханите на семейство Василеви. Сред тях са натурални от лешник, бадем, черен сусам, тиквено семе, фъстък, кашу, ленено семе, както и различни миксове. Разфасовките са в бурканчета от 200 до 780 грама, а цените са от 7 до 25 лв.

Началото

12 години семейство Василеви от Петрич отглежда бадеми и лешници. „Всичко при нас започна не с изготвянето на бизнес план, а със силното желание да използваме това, което земята ни дава. В началото нямахме ясна стратегия, нито пък пазарни проучвания. Просто експериментирахме, водени от интуицията и от стремежа да предложим нещо наистина полезно и вкусно на хората. Радваме, че нашите продукти се приемат добре от клиентите“, споделят младите производители.

Тънка люспа

Стопанството им е малко и включва 10 дка лешници и 5 дка бадеми. Но пък продукцията им е изключително търсена в цялата страна, което е повече от сигурен белег за качество. „Държим на името, което сме градили и сме си създали през всичките тези години и затова не можем да си позволим да правим компромис с качеството. Стремим се това, което предлагаме на пазара, да е най-доброто, за да не разочароваме нашите клиенти, които ни се доверяват и които не бихме си позволили никога да излъжем“, категоричен е Васил Василев. Той обясни, че едно от нещата, които отличава техните ядки от тези на много от останалите производители, е, че те са само от дървета български сортове. Лешникът, който те отглеждат, е от сорта бадемовиден, който е с по-тънка люспа и с по-мек и благ вкус.

Ръчно

Отглеждането на ядкови дървета не е толкова лесно, колкото мнозина си мислят. Те се нуждаят от много поливане. Особено в случаи, когато естествените валежи са малко. Василеви са решили този проблем чрез въвеждане на капково напояване. „Ако градината не се обработва и полива, ядката няма да се надуе и няма да става за консумация. Затова ги подхранваме и слагаме тор на билкови основи“, обяснява Васил. Ако се поливат и торят редовно и при добра година от 1 дка могат да се наберат до 200-300 кг плодове. Тази година обаче изобщо не е била добра за производителите на ядки. Повечето от дръвчетата измръзнали през зимата. А останалите пострадали от лятната суша. Брането на плодовете също е трудоемко, тъй като е изцяло ръчно.

Контрол

В началото семейство Василеви продавали набраните плодове, но след това решили да затворят производствения цикъл. И така от 5 години те предлагат на българския пазар тахани с търговската марка BioVas. „Ние винаги сме вярвали в силата на непреработената храна и в това, че най-добрите продукти идват директно от природата. За нас беше важно не просто да отглеждаме, а да създаваме нещо стойностно от това, което произвеждаме. Стъпка по стъпка започнахме да експериментираме с различни семена, търсейки съвършената текстура и вкус. Отглеждайки суровините сами, ние имаме пълен контрол върху производствения процес. Така можем да ви предложим тахани, направени без компромиси, без добавени консерванти, оцветители или хидрогенирани мазнини“, уверява Васил Василев. Производственият процес, който се прилага за таханите при тях е максимално щадящ и е фокусиран върху запазването на хранителните вещества в тях.

Той признава, че производството на тахани било една доста скъпа инвестиция, която бавно и трудно се изплаща. „Ние обаче сме решили да не напускаме България, а да останем и да се развиваме тук въпреки всичките непрекъснато появяващи се трудности, които се опитваме да преодоляваме доколкото можем“, обясняват Василеви. Трудността идва оттам, че у нас за малки производители нямало отворени програми за европейско и държавно финансиране. „Ние сме оставени на произвола на съдбата и сме принудени да се оправяме със собствените си сили и средства. И засега макар и трудно, но успяваме да оцеляваме“, усмихва се Васил.

Пекат се на ниска температура

„Ядките и семената се изпичат леко при контролирана ниска температура, за да се запазят максимално всички полезни свойства и да се отключи плътният им аромат, без да се унищожават ензимите и витамините. Изпечените ядки и семена се смилат до получаване на гладка, кремообразна консистенция, бавно с каменна мелница. Този процес е бавен и прецизен, позволявайки естествените масла да се освободят и да се получи гладка, кремообразна и хомогенна консистенция. Ние не добавяме никакви други мазнини или стабилизатори – плътността и текстурата на тахана идват изцяло от самите семена. Вече готовият тахан се разлива в стъклени буркани, за да се запази свежестта и вкуса му за по дълго време. Този контролиран процес от засяването до опаковането ни позволява да гарантираме, че всеки буркан тахан, който достига до клиентите ни, е чист, натурален и пълен с полезни вещества. Ние се гордеем с това, че предлагаме продукт, който е резултат от нашата земя и нашите ръце“, разказва Васил Василев

Иван Първанов