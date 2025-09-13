П азарът пред Министерството на земеделието върна великолепието си, което загуби след пандемията и наложените забрани заради епидемиите по животните. Вече всяка сряда на щандовете триумфират цветни, здрави и чисти зеленчуци и плодове, отгледани в градини предимно в Западна България на север и юг от Балкана. Удивително е, че непознати досега градинари представят красиво подредени екземпляри от сортове пипер и домати, които вече смятахме за отписани. Те допреди две десетилетия присъстваха в кухнята на българина. На пазара пълнят окото сочни и ароматни пъпеши, оранжеви и розови домати, ухае на подправки, сладко десертно грозде български сортове. Сред тях се мъдрят буркани с биотелешко, свинско. Може да се открие телешки бульон за лек, но и телешка лой, която е мазнина за ценители, не само в кулинарията, но и в козметиката. Ако се поразходиш, ще откриеш дори и свежа туфа с резене, с което се ръси зелена салата с олио и лимон.

Триумф

Заслужен триумф преживява селският тривърх пипер, който всички смятаха за изгубен. Това е сорт, който в Западна България и от северната, и от южната страна на Балкана може да се каже, че е обожествен. Той незапомнени десетилетия се отглеждаше в градините и в края на август и началото на септември се нижеше на дълги гердани, които украсяваха къщите, докато съхнеше. Точно с него се пълнят чушките с боб на Бъдни вечер, прави се лютеница със сухи чушки през зимата и скълцан кромид лук. Това е и пиперът, от който Монтанско, Врачанско, Видинско, Пернишко и Кюстендилско прави своите лютеници, в които се добавят много малко печени домати и сгорещено олио. В момента го отглежда върху 7 дка Станислав Стойнев в село Жабокрек до Кюстендил. Снабдил се е със семена от Западна България, но използват и свои семейни запаси, а вече си произвежда и сам разсада.

Люспи

Помагат му 10 души, част от които са членове на семейството.

Пиперът предизвиква истинско цунами сред жителите на Монтанско и Пернишко. „Те просто поръчват с кашони, онзи ден изпратих за Монтана 100 кашона и всичко е продадено“, сподели, без да крие усмивката си, Станислав пред „Телеграф“. Така е, защото пиперът е с тънка ципа, много е вкусен и става за сушене, не е като капията, допълни той. Цената му е същата като миналата година, 7 лв. за кг. Предишния сезон е брал до края на октомври, докато не са паднали сланите, надява се и тази есен да събира реколта до късно, за да удовлетвори клиентите си. Той обаче не се надява да поевтинее, защото всичко цени хвърчат нагоре“, обясни градинарят.

Каролина Рийпър

Един от най-интересните щандове за любителите на екстремните вкусове е на Марияна и Ждан Иванови. Семейството е подредило 12 сорта люти чушки, които изкушават любителите на огнените храни с красиви и пищни цветове. Те ги отглеждат върху 7 дка на полето, не в оранжерии в село Пищигово до Съединение, Пазарджишко. Избрали са мястото, защото е топло, понеже най-огнените сортове имат нужда от горещини, за да постигнат необходимата лютивина.

В момента тези, които са готови, са различни видове халапаненьо - от най-слабо парливите до най-лютите сортове. В колекцията си имат Кабанеро - кафяво и червено. Вече е готова и втората по лютивина чушка Скорпион, която противно на очакванията, че е остра, е трътлеста и изкушава със заобления си вид. Другата седмица двамата очакват да узрее и кралицата на лютото на планетата Каролина Рийпър, която съдържа огнената „отрова“ от 2,200,000 сковила. В интерес на истината Скорпион почти не й отстъпва, обясниха те.

Освен свежи люти чушки семейството предлага и лют зехтин и олио, в който две седмици са стояли огнени пиперки. Имат и бурканчета с напукани. „Ние не си представяме никаква храна без лютиво, ако го няма, за нас е безвкусна“, признава щастливата двойка.

Разядки и подправка за супа

Денка Георгиева, която е от първите производители, които продават продукцията си пред МЗХ, отново има колекция от различни разядки, сиропи и сладка. Тази година, вместо да суши подправките за супа, тя смята да ги стерилизира в буркани. В сушените има много сол, която служи за консервант, а мнозина имат проблеми със здравето, мотивира се тя. Съставът на новата подправка за супа ще е от варени бели чушки, морков, целина, магданоз, червена чушка. След това ще ги стерилизира.

Тя се отказва да суши и лук заради скъпия ток и продуктът става непродаваем, убедена е Денка.

Светлана Трифоновска