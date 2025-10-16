М алцина знаят, че шефката на Националния съюз на градинарите в България Мариана Милтенова се грижи и за 120 дка биоовощна градина, от които добива сокове без добавка на никаква захар и консерванти. Затова те са подходящи включително и за най-малките деца.

Това тя разказа пред пред „Телеграф“ по време на Биофеста във Велико Търново.

Антоцианини

Семейството й заложило на плодове, които съдържат голямо количество антоцианини и са по-редки. „Сега навсякъде и основно се прави сок от ябълки. Затова ние правим от бъз, арония, череша, вишна и круша и грозде“, обясни тя. Тя добави, че техният сок от арония е наистина 100% такъв, защото мнозина производители пишат на кутията 100%, но като погледнеш етикета, се вижда, че 85% е ябълка, а 15% арония, разкри тя търговските хитрини. В момента най-търсени са от арония и особено от бъз.

Нашият бъз свърши и тепърва започваме да правим, а хората непрекъснато се обаждат и питат, защото идва грипният сезон, обясни огромния интерес Мариана Милтенова.

Германия

Тя разказа невероятна история за вълшебните свойства на аронията по време на ковид пандемията. Германска лаборатория направила опити и установила, че ако арония се пие в първите два дни от заболяването, може да омаломощи вируса и болестта да протече много леко. Самата тя

изкарала ковида, като в самото начало започнала да редува сок от бъз с арония и се изправила на крака за два дни. Дъщеря й при хрема и кашлица в самото начало започва да пие бъз и се оправя.

Чисти

Сокът от бъз е толкова популярен, че хората си поръчват по двайсет бутилки. Той укрепва имунната система и е полезен особено в този период преди настъпването на грипа. Аронията пък прочиства кръвоносните съдове. Гроздовият сок също има уникални свойства и е много подходящ при кашлица, има и антихистаминно действие, и може да помогне на хора с алергии. Крушата пък е известна с това, че понижава кръвното налягане.

Сокът от череша освен че е вкусен, е много търсен от хора с подагра, разказа производителката.

Тези клиенти й разказвали, че пият лекарства, но те нямат този ефект, който им давала черешата, ако пият всеки ден. Черешата съдържа повече мелатонин и помага за подобряване на съня, докато вишната освежава, защото съдържа повече витамин С и усилва имунитета.

Продават онлайн

Соковете се продават предимно онлайн. Отказали се от супермаркетите, защото им искат по 50% отстъпка, която те не могат да си позволят да дадат, обясни Милтенова.

Светлана Трифоновска