О свен бира, бисквити, крекери, спагети и брашно от сорго, вече се дестилира и уиски от сорго. Напитката беше представена по време Четвъртия европейски конгрес по соргото в Будапеща, организиран от Асоциацията Sorghum ID. Събитието се състоя на 8 и 9 октомври и събра над 200 учени от 24 страни. Това съобщи за „Телеграф“ доц. д-р Калин Сланев от Земеделския институт в гр. Шумен, който участва в конгреса по покана на Sorghum ID. Той е съавтор на сортове сорго за зърно и зелена маса.

Индия

Освен представители на държави от Европа с развито производство на сорго на конгреса присъстваха и гости от Австралия, Китай, Бразилия, Иран, Индия и др., разказа Калин Сланев.

България бе представена на конгреса с „Проучване на възможностите за производство на хляб от генотипове сорго (Sorghum bicolor L. Moench), Study on the possibilitiеs for produsing bread from Sorghum genotypes (Sorghum bicolor L.

Moenh)“, разработка на доц. Калин Сланев. Той разказа, че към представените резултати е бил проявен голям интерес от Италия, Индия, Унгария и др.

„Трябва да се отбележи, че домакините се бяха постарали да представят различното предназначение на соргото за храна на хората. Беше организирана дегустация на различни видове напитки, произведени от сорго, както и на разнообразни

бисквити, крекери, спагети и др. произведения от брашно от сорго“, допълни той.

Човек

Три са основните направления, дискутирани по време на конгреса - „Генетика и селекция“, „Използване на соргото като храна за човека“ и „Използване на соргото като фуражна култура и производство на биоетанол и биогаз“, разказа Калин Сланев.

Според него преобладаващото мнение на учените е, че в бъдеще e нужно да се организират форуми по продуктивни направления, където да се даде възможност за по-детайлна дискусия по проблемите на селекцията, технологията и използване на соргото както за храна на животните, така и за храна на човека.