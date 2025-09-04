С ептември и октомври са месеците, когато орехите достигат своята зрялост и е време да се приберат. Който има орехово дърво в двора си, знае, че всяка година трябва да се брули, за да дава повече плод догодина. Орехите са готови за прибиране, когато зелената им обвивка се разпука, а най-сигурно е, когато започнат да падат. След като се приберат, се оставят върху вестници да поизсъхнат, бели се обвивката и се съхраняват в кошници на прохладно място. Който има възможност, може да ги начупи и да ги вакуумира в пликчета. Орехите освен като чиста ядка могат да се използват в кулинарията и сладкарството. Едно от най-популярните е да се добавят цели ядки към току-що сваления от огъня мармалад от сини сливи заедно със стръкче индрише. Тогава ядката се сварява и се топи като масло в устата.

Блендер

Който си има орех у дома, може да си направи домашен тахан и дори орехово олио, което придава на салатата плътен и оригинален вкус. Дори и да нямате орех, можете да си купите ядки и да си приготвите тахан. След това може да се смеси с мед, да се добави към мъфини, да се приготви десерт с плодове и тахан, хумус, сос с кисело мляко, домашна майонеза, пълнени зеленчуци др. За това ви е необходим блендер или кафемелачка. Първо орехите се изпичат с щипка сол и няколко капки вода в предварително загрята фурна на 180 градуса за не повече от 10 минути. След това ги изсипвате в блендер и миксирате, докато станат на кремообразна паста. От време на време спирате, за оберете полепналото по стените и да го върнете към сместа. За всеки случай можете да добавите една лъжица орехово олио или такова, което няма характерен мирис. Но може и без него.

Сливи

След като получите пастата, насипвате в бурканчета и затваряте добре, така че да не влиза въздух, защото ореховият тахан бързо се окислява, а във вашия случай ще е без всякакви консерванти. Издържа до два-три месеца на студено. Към този тахан можете да добавите мед, в този случай той ще играе ролята на консервант, но може и кленов сироп. Този тахан ще можете да използвате като добавка за сладкиши, за мъфини, да го смесите с домашен шоколад. Също така можете да напълните с тахана сини сливи и да ги изпечете. От него се получава отличен пълнеж и за печени ябълки, дюли и тиква.

Олио

Който обича да експериментира, може да си приготви и орехово олио. На фейсбук страницата си Мария Нордел описва два метода с печени орехи и със сурови. Според нея освен орехи може да се използват семки от слънчоглед за направата на шарлан, фъстъци, въпреки че в домашни условия е трудно да се извлече маслото от кайсиеви ядки например, колкото и полезно да е.

Според Мария Нордел студеният метод е по-здравословен, но при топлия получавате повече олио.

Със силен блендер или кафемелачка смилате на фина паста 3 ч.ч. Обелени слънчогледови семки или орехи. При топлия метод загрявате получената паста на сух тиган около 20 минути, като разбърквате регулярно. При студения метод нищо не загрявате. Слагате пастата в купа и омесвате с 2 с.л. вода до получаване на тесто. Поставяте всичко в тензух и силно прецеждате да изстискате колкото се може повече олио. Може да използвате голям, объл, речен камък за натискане.

Бърз и лесен крокан за торта

С орехови ядки можем да си направим много бързо крокан за поръска на торта или сладкиши. Нареждаме почистените орехови ядки в тава, която преди това е намазана с масло. Разтопяваме няколко лъжици захар в бучка масло на котлона до карамелен цвят, но трябва да го вдигнем от от огъня, преди да започне да покафенява. След това изливаме карамела върху наредените орехи в намаслената тава и оставяме да изстинат и да се втвърдят. След това ги изстъргваме с лопатка и ги натрошаваме на ситно или на по-големи парчета в зависимост от нуждите. Поръсваме с тях сладкиша или тортата.

Сушим смокините, правим ликьор от дренки

Ако имаме смокиня в двора, можем да си запазим плодовете за зимата, като ги изсушим, защото така ще са без всякаква химия, с каквато се обработват тези в магазините. За тази цел ни е нужна

хартия за печене или дебел картон. Върху нея постиламе чист тензух. Нареждаме измитите и нарязани на шайбички смокини и оставяме на слънце. Покриваме с друг тензух или хартия смокините. Обръщаме ги всеки ден, докато не се изсушат. През нощта, понеже нощите са хладни, ги прибираме вътре, за да не се овлажнят. Прибираме ги в хартиен плик и съхраняваме на тъмно и сухо място.

В Северна Гърция приготвят ликьор от дренки с мастика, но който не обича анасон, може да използва водка, бренди, ром или коняк. В еднолитрова бутилка с тъмен цвят се поставят добре узрели дренки да я запълнят на две трети от обема. Допълва се със захар и се добавя пръчка канела и две-три зрънца карамфил. Бутилката се оставя на слънце и всеки ден в разстояние на четиридесет дни се обръща. След като премине ферментацията на плодовете, се прецежда и се добавя към получената течност около 150-200 мл мастика или анасонова ракия, коняк, бренди или водка. Разбърква се и се оставя известно време да отлежи. Накрая готовият ликьор се насипва в малки бутилчици и се затваря добре. Поднася се като дижестив след хранене, но може и като аперитив.

Светлана Трифоновска