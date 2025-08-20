Н еда Иванова, позната с прогнозите, които прави всеки ден за читателите на „Телеграф“, сега намери астрологично вдъхновение в стихотворните форми. И казва, че с известно чувство за хумор решила да напише по няколко кратки реда за всеки един знак от зодиака. Това й дава възможност да погледне по друг начин, а и определено й идва и отвътре. Ето каква характеристика е съчинила в бял стих за зодиакалните знаци.

Овен

Той винаги върви напет с глава, насочена напред, с брада корава и с осанка здрава, но без да си гледа в краката, а това носи му белята и бедата да пада в ями, изкопани от неговите верни другари, и вечно да се среща с измамата и злобата човешка в поредната си грешка, но твърдо решен да стигне до олтара на някаква стара вяра, обречен да бъде жертвеният агнец, на когото са отнели и трънния венец.

Телец

Той не е като Овена и не е склонен да заема неговата жертвена и героична поза, той винаги е втори, върви след него във обоза на простата човешка проза да се възползваш от благата на всички, дали си душата за някаква незнайна кауза. Не той ще си използва рогата, за да се вреди на топло там, където са благата. Понякога и той ще работи като вол, но предпочита да се излежава като поредната свещена крава.

Близнак

Той винаги е раздвоен и разтроен между себе си, теб и мен, но винаги решен да контролира играта, без да спазва правилата, уверен, вдъхновен и интелектуален, но сякаш с гръм ударен. Да, той си е сложил гръмоотвод, но с него всички мълнии привлича като със магнит недоволството и протестите жалки на същества бедни и жалки, използвани като подпали и бухалки в речите – високопарно жалки. Но и той накрая урока си ще научи да е премерен и да не се пъчи.

Рак

Да, той напасва се на всяка криза, семеен е, дава и поредната си риза, за да изучи и изхрани децата, но все си хваща белята да прави крачки в грешната посока и докато другите вървят напред, той движи се назад, привлечен от минало старо и от нещо отживяло във времето си като цяло, но и решен да се възроди, ала някъде далече и встрани от общата нагласа и трапеза, в която той поднася сладоледа на общото ни изтрезняване, че за да ни има нас и децата, ще трябва да се спазват правилата и старшинството в любовта, живота и делата.

Лъв

Той не е като Рак и не живее като нас под похлупак. Той иска, може и властва, изпъчен гордо, с мисъл ясна, че той командва парада, че той раздава обяда и дава награда на този, който служи му вярно, и е готов да се нагърби със всичко опасно, явно или тайно, във името на своя лъв, дори и никога да не бъде пръв, но с гордост ще се врича да пази господаря Лъв, който отдавна играе своята игра на покер със съдбата, предпочела го пред другите поради минали стари заслуги и дала му всички за слуги и услуги.

Дева

Той никога не е начело, свел поглед над поредното си дело, усърден, предан, вдъхновен в ума и любовта опиянен, но все оставащ в старата позиция, дори да знае и да може повече от теб и мен, той си отива несменен от работа, която не всеки иска и не е готов да изпълнява без награда, пари или слава. На тази Дева се крепи светът, той работи за прогреса, докато другите си гонят интереса и не му дават да изплува, да вдъхне и той заслужената слава, така и си остава във забрава.

Везни

Те обичат и владеят сцената и тя обича ги и аплодира, прощава им и поредните грешки, ако я заредят с емоция, мода и насмешки. Те са децата на богинята Ерато. Те са обичани, облечени във злато, но като се върнат у дома, свалят костюма и грима, забравят тази суета, опитват да те разберат, да балансират, да приласкават и обнадеждават, но винаги с награда и ласка изискват те любов като препаска, закриваща ги в този свят, във който всеки е със маска.

Скорпион

Дойде ред и на Скорпиона да си получи порциона. Да, той умее да взима и да дава, владее делничното в нас, влизал е в ада и рая и винаги е склонен да се възползва, но и да даде, дори и да не искаш, парче от неговата истина, изстрадана във вековете, когато е убивал, лекувал и изцелявал с желанието и мъдростта човешка, че силен си със свойта грешка, която може да превърнеш в коз и да използваш като лост на сватба или погребение, във възторг или в смирение.

Стрелец

Той е кентавърът, учителят на боговете, но кой ли него ще научи как се обича и как душата се спасява от вечно засипващата плява на нечии претенции и съмнителни емоционални есенции, обгръщащи го във забрава за истинското му предназначение да дава и да обучава, да е наставник и учител, дори да не е повелител на собствената си съдба и слава, които връзват му ръцете и краката във опита да оправи и подреди нещата във тази сбъркана вселена на любовта несподелена.

Козирог

Не, той не е жесток, а умен, точен, прецизен, безпощаден, на хобито и на професията си отдаден, но някак все не му остава време да каже топла дума и да те погали, облечен в наметало черно за срещите на обед и вечерно, мъдруващ в своята душевна самота, отблъскващ топлотата като суета, прегръщащ отчуждението като свой другар в съмнението, че нещо си струва, че нещо ще бъде оценено във времето, когато си работил и мечтал и своя Прометеев огън на другите си дал.

Водолей

Ах, този Водолей - тази поезия и проза, която не се нуждае от прогноза във общото ни отчаяние и във надигащата се угроза да се приключи в този век със нуждата да си човек. Но миг поспри, вече е време да дадете път на изкуствения интелект, чрез който да изкажем всичко недоизказано във вековете и да покажем нуждата и страховете на цели поколения, очакващи с вълнение промените във всяко направление и проблемите, че в този водолейски век ти си оставаш просто примирен, неразбран и нежелан човек, а може би и незаконна рожба на съдбата творец на чудесата, които преминават около и през нас без изобщо да променят нещата, независимо движението на светилата.

Риби

Те са най-чести жертви и спътници на Скорпиона, винаги плаващи в мечтание и в мистично състояние, и ще обърнат и другата си буза, ако ги нараниш или видят те в страдание, когато си нервен и надут, във страсти и желания обут. Да, те са силни да дават или поне да обещават, да те погалят по косата, когато те боли главата, а тях дали някой ги хвали, дали намира време да ги пожали и погали? Така си плуват те в световната супа, пожертвани за вечни каузи, изгубени в човешки кризи, но толкова желани в нашите обятия и толкова измъчени от нереални възприятия, че иска ти се да кажеш: Стига, вашата епоха си отива!

Неда Иванова