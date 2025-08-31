Б Г звездите се женят за роднини, макар и от далечните.

Тони Стотаро взе братовчедка си, синът му Емрах се залюби със снаха си, която е сестра на булката на брат му Фики. Преди това Софи Маринова пък имаше връзка с доведения си син Дачо, на който се водеше мащеха, а той е хем брат на Лоренцо, хем тогава му се падаше нещо като баща и определено се грижеше за него, когато певицата бе на участия. В това отношение при театралните и кино артисти у нас е почти скучно, но пък типичните за Холивуд връзки се оказват приложими за родната чалга, която задмина по този параграф световните звезди. А и певците ни са явно доста по-емоционални от артистите и превръщат всяка своя връзка в шоу.

Семейно

Разбира се, най-актуално в момента е в семейството на Тони Стораро. Двамата му синfle станаха официално баджанаци. По-малкият брат, Емрах, се сгоди за Айлян, която е рождената сестра на снаха му Гюлджан – съпругата на брат му Емрах. Така Тони Стораро ще вдига сватбата на втория си син, но отново със същите сватове, които са и на първия. Всичко добро се пази в семейството, както е казал народът.

Самият Тони Стораро се оженил за братовчедка си, но тя е от много далечни роднини. Според признанията на звездата запознанството станало на градския басейн в Шумен. Негов роднина ги запознал и му казал, че Валя им била братовчедка, но от много далечните. Двамата веднага се харесали. Тони си спомня: „Аз съм й първото и последното гадже. Вече няма такива любови. С нейната подкрепа успях да стана популярен, тя много изтърпя. И немотия, и сме имали, и сме нямали.“ В началото живеели в малко жилище, Фики вече се родил, а Тони започвал тепърва да става известен и да гради кариера на една от най-големите звезди в бранша. И винаги казва, че много дължи на жена си, която се грижи за него всеотдайно. Било много трудно, буквално били на ръба. Дошли в София, нямали никакви връзки. Но в един момент го харесали в прочуто заведение, стопанисвано от Коко Динев. Последният по това време е човекът, превръщащ певиците в звезди, като се твърди как голяма част от тях му ставали гаджета. А хората на Коко Динев във въпросното славно столично заведение търсели мъжки глас, какъвто няма у нас, а в съседна Гърция. Така видели, че има много хляб в Тони Стораро и решили да му дадат възможност да се докаже. Останалото е история.

С времето синовете на Тони Стораро пораснаха и се видя, че имат музикалните заложби на баща си. Фики бързо набра популярност, събра и добра база от фенове. По-малкият – Емрах, порасна и тръгна по стъпките на татко си и батко си, дори правят общи концерти. А през септември предстои да го видим и като актьор във филма „Скандалните“, където се бие за сърцето на бивша кралица на училището с футболист.

А годежът на Емрах с Айлян бе извършен по всички традиции на региона и семействата. С пищност, блясък, смяна на много тоалети, къносване на булката. Двамата млади от години се били харесали и накрая се стигнало до идеята да се вземат, както повелява традицията.

Преди това по този път премина и Фики, който взе своята Гюлджан с пищни церемонии. Самата сватба бе в известен столичен хотел. Галена и съпругът й Галин бяха кумове на щастливото събитие през 2017 г. Гюлджан роди две деца на Фики – момче Тони и момиче Еслем. Дядото Стораро казва, че малкият Тони вече проявявал завидни певчески способности и като нищо щял да задмине всички в семейството, ако реши да става звезда на музиката.

Арести

Единственият, за когото Софи Маринова се омъжи, бе Гринго. Но преди него тя имаше няколко бурни връзки. Основна сред тях бе с барабаниста Петър Игнатов, от когото роди сина си Лоренцо. Петър има и по-голям син – Данаил, известен като Дачо. С него Софка се залюбила и след като напуска Петър, заживява с Дачо. Дори се стигна до идеята двамата да се оженят. Сватбата обаче така и не се състоя. След време, след като поутихнаха страстите, Софи призна, че родителите й още от самото начало на връзката са били срещу нея и настоявали тя да не се обвързва с Дачо. И Софи постепенно стига до разбирането, че й трябва по-стабилен мъж.

А Дачо пък се премества да живее в Северозапада. Там баща му заживял с Елица от село Баница. С времето нейната дъщеря Галя и Дачо се харесват. Двамата доведени брат и сестра вдигат пищна сватба. А след това се готвят да си направят медения месец в Италия и стягат много куфари с тоалети за пътуването, като цялото село е уведомено къде ще ходят и мнозина си дават поръчки какво да им донесат като армаган. Но това е осуетено от европейска заповед за арест на Данаил Игнатов. Вкарват го във врачанския арест. А заповедта идва точно от Италия, където смятат, че Дачо бил замесен в трафик на емигранти и разпространение на наркотици.

А самата Софи Маринова има участие в Германия. Там в дискотеката се харесва с единия от гардовете – Тодор Данаилов – Гринго. Двамата започват любовна история. Гринго се прибира в Германия и се стига до сватба, на която кумове са Преслава и съпругът й. Събитието е истинска приказка, като в най-добрите романтични филми. Софка е на върха на щастието. Влюбената певица е решила да направи звезда съпруга си. Гринго участва в нейни клипове, записват и песен заедно. Софи го лансира в бранша и отваря всички врати пред него. Но с времето се оказва, че и двамата са силно емоционални. А Гринго проявява и агресия към фенове на Софка. След това насочва гнева си и към самата звезда. Дори чупи ръката й. След поредица от раздели и събирания най-накрая Маринова взима решение да прекрати брака си с Данаилов. След това не е известна публично нито една нейна връзка. Клюките постоянно я свързват с този или онзи, но певицата е решила да не обявява името нито на този, нито на онзи.

На абитуриентския бал на Лоренцо идва и Гринго, който е установил силна връзка с момчето и като че ли то чувства него като най-силно като баща. Но Софи не възобновява връзката си с бодигарда, който има и други проблеми с правосъдието.

Самият Лоренцо също направи годеж за чудо и приказ. Дори с момичето отидоха в Дубай. Софи Маринова много си я харесваше. Но изненадващо двамата се разделиха. Говореше се, че снахата не била девствена, както обещавали родителите й, но това официално не бе потвърдено откъм страната на звездата, а и може би не трябва такива интимни подробности да излизат наяве.

Сега Лоренцо си има нова изгора, но дали ще се стигне да слушат сватбения марш, двамата не казват. Затова пък изглеждат много щастливи.

Роксана

Друга звезда на чалгата, Роксана, също има няколко брака. Най-пищна церемония вдигна със сегашния си трети поред съпруг – Неч, който е в охранителния бизнес и живее в Германия. Историята за началото на любовната им връзка е почти същата като на Софка и Гринго. Роксана с концерт в Германия, двамата с Мариян Митев – Неч, се харесват и залюбват, а после – сватба. Тържеството е в Арбанаси, в заведението на Галена и Галин. Шаферки са звездите на чалгата Емануела, Ариа, Диона и Теди Александрова. На тържеството пеят Софи Маринова, Устата, Илиян и други, разбира се, самата Роксана също изпълнява любими хитове. Тогава певицата казва как се надява третият й брак да е завинаги и за късмет. Тя дори по едно време имаше идея да влезе в политиката или по-скоро бе използвана, за да забележат допълнително една от добре видимите партии в парламента. Съпругът й е част от българското подразделение на рокерите „Хелс Ейнджълс“. От предишните си връзки Роксана има две момчета, съпругът й пък е с едно.

Братовчеди

Преди време актрисата Евелин Костова разкри, че след като се залюбила с Михаил Петров, двамата установили как били братовчеди, но далечни. И тогава решили, че няма смисъл да се женят, понеже вече си били роднини, каза на шега Евелин. Тя и Михаил имат две момичета.

Георги П. Димитров