Д иетата с туршия не е особено популярна, вероятно защото няма ежедневно приложение.

Този вид диета се прилага само в един ден от седмицата, а през останалите дни всеки може да си избере друг вид хранителен режим, който да ограничава калориите. Важно правило при започването на диета с туршия е да избирате такава туршия, която не се приготвя с олио. Защото има голямо разнообразие от български рецепти за туршии, които се приготвят именно с олио. Те безспорно са много вкусни, но никак не са подходящи, при положение че се опитвате да сваляте килограми, пише ezine.bg.

Натрий

Преди да преминем към конкретната диета с туршия, сме длъжни да споменем още някои важни правила. Необходимо е винаги туршията да бъде накисвана поне за няколко минути (най-добре за около половин час) в студена вода или пък да бъде директно измивана под течаща вода. Целта на това занятие е от нея да бъде премахнато възможно най-много от солта и оцета, в който тя е била консервирана. Да, няма да ви е чак толкова вкусна, но красотата иска жертви. Диетата с туршия не е никак подходяща за хора с чувствителен стомах, или такива, които лесно се сдобиват с киселини. Поради високото си съдържание на натрий в нея не се препоръчва за консумация и от хората, страдащи от сърдечносъдови проблеми. Повечето специалисти препоръчват диетата с туршия да се практикува за по-продължителен период от време, но само през един ден от седмицата. Може би най-подходящ за тази цел е понеделник, но всичко е въпрос на личен избор.

Подходящи видове туршии за тази диета са класическата царска туршия, киселите краставички, киселото зеле, туршия с камби и др. Най-добре домашно приготвени, а не закупени. А ако ползвате туршия с карфиол, още по-добре.

А ето и нашето предложение:

За закуска можете да си направите препечена филийка, намазана с обезмаслено сирене крема или масло и покрита с резенчета чушки от туршия или пък кисели краставички.

За обяд си пригответе зелева супа или пък консумирайте на корем селска туршия, но само с 1 или най-много 2 препечени филии хляб.

За вечеря можете да хапнете кисело зеле, колкото душа ви пожелае, но не подценявайте факта, че вечерята трябва да е доста ранна (най-късно в 19.00 ч.), защото е възможно консумацията на кисело зеле да наруши съня ви.

В избрания ден от седмицата може да разнообразите менюто с едно интересно, но позабравено ястие - туршия с ориз. Приготвя се като ризото или по рецептата на домати с ориз, но гъбите и доматите са заменени с туршия, нарязана на ситно.

Не забравяйте, че макар отслабването с диетата с туршия да е бързо и лесно, тя в никакъв случай не е подходяща за повече от един път седмично.