П апараци заснеха 52-годишния Ерик Дейн на разходка със съпругата му Ребека Гейхарт и най-малката им дъщеря Джорджия. За съжаление известният актьор използва инвалидна количка, за да се придвижва по градските улици, защото ходенето вече го изморява и затруднява твърде много.

Със съпругата си и по-малката си дъщеря Джорджия

През април звездата от „Анатомията на Грей“ разкри на обществеността опустошителната си диагноза: амиотрофична латерална склероза (АЛС). След това той коментира за първи път пред списание People: „Благодарен съм, че моето любящо семейство е до мен, докато се справяме с тази нова глава от живота ни“.

Ерик Дейн

Неотдавна актьорът получи парализа на дясната си ръка. Сега актьорът, познат като д-р Марк Слоун от „Анатомията на Грей“, се е оттеглил от актьорството и се опитва да посвети повече време на семейството си. Феновете могат само от време на време да зърнат подробности от личния живот на своя идол, тъй като напоследък рядко се появява публично. Той обаче няма планове да изостави напълно любимата си работа.

С жена му бяха пред развод, но болестта ги сплоти

Планове

„Имам късмета да продължа да работя и очаквам с нетърпение да се върна на снимачната площадка на „Еуфория“. Моля ви да уважавате личното ми пространство и да не безпокоите мен или семейството ми през това време“, написа Дейн до феновете.

Важно е да се отбележи, че семейството подкрепя актьора във всичко. Преди да чуят тежката диагноза, Ребека и Ерик официално се готвеха за развод още от 2017 г., но болестта ги сплоти. Те имат две дъщери. По-голямата от тях – Били Беатрис, се роди през 2010 г. Тя изпитва страст към танците и мечтае да стане професионален модел. По-малката Джорджия Джералдин е родена година след каката. Нейната любов е волейболът.

Тийнейджърки

Общото и за двете е, че не позволяват на родителите си да публикуват никакви снимки с тях. Според майка им Ребека това е просто „труден тийнейджърски период“. Докато не премине, тя публикува архивни кадри на щерките в невръстна възраст.

„Тийнейджърските години са забавни“, коментира съпругата на актьора в социалните мрежи. Ерик Дейн пък мечтае да види дъщерите си като абитуриентки, иска да присъства на сватбите им и да дочака внуци. „Искам да бъда до тях във всичко това и ще се боря до последния си дъх с болестта“, казва актьорът.

Затруднения

Амиотрофичната латерална склероза (АЛС), от която в момента страда главата на това семейство, е ужасяваща, защото заболяването засяга горните и долните двигателни неврони на мозъка и гръбначния мозък. Смъртта на клетките на нервната система води до мускулна слабост, атрофия и спастичност. В резултат на това пациентите с тази диагноза в крайна сметка започват да изпитват затруднения при ходене или изпълнение на ежедневни задачи. Развиват се и проблеми с говора и мускулни спазми, а в по-късните стадии на заболяването тези пациенти изпитват затруднено дишане и промени в поведението.

Мечтае да види дъщерите си дипломирани и омъжени

Мнозина знаят, че известният учен Стивън Хокинг е страдал от амиотрофична латерална склероза. В момента няма ефективно лечение за заболяването. Въпреки че не обича да се оплаква, Дейн иска да помогне на хората с тази диагноза, защото времето е фатално и всяко забавяне намалява шансовете за адекватно лечение.

Кристи Петрова