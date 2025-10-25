Т ова е съвършеният чеснов хляб с кашкавал! Никога не сме опитвали по-пухкав, мек и ароматен хляб с подправки. И, да, една от причините е, че сме го правили ние, в нашата кухня. Другата, разбира се, са съставките. Третата обаче е, че опитахме различна технология на приготвяне на тестото, която много искахме да споделим с вас.

Ще видите в списъка с продукти брашно и прясно мляко за паста танзон. Именно тази наглед обикновена смес от брашно и прясно мляко (или вода) е причината нашият чеснов хляб с кашкавал да се получи с толкова нежна текстура. Благодарение на нея той се запазва свеж за по-дълго време, макар че е толкова вкусен, че няма да му дадете тази възможност. Тази технология идва от Япония и запазва хляба с отлично качество, без да се налага използването на изкуствени консерванти.

Ще посветим на метода танзонг специална статия, а дотогава нека се върнем към нашия чеснов хляб с кашкавал.

Специалното в него е съчетанието от чесън, магданоз, масло и кашкавал, както и оформянето му. Вместо да се мъчите със сложни оплетки, просто нарежете подготвеното тесто на квадрати и ги наредете един до друг в продълговата тавичка. След като се изпече, хлябът ще се къса на филийки, а между тях – разтопен кашкавал, богат аромат и вкус на масло и чесново-магданозеното вълшебство.

Не ви трябва празник, за да си го направите. Той е празник само по себе си.

Приятно месене и добър апетит!

Необходим продукти:

За пастата танзон:

прясно мляко - 100 мл

брашно - 15 г

За тестото:

брашно + 50 г за доомесване - 300 г

прясно мляко - 120 мл

крема сирене - 60 г

масло - 50 г

суха мая 7 грама - 1 пакетче

яйца - 1 бр..

захар - 2 с.л.

сол равна - 1 с.л.

За плънката:

чесън - 1 глава

магданоз - 1/2 връзка

масло - 80 г.

кашкавал - 120 г.

Начин на приготвяне:

За пастата танзон: За да направите паста танзон, изсипете студеното мляко в касерола. Разбъркайте брашното, така че да не оставят бучки. Сложете сместа на умерена температура и бъркайте, докато се получи гъста каша. Отдръпнете от котлона и оставете да изстине.

За тестото: Към хладкото мляко прибавете сухата мая и захарта, разбъркайте и оставете на топло да шупне. През това време разбийте яйцето, солта, половината от маслото, което предварително сте разтопили, и крема сиренето. Към тях прибавете шупналата мая. Добавете пастата танзон и разбъркайте, докато се разтвори напълно. С брашното замесете меко тесто. Продължете да месите, като постепенно добавяте останалото масло и месите, докато се усвои напълно - на принципа на козунака. Поставете готовото тесто в набрашнен съд, покрийте го с домакинско фолио и го оставете да втаса, докато утрои обема си. След като тестото втаса, го извадете, премесете и разточете на правоъгълна кора с дебелина 1 см. Оформете я така, че краищата й да са равни. Намажете кората с чесновата паста, поръсете отгоре с кашкавала и с нож разрежете на правоъгълници с еднаква големина. Покрийте правоъгълна форма за кекс с хартия за печене. Подредете правоъгълниците един до друг с тънката част нагоре. Покрийте ги с памучна кърпа и ги оставете да втасат за 30 минути. След като хлябът втаса, напръскайте с вода, поръсете с кашкавал и печете на 180 градуса за около 50 минути или до суха клечка.

За плънката: Нарежете магданоза и чесъна на ситно, претрийте ги със сол, смесете ги с мекото масло, разбъркайте и оставете встрани, за да могат вкусовете да се смесят. Настържете кашкавала на едро.