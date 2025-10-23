Х лябът насъщни присъства на всяка трапеза. Но с matekitchen.com сме решили да избягаме от стандартите и хлябът на софрата ни няма да е по калъп. Ще се убедите сами колко интересни варианти може да има.

Оризов с банани

Необходими продукти:

банани - 3 бр.

яйца - 3 бр.

оризово брашно - 300 г

кисело мляко - 250 г

фъстъчено масло - 200 г

какао - 1/2 с.л.

бакпулвер 7 грама - 1 пакетче

орехи за поръсване

Начин на приготвяне:

Сложете всички съставки без орехите в кухненски робот или в каната на блендера и пасирайте до хомогенност. Излейте сместа в в правоъгълна форма, покрита с хартия за печене, поръсете с натрошени орехи и изпечете на 170 градуса с вентилатор за 50-55 минути. Проверявайте с дървено шишче и щом по него вече не остава тесто, извадете оризовия хляб от фурната.

С картофи и лук

Необходими продукти:

брашно + 50 за доомесване - 800 г

прясно мляко - 250 мл

олио - 50 мл

яйца - 2 бр.

картофи сварени - 2 бр.

лук - 1/2 глава

суха мая 14 грама

сол - 1 с.л.

захар - 1 ч.л.

Начин на приготвяне:

В купа смесете хладкото мляко, маята и захарта, разбъркайте и оставете на топло да шупне. През това време обелете картофите и ги намачкайте в купа. Към тях прибавете олиото и солта и пасирайте до хомогенност. Разделете белтъците от жълтъците. Белтъците добавете към картофеното пюре, а жълтъците запазете за намазване на хляба, преди да го изпечете. Разбъркайте картофеното пюре с белтъците и добавете към него шупналата мая. Настържете и лука, добавете брашното и замесете еластично тесто. Прехвърлете го върху плота, премесете няколко пъти и сложете в набрашнена купа да втаса на топло. След като тестото удвои обема си, премесете отново и оформете във формата на хляб. Сложете го в правоъгълна форма за печене с дължина 36 см и оставете да втаса отново за около 20-25 минути. Намажете втасалия хляб с отделените жълтъци, след което с остър нож или бръснарско ножче резнете напречно на 4-5 места. Печете на 180 градуса за 50-55 минути или до суха клечка.

