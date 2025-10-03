Р оботоподобно нещо храни маратонци, докато бягат на дълги разстояния – това се превърна в едно от най-хитовите изобретения на съвременната наука.

BBC подреди някои от най-интересните и странни неща, които са хрумвали на човешкия мозък, а „Телеграф“ подбра няколко. Сред тях в челните позиции е Томатан – въпросният разпределител на домати, докато се бяга на дълги разстояния. Идеята е хрумнала на голям японски производител на сокове, който изпробвал изобретението в действителност. Давал на различни бегачи на дълги разстояния да си хапват по някой и друг домат, за да бъдат свежи по време на маратона. Това било добре, но се оказало, че все пак тежината на робата се оказала прекалено голяма, за да може някой, който хапва от доматите му, да се класира на призово място. А и някои от маратонците се оплакали, че роботът сам си избира кога да ги храни с домати и кога да не им дава, колкото и да го умолявали. Затова от компанията решили, че техният гениален робот диспенсър за домати ще бъде само с рекламна цел и няма да се продава на населението. Но пък примерът си остава.

Котка

Сред най-върховите постижения на човешката наука в тази област на идиотски изобретения се смятат котешки уши, които се движат само със силата на мисълта. И това наистина вече се смята за нещо сериозно, защото в бъдеще от него могат да се появят доста ползи. Отново тук е замесен японският технологичен гений. Резултатът е устройство, наречено Necomini, което представлява котешки уши, контролирани от мозъчните вълни на потребителя, върху чиято глава са. Когато човекът се концентрира, ушите на устройството започват да мърдат и се вдигат. Когато ушите се спуснат, означава, че потребителят е в състояние на спокойствие. Въпреки странността на това изобретение то е популярна джаджа сред косплейърите и се предлага за закупуване в Япония (за около 200 лева). В момента се работи за приложението на устройството при хора с парализа на ръцете.

Устройството за мърдане на котешки уши

Хрема

Пак в Япония е измислена джаджа, която редовно подава тоалетна хартия при хора със сенна хрема. Изобретателят Кенджи Каваками е изнамерил стотици странни и даже абсурдни неща. След тях са мини чадъри за обувки, фунийки за капки за очи, армейски ръкавици на принципа на швейцарските ножчета. Сега идва и шапката за сенна хрема. Нейното предназначение е да доставя непрекъснато хартия за борба с непрестанното кихане, причинено от сезонното заболяване.

Нещото, пускащо хартия при сенна хрема=

007

През 1977 г. излиза филмът за подвизите на Джеймс Бонд „Шпионинът, който ме обичаше“. В главната роля е Роджър Мур. Там агент 007 се придвижва под водата с Lotus Esprit. Въпреки че Esprit не е работеща подводница, както се рекламира, това не спира немската автомобилна компания Rinspeed да се вдъхнови от тази идея и да проектира своя собствена версия на автомобил подводница, при това колата по магистралата може да фучи като кабриолет с истински свален покрив. Полученото превозно средство, известно като sQuba, е електрически спортен автомобил с нулеви емисии, захранван от презареждащи се литиево-йонни батерии. Той може да се гмурка на дълбочина от 10 м и да достига скорост от 3 км/ч, когато е напълно потопен. Въпреки многото положителни коментари в пресата автомобилът не е стигнал до етапа да бъде произвеждан масово. А и проучване сочи, че едва ли би имало чак толкова много кандидати, които са готови да дадат солидна сума за кола, която лети по магистралата и след това си търси път из морското дъно.

Колата подводница, която се движи и по дъното на морето.

Мързел

Устройство за сервиране на зърнени закуски, наречено Crane Head (кран за глава), бе изобретено от Доминик Уилкокс. Става въпрос за истински, макар и доста малък хидравличен кран, който се носи върху главата. Чрез натискане и издърпване на бутала човек може с помощта на крана да премести зърнената закуска от кутията в купата с мляко. След като е готова, може да се сипе пак с помощта на крана мляко в купата и след това човекът може да си хапва до насита. Уилкокс има и други странни изобретения, сред тях е стилусът за нос, с чиято помощ човек може да използва таблета или смартфона си във ваната, без да ползва ръцете.

Кранът за зърнени закуски

Има и други изобретения за хора, които смятат, че ги мързи, сред тях е възглавница за дрямка в офиса, произведена от Ostrichpillow. Тя ви позволява да подремнете удобно на бюро или маса, блокирайки светлината и шума, като същевременно ви позволява да дишате през носа или устата. Единственият проблем е, че вашите колеги може да не оценят хъркането ви по време на важна среща, но може да ви е твърде удобно, та да го забележите.

Възглавницата за дрямка в офиса

Георги П. Димитров