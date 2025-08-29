П опфолк звездата Мира прекара лятото в България.

Вместо да почива, тя се отдаде на работа. Пяла е на над 20 лични празника за двата месеца у нас и успя да пусне нова песен с дуетната си половинка от миналото Милко Калайджиев. „Песента ни е много хубава, казва се „Само ти“, това не е първата ни песен. Миналата година направихме една обща с него след дългата пауза – „Бащина обич“.

Тогава тя пожъна голям успех. И така тази година Милко ми предложи да направим още една. Песента е в същия стил като предишната“, споделя изпълнителката. Двамата снимат клип, в който участва и племенникът на попфолк звездата. „Синът ми не беше тук, иначе щях да включа него. Обещала съм му обаче много голяма роля в следващата песен“, с усмивка споделя тя. „Бащина обич“ стига над милион гледания в онлайн платформите и изпълнителката се надява новият проект да бъде приет пак много добре. „Все още не сме имали съвместно участие с Милко, макар че ще се радвам да се случи, ще бъде прекрасно завръщане и много мил спомен“, добавя още тя.

Хит

Приятелството й с Милко Калайджиев никога не е прекъсвало. Въпреки че 20 години нямат съвместен дует, те остават много близки през годините. „Понякога, когато не сме се чували дълго, ми се обажда и казва: Ти няма ли да се сетиш да се обадиш?“, с усмивка разказва Мира. Дружбата им започва преди много години. Спомня си, че се запознала с него през 1999 г., когато била само на 15 години, на фестивала „Тракия фолк“. Тогава нейна песен била включена в програмата. „Бях малка и на една сцена трябваше да изляза с големи звезди от ранга на Глория, Тони Дачева и други. Тогава се появи Милко и първи ми подаде ръка да се запознаем. Страхотен човек“, спомня си Мира. После, когато вече е изпълнителка на „Пайнер“, идва идеята за съвместна песен и се ражда „Хей, малката“.

С мъжа си на море в Гърция.

Слава

„Всеки артист си мечтае в живота си да има поне една такава песен, която да се превърне в тотален хит, не знам как се случва. Много фактори са, да успееш да уцелиш момента, текста, музиката. Аз имам в кариерата си няколко такива, така че съм щастлива като изпълнител“, добавя певицата. Спомня си, че тогава само заради „Хей, малката“ имат десетки участия. „Един път имахме ангажимент в Македония. В съседната зала на нашата имаше концерт на Тоше Проески, нашият беше много по-пълен. „Хей, малката“ е кавър на популярна турска песен, обаче на границата с Турция митничарите ни я пееха, но на български“, спомня си изпълнителката. Според Мира днешните популярни личности и изпълнители не могат да усетят истински славата. „Преди само да изляза от нас – и ме чакаха 20-30 хлапета за автографи. Получавахме по 100 писма поне на седмица, сега личният живот на изпълнителите е в социалните мрежи и някак се губи от славата им“, добавя Мира.

Микрофон

Никога не е спирала да пее и няма как. В Белгия пее основно по сватби и рождени дни. У нас прекарва времето си между семейството, близките и над 20 участия. „Пея основно на сватби, кръщенета, рождени дни и всякакви специални поводи. За мен е чест да бъда избирана за най-личните моменти на хората. Всъщност ми е много по-приятно и сантиментално, отколкото да пея нощем в дискотека или пък в някоя кръчма“, обяснява Мира. Време за почивка почти не е имала. Ходила за седмица в Гърция с мъжа си. „Бяхме малко гаджета. Оставихме малкия при бабите. Ходих на концерт на Лефтерис Пантазис. Плаж, имах време за книги“, споделя тя. Сега предстои да заведе и сина си на море някъде в България. „Лято не му е липсвало, половината време бяхме при моите роднини в Стара Загора. Другата половина при мъжа в Свищов. Семейството му има къща, купихме на сина ни един голям басейн и той по цял ден играеше в него, така че не е страдал за морето“, споделя тя.

В Дубай.

Трилър

Любимото й време за почивка е с книга в ръка. Така отмаря най-добре. „Това лято прочетох 5 – много харесвам трилъри, за съжаление в Белгия няма откъде да си намирам книги на български и сега си наваксах“, казва Мира. Освен с четене певицата признава, че обича много и да пътува. В началото на годината били в Дубай, сега все още не е планирала къде ще прекарат следващата си почивка през зимата. „Сега, като съм в България, нямам много време за спорт. Външният ми вид най-вече е плод на много работа и ген. По време на участията си много танцувам, движа се непрекъснато, после с детето и като че ли така наваксвам фитнеса“, обяснява тя. Като една суетна жена намира кусури в себе си, след раждането все още не е напълно доволна от тялото си, но си обещава от есента да навакса и това.

Обожава децата.

Синът й каза първите си думички

Синът на Мира вече казва първите си думи и е особено любопитен. „Не спира да ме пита нещо. Най-често е „къде отиваме“ и всякакви други неща. Говори на български. Все още не знае нидерландски“, обяснява Мира. В детската градина учителката й казала, че не говори езика, но я слушал много и я разбирал, така че тя очаква, че в един момент ще проговори и нидерландски. Иначе изпълнителката казва, че почти всяко нещо, което прави, го прави със сина си. Заедно играят, разхождат се, пътуват.

Мариана Маринова