П опфолк звездата Мира прекара лятото в България.

Вместо да почива, тя се отдаде на работа. Пяла е на над 20 лични празника за двата месеца у нас и успя да пусне нова песен с дуетната си половинка от миналото Милко Калайджиев. „Песента ни е много хубава, казва се „Само ти“, това не е първата ни песен. Миналата година направихме една обща с него след дългата пауза – „Бащина обич“.

Тогава тя пожъна голям успех. И така тази година Милко ми предложи да направим още една. Песента е в същия стил като предишната“, споделя изпълнителката. Двамата снимат клип, в който участва и племенникът на попфолк звездата. „Синът ми не беше тук, иначе щях да включа него. Обещала съм му обаче много голяма роля в следващата песен“, с усмивка споделя тя. „Бащина обич“ стига над милион гледания в онлайн платформите и изпълнителката се надява новият проект да бъде приет пак много добре. „Все още не сме имали съвместно участие с Милко, макар че ще се радвам да се случи, ще бъде прекрасно завръщане и много мил спомен“, добавя още тя.

Хит

Приятелството й с Милко Калайджиев никога не е прекъсвало. Въпреки че 20 години нямат съвместен дует, те остават много близки през годините. „Понякога, когато не сме се чували дълго, ми се обажда и казва: Ти няма ли да се сетиш да се обадиш?“, с усмивка разказва Мира. Дружбата им започва преди много години. Спомня си, че се запознала с него през 1999 г., когато била само на 15 години, на фестивала „Тракия фолк“. Тогава нейна песен била включена в програмата. „Бях малка и на една сцена трябваше да изляза с големи звезди от ранга на Глория, Тони Дачева и други. Тогава се появи Милко и първи ми подаде ръка да се запознаем. Страхотен човек“, спомня си Мира. После, когато вече е изпълнителка на „Пайнер“, идва идеята за съвместна песен и се ражда „Хей, малката“.

С мъжа си на море в Гърция.

в

Слава

„Всеки артист си мечтае в живота си да има поне една такава песен, която да се превърне в тотален хит, не знам как се случва. Много фактори са, да успееш да уцелиш момента, текста, музиката. Аз имам в кариерата си няколко такива, така че съм щастлива като изпълнител“, добавя певицата. Спомня си, че тогава само заради „Хей, малката“ имат десетки участия. „Един път имахме ангажимент в Македония. В съседната зала на нашата имаше концерт на Тоше Проески, нашият беше много по-пълен. „Хей, малката“ е кавър на популярна турска песен, обаче на границата с Турция митничарите ни я пееха, но на български“, спомня си изпълнителката. Според Мира днешните популярни личности и изпълнители не могат да усетят истински славата. „Преди само да изляза от нас – и ме чакаха 20-30 хлапета за автографи. Получавахме по 100 писма поне на седмица, сега личният живот на изпълнителите е в социалните мрежи и някак се губи от славата им“, добавя Мира.

Микрофон

Никога не е спирала да пее и няма как. В Белгия пее основно по сватби и рождени дни. У нас прекарва времето си между семейството, близките и над 20 участия. „Пея основно на сватби, кръщенета, рождени дни и всякакви специални поводи. За мен е чест да бъда избирана за най-личните моменти на хората. Всъщност ми е много по-приятно и сантиментално, отколкото да пея нощем в дискотека или пък в някоя кръчма“, обяснява Мира. Време за почивка почти не е имала. Ходила за седмица в Гърция с мъжа си. „Бяхме малко гаджета. Оставихме малкия при бабите. Ходих на концерт на Лефтерис Пантазис. Плаж, имах време за книги“, споделя тя. Сега предстои да заведе и сина си на море някъде в България. „Лято не му е липсвало, половината време бяхме при моите роднини в Стара Загора. Другата половина при мъжа в Свищов. Семейството му има къща, купихме на сина ни един голям басейн и той по цял ден играеше в него, така че не е страдал за морето“, споделя тя.

В Дубай.

в

Трилър

Любимото й време за почивка е с книга в ръка. Така отмаря най-добре. „Това лято прочетох 5 – много харесвам трилъри, за съжаление в Белгия няма откъде да си намирам книги на български и сега си наваксах“, казва Мира. Освен с четене певицата признава, че обича много и да пътува. В началото на годината били в Дубай, сега все още не е планирала къде ще прекарат следващата си почивка през зимата. „Сега, като съм в България, нямам много време за спорт. Външният ми вид най-вече е плод на много работа и ген. По време на участията си много танцувам, движа се непрекъснато, после с детето и като че ли така наваксвам фитнеса“, обяснява тя. Като една суетна жена намира кусури в себе си, след раждането все още не е напълно доволна от тялото си, но си обещава от есента да навакса и това.

Обожава децата.

в

Синът й каза първите си думички

Синът на Мира вече казва първите си думи и е особено любопитен. „Не спира да ме пита нещо. Най-често е „къде отиваме“ и всякакви други неща. Говори на български. Все още не знае нидерландски“, обяснява Мира. В детската градина учителката й казала, че не говори езика, но я слушал много и я разбирал, така че тя очаква, че в един момент ще проговори и нидерландски. Иначе изпълнителката казва, че почти всяко нещо, което прави, го прави със сина си. Заедно играят, разхождат се, пътуват.

Мариана Маринова Мариана Маринова
Мира Милко Калайджиев нова песен попфолк участия семейство Къде е тя сега