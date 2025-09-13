В лична година 4-ка сте в търсене на стойностните неща, връзки и отношения в живота. Ще се почувствате способни да свършите и отхвърлите нещо натрупано във времето. Ще имате и нужната работоспособност. В момента сте в период на търсене на новите ценности, което изисква преосмисляне на старите и отказ да се следва стария път. От 2026 ще разперите крила, ще получите подтик за движение напред и нагоре, ще организирате пътуване, а някой и преместване на ново място в работата или в живота, или в едното, в което ще намери другото. Не унивайте, в момента сте пред водопада, където и птиците замлъкват. В живота ви предстоят важни събития, които ще донесат генерални промени още сега след отминалото на 7-и и предстоящото на 21 септември затъмнение на Луната и Слънцето. Нещата от живота ви ще се пренаредят, а заедно с тях и ценностната ви програма. Но не стойте в очакване друг да го направи вместо вас.

Родените в първите три часа на денонощието имат разбъркана програма и още по объркани семейни отношения, приоритетите им непрекъснато ще се променят. Те са деца на новия век, ако решат, може да минат и под дъгата. Ще искат всичко да научат и от всичко да опитат. Родените на изгрева ще са артистични и методични в работата. Парите им ще идват, когато не ги търсят и не работят само за тях, а са отдали цялото си същество на любимата работа. Родените на обед ще са привлечени от далечни дестинации, добре е да посетят някога районите около езерото Онтарио. Родените на залеза ще започнат трудно, ще се препъват в детството, но ще имат успешен брак и хармонични партньорски връзки.

Овен 21 март – 20 април

Днес опитайте да реализирате цялата палитра от възможности. Уредете си няколко срещи, поговорете с приятели, направете предложение, пътувайте и използвайте всяка възможност за лична и професионална реклама. Ще направите поне един силен ход, а той ще повлече след себе си букет от нови инициативи. Не се отказвайте от изгодни предложения. На 13-и пътувайте, организирайте срещи и публични изяви, всичко предприето тръгва успешно. На 14-и помагат тайните информации и нещо казано на ушенце. 15-и ви вкарва в проблемите на другите, а на 16-и ще трябва да направите важни промени. От 17-и навлизате в силен тридневен период. На 18-и водете разговори насаме. На 19-и дайте смело напред.

Телец 21 април – 20 май

Рано сутринта настъпват промени, Луната напуска Телеца, а в знака на Близнаците размива отговорностите, особено ако сте двама на люлката, но и друг е решил да се полюлее. Така амбициите и желанията се променят, пътувания се отменят и тръгвате в непроучена посока. Доставете си емоция и радост, приемете с усмивка и без досада канени и неканени гости. За 13-и планирайте пътуване, но посоката може да се промени в последния момент. На 14-и лесно се усвоява информация, проверете нуждите на децата за първия учебен ден. 15-и е конфликтен и неподреден, реформите куцат. На 16-и скачате в дълбоката вода с нови договори и промени. На 17-и не поглеждайте встрани. На 18-и не работете в екип. На 19-и идват печалби.

Близнаци 21 май – 21 юни

Събуждате се след объркани сънища, които вещаят и един объркан ден. Най-опасно е за тези, които са решили да сменят отбора, партията или любовните си партньори. Ще се наложат пътувания, срещи и разговори, в които всеки ще се опитва да диктува в ситуацията и да направлява своя и чуждия избор. Ако усетите, че изпускате контрола, потърсете верни съюзници. Сутринта на 13-и Луната навлиза в Близнаци и среща Уран, а това положение дава експлозия от чувства. 14-и изисква основна подготовка за утрешния купон, а 15-и ви въвлича в опасни връзки. 16-и е ден на истинската реформа, губят склонните на временни и половинчати промени. На 17-и постигате целта, на 18-и преговаряте, а на 19-и вече може да сте изпуснали момента.

Рак 22 юни – 21 юли

Ден за пътуване и гостуване, символ е колесницата на победата. Трудните ситуации минават гладко, а в благоприятните си почивате и срещате приятни на сърцето и душата ви хора. Не се отказвайте от купона, проведете срещи с близки и познати, бъдете събирателна точка на общите интереси, усилия и действия. До 18-и сключете планираните договори и споразумения. Седмица, в която и най-обърканата ситуация ще се обърне във ваш интерес. На 13-и получавате преди другите важна информация и така на 14-и правите силен ход. 15-и е ден на кардинални промени в личната ни и учебна програма. На 16-и важат вашите правила. На 17-и е важно да стигнеш финала, а на 18-и да стоиш плътно зад кулисите. На 19-и тръгвате заедно с нов съюзник.

Лъв 22 юли – 22 август

Днес за вас не важат ограниченията, с които другите се сблъскват. Уговорете си делови и партньорски срещи, пътувайте, направете предложение на любимия и крачката, която отдавна обмисляте. Ще се измъкнете с лекота от проблемни положения, в живота ви ще се появи спонсор. Съветът е да подкрепите хората, които в бъдеще може да ви подкрепят и финансират. 13-14-и носят нова перспектива, приятни срещи и старт на поредния важен за бъдещето ви проект. Направете предложение, до 19-и Венера е в Лъв и ви стимулира чувствено. 15-16-и носят разногласия и проблеми, ако не се съобразявате със закона. На 17-и Луната навлиза в Лъв и до вечерта постигате отдавна гонена цел. 18-и е ден само за двустранни срещи и преговори.

Дева 23 август – 22 септември

Днес опитвате да бъдете на много места и да свършите изостаналата работа, но на преден план излиза подготовката на децата за първия учебен час. Намерете време за всички и за всичко, и дано имате възможност да подредите и собствения си живот. Пътувайте, не оставяйте друг да ви решава проблемите и подрежда приоритетите. Денят носи и нужното изцеление. На 13-и сте в услуга на другите, плановете ви се променят. И на 14-и губите време в учене и подготовка на децата. 15-и е ден за атака, не оставяйте друг да ви отнема извоюваната позиция. На 16-и правите нужните промени. На 17-и подпишете окончателни договори. 18-и е провокативен, не участвайте в публични изяви и конфликти. 19-и ни обединява в общата криза.

Везни 23 септември – 22 октомври

Днес Луната навлиза в хармоничните ви Близнаци и заедно с Плутон от Водолей ще стимулира и покровителства родените в първата декада. Ще се разберете лесно с роднини по имотните въпроси, а вричащите се в брак може да подпишат и изгоден предбрачен договор. Усмихнете се, пътувайте, отворете си очите и ръцете за всичко хубаво, което денят предлага. 13-14-и са дни на материална победа за вас, а и за духовното ви аз, което ще вдигне нивото с нов учебен предмет или делова задача. На 15-16-и гледайте да спазвате закона и да не си превишавате правата и дозата в отношенията. На 17-и ще постигнете важна цел и може да очаквате придобивки. 18-19-и са объркани, особено в чувствата и амбицията да победиш.

Скорпион 23 октомври – 22 ноември

Пътувайте, проведете разговори, делови и лични срещи. Символ на деня е колесницата на победата. С лекота се задвижват отношения и задачи, зациклили във времето. С всеки може да се разберете и да го убедите да действа синхронно с вашите желания и интереси. Водете преговори и утре съберете нужната информация Така в понеделник вече ще сте победители. На 13-и за вас няма нищо забранено, стига сами да си го разрешите. На 14-и получавате информация, която ще ви помогне на 15-16-и да излезете на печалба и да уредите проблем, който отдавна ви мъчи. От 17-и до 19-и на обед давате незаслужени предимства на хора с лъвски апетити и възможности в желанието да получите парче от тяхната баница, но едва ли.

Стрелец 23 ноември – 21 декември

Днес Луна и Уран са в опозиция на Стрелеца и в конфликт с планетите в Дева. В хороскопа ви се заформя стар кармичен кръст. Посетете тези, които сте позабравили или времето ви е разделило. Стоплете отношенията с роднини. Едно пътуване ще закърпи стари дрехи и ще излекува стари рани. Ще изживеете тежки, но благодатни и пречистващи моменти. На 13-14-и ще срещате най-голямото си противопоставяне и на 14-и ще се наложи да включите тайните оръжия за защита и нападение. На 15-и няма да мине без битки, но ще извлечете неочаквани ползи. 16-и идва с коренни обрати в отношенията. На 17-и сте близо до целта, на 18-и печелите, но само в двубои. От 19-и навлизате в рисков период.

Козирог 22 декември – 20 януари

Не отклонявайте покани и предложения за делови и приятелски срещи, за пътувания и сбирки с приятели и роднини. Ден за подвизи и лични рекорди. Очаквайте протекции, подкрепа и странично финансиране на личната ви и делова инициатива. Ден за революционни преустройства в начина ви на работа и семеен живот. Ще си проличат умеещите да побеждават.

14-и. Днес научавате важни неща и подробности и давате такива. Пресявайте внимателно наученото и казаното. Всяка навременна и достоверна информация е златна, но може да ви докара и неприятности, ако не уцелите правилния момент да я приемете и споделите. В следващите два дни ще си имате неприятности, ако днес сгазите лука с прибързани дела. На 13-и всеки контакт ще ви носи ползи, пари, щастие и предимства. На 14-и останете в среда на хора с подобни на вашите интереси. На 16-и за всяка грешка ще се заплаща, Луна и Юпитер ви гледат в опозиция. 17-и дава шанс да се изкачите на мечтана върхова позиция. На 18-и не влизайте в конфликти. От 19-и навлизате в силен и творчески период, късметът ще е с вас.

Водолей 21 януари – 18 февруари

Денят носи късмет и придобивки, възможности за пътуване и гостуване на приятни места и в компанията на приятни хора. Обирате овациите, получавате бъдещи покани за съвместен живот, работа или участия в престижни проекти. Не си слагайте сами спирачки и без това животът достатъчно ни е ограничил. Дава ви се сила, вървете напред. На 13-и за вас няма невъзможни неща, а на 14-и ще бъде оценена много добре личната ви квалификация, знания и умения. На 15-и всички се блъскат с лакти и зъби, а на вас ви се дават награди за заслугите от миналото. На 16-и започват дългоочакваните промени, но от 17-и трябва да се посвиете и ограничите, защото друг ще командва парада в живота ви до петък.

Риби 19 февруари – 20 март

Днес Уран и Луна са в конфликтен аспект спрямо родените до 1 март. Не си и помисляйте за излизане от рамките на добрия тон, от планираните пътувания или срещи. Не се впускайте в необмислени начинания, особено ако сте обвързани с някого, а вече търсите начини да го заобиколите или да му изневерите. Лесно се преминава от единия на другия бряг. На 13-14-и влизате в зациклени отношения и ситуации, в които нямате много място за избор и мърдане от поетите ограничения и задължения. Но на 15-16-и си връщате позицията, движите нещата и определяте правилата. Ще получите подкрепа и финансиране от неочаквано място. 17-18-и ви правят приближени на хора с властови позиции. 19-и идва с любовни уроци.

Неда Иванова