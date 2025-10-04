В лична година 5-ица стъпвате на нова база, започвате нов живот, търсите мястото си в живота. 5-ицата се свързва с прераждането и в такава година човек с лекота излиза от старата черупка, започва да прави нещата различно, променя посоката на живота, работата и личните отношения. Време е да се направят преустройствата, които планирате отдавна, и да се тръгне в посоката, която ви привлича. Не отклонявайте покани за пътуване и гостуване, направете резервации, участвайте в състезания и конкурси, независимо къде и кога. Не се отказвайте от амбициите си и опитайте да се реализирате в непознати житейски посоки. В такава година слагаме край на ограниченията и с лекота намираме себе си. Това е и година, в която може да си позволите повече развлечения и изживявания в приятна компания. Разтворете се към света и другите. 2026 ще донесе любовта и нов човек в семейството ви.

Родените днес в двата часа след изгрева притежават остър ум и език, няма да можете да ги надприказвате, а в бъдеще може да станат и хора на перото. Опасно е да се спори с тях, винаги ще те захапят на слабото място. Родените на обед ще имат собствен бизнес, ще бъдат добри търговци и ще се борят успешно за личните си каузи и амбиции. Ще имат стабилни делови и брачни отношения, вероятна е връзка с чужденци и работа към чуждестранни фирми. Родените на залеза ще имат проблеми в детството, прекалено строги или безотговорни родители. С времето ще развият философски поглед върху живота, ще станат добри консултанти и психоаналитици.

Овен 21 март – 20 април

Обърнете внимание на дрехите и външния си вид, където и да отидете, първо ще ви оценяват с поглед, а после по думите и делата. Отношенията ви навлизат в нова фаза, от значение е първото впечатление. Емоциите ще вземат връх, някой ще се почувства нужен, а друг излишен. В този ден се оформят групите и екипът, с които ще работите и движите в бъдеще. 4-ти е ден на промени, а за 5-и насрочете важни съвместни срещи и участия в колективни инициативи. 6-и е рисков и конфликтен, нападат ни хора без самочувствие, но с много страхове. 7-и ви отваря поглед към света с нови делови предложения и проекти. На 8-9-и получаваме по заслуги, някои отношения се предозират. На 10-и ограничите контактите, може да ви излъжат.

Телец 21 април – 20 май

Днес полезните вещества, мисли и продукти лесно се усвояват. Направете промяната, за която отдавна се подготвяте или тя вече не може да се отлага. Явете се с променена визия на приятелски и делови срещи. Ще спечелят хората, готови да посрещнат промените, да се напаснат на нуждите на момента и да не робуват повече на старото мислене. Така намирате новия път. 4-и е ден на пренастройка, всяка промяна е ценна, променете и визията си. 5-и е ден за съвместни делови и семейни инициативи. 6-и е рисков и конфликтен очертават се загуби. На 7-и лесно ще сключите примирие и ще се разберете по спорните въпроси. 8-и носи придобивки, но и високи сметки ще се плащат. На 9-и маските падат. На 10-и не поемайте излишни рискове.

Близнаци 21 май – 21 юни

Днес Луната навлиза в Риби и сключва конфликтен аспект с Уран от Близнаци. Нищо няма да остане същото, променя се цялата ви програма. Ще се наложи да направите резки завои в личната програма и водената политика. Родените в първата декада да не вървят против новото течение, а да се напаснат и нагодят. Така ще имат по-малко загуби и лични проблеми. 4-и е рисков за родените в първата декада. На 5-и и другите ще се притеснят, особено ако не се чувстват в свои води и на мястото си. 6-и е ден на елиминации, напрежението ескалира. На 7-и лесно ще се договорите по спорните въпроси. На 8-и идват вести, за които ще почерпите, а на 9-и слагате всеки на мястото му. 10-и започва с конфликт, има опасност от измами и изнудване.

Рак 22 юни – 21 юли

Денят ще ви донесе стабилност, но на база на промените, които започвате. Съдбата завърта своето колело, нещо забравено или забранено изплува, заемайки мястото на друго, което вече не е актуално и не следва да му отделяте голямо внимание. В този ден приоритетите ви се променят, откривате истинския смисъл на връзките си и започвате да действате различно. На 4-5-и късметът ви следва, правите отдавна планираните избори и действия, осигуряващи ви стабилност. На 6-и много неща тръгват наопаки, ще се ядосвате и губите предимства. На 7-и се сблъсквате със стена от неразбиране и агресия. Луна и Слънце са в конфликт с Юпитер от Рак. 8-и преразпределя порциите, а на 9-и идват заслужените награди. 10-и е рисков и лъжовен.

Лъв 22 юли – 22 август

Днес всеки сменя подхода, исканията си и методите на действие. Ще трябва и вие да постъпите различно, за да може да очаквате успехи и да сбъднете желанията си. Ден на пръстена и колелото. Време е за обвързване, за старт на нова партньорска програма и избор на доверени хора. Направете разбор на връзките, отнесете се спокойно към нужди и проблеми. 4-и дава възможност за нов избор, облечете и новите дрехи. За 5-и планирайте съвместни инициативи и участия в обществени дейности. 6-и е ден за атака, не може да останете пасивни. 7-и изисква балансирани действия, съобразете се с другите. На 8-и срещате отпор по всички линии. На 9-и ще плащате сметката, но на 10-и може да се похвалите с богат улов и печалба.

Дева 23 август – 22 септември

Време е за преобразяване, променете прическа и визия, идете с нови мисли и нов подход на срещите важни за бъдещето ви. Полезните мисли и вещества прекрасно се усвояват и циркулират в организма ни. Хапнете нещо наистина полезно, посетете приятни и одухотворени места и мислите ви ще намерят търсеното решение. Магичен и творчески ден. На 4-и Луна и Уран са в конфликт към родените до 1 септември. И на 5-и очаквайте проблеми във връзките, най после направете и чакайте предложение. На 6-и всеки е с претенции и не отстъпва. На 7-и водете преговори и ще се разберете. 8-9-и носят печалби и изгодни делови предложения. 10-и е рисков и опасен, хитреците срещат още по големи от тях хитреци и губят.

Везни 23 септември – 22 октомври

Променете външния си вид, идете на козметик, появете се с нова визия в местата, където отивате. Ще усетите някаква особена промяна във всички, с които влизате в контакт. Желанието да не се живее по старому ще си проличи на първо време във външния вид и излъчването. Ако не усетите желанията и мечтите на човека до вас може да се разминете. 4-и изисква и налага генерални промени в дейностите и в живота. Задвижете новата си програма. За 5-и се препоръчват публични изяви семейни и приятелски сбирки. На 6-7-търпите загуби, влизате в конфликтни и непремерени отношения, губите пари и предимства. 8-и носи придобивки, подпишете нови договори. На 10-и взаимно се лъжем, манипулираме и страдаме.

Скорпион 23 октомври – 22 ноември

Ден на реформи, които ще донесат ползи в работата и семейния живот. Дори и лично да не ги направите, съдбата ще се погрижи да изчисти от пътя ви прегради и пречки. Нечия инициатива ще работи във ваша полза. Планирайте за утре съвместни участия и някой може да финансира личната ви програма. Днес е важно първото впечатление, никъде не отивайте намусени. На 4-5-и печелите дори и когато си мислите, че сте загубили играта. Съдбата завърта колелото и ви помага да изплувате от неблагоприятните условия на средата. 6-и е ден на голямата амбиция, не е време да се правят компромиси. На 7-и получавате награди, на 8-9-и работите повече за чужди интереси. 10-и е ден на мрежата, ще бъдем тествани за проба и грешка.

Стрелец 23 ноември – 21 декември

Ден на промени, налагат се нови правила, ще трябва да се съобразявате и да излизате от досегашното си русло. Никъде на отивайте неглиже, тоалетът ви да е според обстановката и предстоящите разговори. Пригответе си резервни варианти, ще се наложи да промените програмата и да влезете в чужди води на амбиции и желания. Предстои ви обвързване. На 4-5-и Луна и Венера са в конфликтни аспекти към Стрелеца. Очаквайте проблеми в любовта и връзките, на никого не може да угодите. 6-и ви настройва изискващо и агресивно, особено към тези, които нещо ви дължат. На 7-и отношенията се нормализират, подписвате изгодни договори. На 8-и гонете високи цели, а на 9-и получавате по заслуги. На 10-и всеки залага своя капан.

Козирог 22 декември – 20 януари

Преди да се заемете с важното за деня се погрижете за себе си, проведете лечебни и оздравителни процедури и се постарайте да изглеждате добре. Ако неглижирате една изява и посещение и отидете по домашному, ще сбъркате. Дрескодът е от особено значение и помага за постигане на целта. Всеки проблем може да бъде решен, ще намерите и спонсор. 4-5-и са дни за предложения, за сближаване и старт на нова партньорска програма. На 6-7-и рискът ви диша във врата, бъдете внимателни не отивайте в крайности и прекалявания в дози и отношения. На 8-9-и за вас ще действа пръстът на съдбата. Имате шанс да спечелите и да започнете нова инициатива. За 10-и не правете промени в уредената преди програма.

Водолей 21 януари – 19 февруари

Ден на пръстена и колелото. Силата е в промяната, в бързото и адекватно напасване на променящите се условия на средата. Покажете се в нова светлина, дайте нещо ново от себе си и ще привлечете благоприятната случайност. Днес е важно да излезеш от старата кожа, да се огледаш и действаш различно, да реагираш бързо и адекватно на изискванията на момента. На 4-и тествайте нови козметични средства и процедури, променете прическа и визия. 5-и е ден за представителни срещи и съвместни дейности. 6-и е рисков, силните потискат слабите, върви тестова програма. 7-и е умерен и балансиран, не си нарушавайте спокойствието. На 8-9-и чакайте изнудващи предложения. 10-и разчиства болезнено терена на личните връзки.

Риби 19 февруари – 20 март

Родените в първата декада са на път да осъществят перспективни връзки и делови съюзи. Може да ви предложат неочаквано работа и ангажимент, които търсите отдавна. Този уикенд може да ви срещне с бъдещи спонсори и да ви предложи участия в престижни делови и творчески начинания. Бъдете неотразими, облечете новите дрехи, заблестете. На 4-5-и Луната от Риби е в перфектен аспект към Юпитер, Марс и Меркурий от другите два водни знака. Подреждате живота си с успешни договори и връзки. 6-и ви вкарва отново в източваща ресурсите програма. На 7-и водете преговори. На 8-9-и печелите и си връщате изгубени позиции. 10-и ви среща с рибари, търсещи във ваше лице златната рибка.

Неда Иванова