В лична година 2-ка, идваща от духовното число 11, живеете в колебания дали да мислите повече за себе си, или за другите. Ако това не се съчетае, и за вас, и за другите няма как да има добри времена. От 1-ви Сатурн отново ще ви гледа в опозиция от знака на Рибите и до средата на февруари ще се наложи да взимате болезнени решения в посока на личното си израстване. Сега е моментът да помислите за личното си усъвършенстване, да започнете нов учебен процес, да тръгнете на курсове или на нужната практика за опресняване или придобиване на нови знания и умения. Това ще бъде година на нова ориентация и в личните връзки. Не правете компромис, не оставайте в позиции, в които не сте удовлетворени физически, душевно и духовно. Време е да вдигнете нивото. През 2026-а в година 3-ка вече ще сте стъпили на стабилна позиция, ще знаете какво и от кого го искате.

Родените днес притежават целебна и вдъхновяваща сила. Ще бъдат добри лекари, психолози и анестезиолози. Родените на изгрева ще имат публикации и изяви в областта на изкуството и модата. Те имат едно свръхсетивно усещане за полезното и вредното, за това, което е добро в момента, и за това – какво ще е в бъдеще. Проблемът им е, че ще оставят друг да ги ръководи. Това ще е особено болезнено за родените на обед, които ще бъдат щастие за работодателите си. Ще дават всичко от себе си и може би ще имат само един брак. За връзки няма да им остава време от работа. Родените на залеза ще имат трудно детство и ще намерят щастието си в далечни краища. Тези деца се нуждаят от стимул, за да разцъфтят.

Овен 21 март – 20 април

До обед действа вербалната магия, нищо не споделяйте, за да не навредите на себе си и на друг. С навлизането на Луната в Стрелец вече мислите мащабно и стиковате интересите си с тези на близки и партньори. Започва период на биохимични трансформации, мисленето и действията ни се променят, старите спогодби вече не важат, започват кардинални промени. 30-31-ви са дни на прекаляване и преиграване, но от 1-ви се включва нова програма, която ще разбърка планове и намерения, но може да сложи нещата на мястото им. Сатурн се връща в Риби, а на 2-ри Меркурий навлиза в Дева и вече ще открои различните интереси. На 3-ти водите тежки битки, а на 4-ти ще трябва да дадете, за да получите. На 5-и съдбата ще завърти колелото.

Телец 21 април – 20 май

До обед в рискова позиция са родените в третата декада, особено ако нещо споделят в желанието да се измъкнат от неудобно положение или да навредят на конкурент. Думите ви ще се тълкуват превратно, а и вие неправилно тълкувате и разчитате казаното и направеното от околните. Ден на вербалната магия, въвличаме се в спорове и конфликти. На 30-и си затваряйте устата, за да не ви ограничат правата. 31-ви е ден за уреждане на стари сметки. На 1-ви много неща ще се правят на тъмно, изчакайте. На 2-ри – 3-ти ще постигнете максималното, възползвайте се от всеки шанс и благоприятна случайност. На 4-ти забравете за амбицията, помогнете на приятел в нужда. На 5-и Луна и Венера са в конфликт към Телеца.

Близнаци 21 май – 21 юни

Днес е добре да се пътува, може да се намерят лечебни места и да се направят оздравителни процедури. До вечерта ще влезете в комични или трагични положения с едно прибързано или закъсняло предложение. Ден на вербалната магия, внимавайте със словото, бъдете тактични, не давайте непоискани съвети и не се месете в чуждия избор и начин на живот. На 30-и се въздържайте от споделяне и коментари. Вечерта е натоварена с грижи и в следващите два дни всичко трудно ще върви. Луна и Слънце са в конфликт спрямо родените около 1 юни. От 2-ри и Меркурий ще се присъедини и ще ви ограничи в някои контакти и пътувания. На 3-ти – 4-ти заемате стабилна позиция. До 5-и сключете договори, уредете имотни дела.

Рак 22 юни – 21 юли

До обед уредете формалностите около пътувания в страната и чужбина, обадете се на тези, с които предстои да стартирате нова делова програма. Следобед проведете належащите и отдавна отлагани разговори с близки и роднини по имотните дела и въпроси. Каквото не успеете да свършите, оставете за утре до обед, а след това ограничете контактите. На 30-и получавате важна информация, не я споделяйте, преди да реализирате ползите от нея. На 31-ви водете следобед важните преговори. Грешките от 1-ви ще ви вгорчат живота още на 2-ри и 3-ти, когато ще влизате в тежки битки. 4-ти носи подаръци от съдбата, но и вие трябва да направите подарък и да сбъднете нечие желание. 5-и носи буря от промени и дано е за добро.

Лъв 22 юли – 22 август

Днес лесно се крадат идеи и се използва чуждото вдъхновение, без да се плаща за това. Някой ще реализира печалби за ваша сметка, особено ако споделите прибързано хрумванията и новата си делова програма. Не е ден за събрания и изповеди. В желанието да привлечете някого ще понесете загуби. Съветът е да не дърпате Лъва за опашката, ще си патите. На 30-и Луната е в конфликт с Меркурий от Лъв. Не бързайте с финансовите операции и спекулации. На 31-ви Луната е в перфектен аспект към Венера от Лъв, вървите към любовно изкушение с всяко свое намерение. На 1-ви бързо действайте до обед, след това до 2-ри следобед в живота ни се разпореждат тъмни сили. 3-ти е ден за старт, а 4-5-и за подкрепа.

Дева 23 август – 22 септември

Днес клюката върши и полезна работа, вглеждаме се в грешките на другите и коригираме своите. Побързайте, защото в следващите два дни от някого и нещо ще ви заболи. Планирайте сега за следобед среща с близки и роднини, с които има да се уточняват решения и проблеми около собствености и имоти. Ден за прошка и старание, но с внимание. Луната навлиза в нехармоничния ви Стрелец и сключва конфликтни аспекти с Меркурий и Слънце от Дева. Интересите ви се сблъскват челно с интереси на близките около вас жени, колежки, сестри, дъщери и майки. До вечерта нагазвате в тресавище от лъжи, за които дълго ще се плаща. Останете верни на усета си и на нуждата всичко да се понесе и изтърпи. На 30-и се вслушвайте в думите на другите и ще имате ползи. 31-ви и 1-ви ви сблъскват със стари врагове и страхове, особено при съвместни лични и професионални инициативи. От 2-ри до 4-ти на обед владеете положението, получавате изгодни предложения, подписвате нови договори правите поръчки, уреждате доставки. На 5-и нагазвате в тресавище, ако сте без нов договор.

Везни 23 септември – 22 октомври

До обед действа с пълна сила вербалната магия. Избягвайте да давате съвети и да говорите с един за работата или за проблемите на друг. Думите ви ще бъдат разбрани или предадени превратно, ще си създадете врагове, вместо да спечелите приятели. От обед ще има вече светлина в тунела. В организма ни се включват в действие енергии на фино ниво. 30-и е ден за срещи с тези, с които трябва да решите наболелите проблем. На 31-ви се прощават греховете, навлизаме в период на трансформация. На 1-ви бъдещето е замъглено. На 2-3-ти вече виждате, но след спъване в нерешените проблеми. 4-ти идва с чакана подкрепа, а на 5-и имате шанс да извлечете ползи от всеки договор, ако е с подпис и печат.

Скорпион 23 октомври – 22 ноември

Не изчаквайте, проведете разговори, споразумейте се по въпросите, които не търпят отлагане и до дни трябва да се решат. Ще се намесват странични хора, ще има опити да бъдете раздалечени или да подновите недоразуменията. Луната напуска Скорпиона, едно пътуване може да се провали или да тръгне в друга посока, при други обстоятелства. От нощта на 30-и сте заредени с вдъхновение, което до обед на 31-ви ще ви помогне с всеки да се разберете и да решите отдавнашни спорове по даден въпрос. 1-ви е тъмен и рисков, но вие ще усетите кой с какви намерения пристига в живота ви. На 2-ри – 3-ти задвижете личния си оптимизъм, подпишете нови договори. На 4-ти дайте подкрепа и на 5-и всичко ще се промени.

Стрелец 23 ноември – 21 декември

До обед поне нищо важно не споделяйте. С пълна сила действа вербалната магия и който не може да работи със словото, е добре да замълчи. Ще ви провокират да се изкажете, да дадете мнение или да обясните нещо, но такива разговори отлагайте за вечерта. Ще се случват събития, които ще ви поставят в добра и изгодна позиция. До дни ще уредите имотна сделка. До обед на 30-и може да се очакват всякакви провокации. Но след това Луната ще навлезе в Стрелец и ще задейства перфектни аспекти с Нептун и Сатурн. На 31-ви синхронизирайте новите посоки с роднини и близки. На 1-ви важното отложете за следобед. На 2-ри и 3-ти доказвате личния си професионализъм, а на 4-ти подкрепяте друг. 5-и е ден на генерална промяна.

Козирог 22 декември – 20 януари

До обед всяка информация струва злато, не споделяйте, за да не направите някого богат за своя сметка. Може да платим много и за личните си грешки, прибързани коментари и избори. От обед навлизаме в деня на фонтана от преливаща енергия. Лесно се привличат приятелства, а и роднинските срещи протичат на ниво и уреждат нещо недоизказано в годините. На 30-и до обед получавате безплатни съвети и информации. На 31-ви вече се реванширате и правите жестове. За 1-ви не планирайте старт на нови инициативи. Сатурн се кани да навлезе в Риби и да ви улесни още на 2-ри, когато Луната ще навлезе в Козирог. Чакат ви три силни и стабилизиращи дни. До 4-ти на обед подпишете новите си договори, на 5-и изчакайте промените.

Водолей 21 януари – 18 февруари

Родените в третата декада днес може да направят грешна стъпка и ход, който ще им донесе притеснения и проблеми до следващия уикенд. Добре е да си държите езика зад зъбите, без да бързате да споделяте и да коментирате. Не се намесвайте в чуждия живот и избор, ако не искате да се намесят във вашия. Вечерта нещата и късметът ви се връщат на мястото си. На 30-и, колкото и да се стараете, може да объркате нещата, но в крайна сметка на 31-ви всичко ще си дойде на мястото. Важното за 1-ви започнете след 16.16 ч. На 2-ри – 3-ти получавате максималното в ситуацията, идват придобивки, приятни срещи и предложения. На 4-ти влезте в ролята на покровител и дарител. Още вечерта ще ви върнат дълг, а на 5-и тръгнете окрилени.

Риби 19 февруари – 20 март

До обед внимавайте в изказа, който не може да работи със словото, по-добре да замълчи, да преглътне и да остави за друг път уточненията. Но ако се чувствате в стихията си, кажете и направете това, което смятате за правилно и ви идва отвътре. Днес думите могат да бъдат оръжие, рало и плуг. Убедете някой да ви съдейства, започнете заедно нова дейност. На 30-и може да си позволите да кажете истината под формата на майтап. Бъдете внимателни, на 31-ви и 1-ви ще се плаща за стореното. От 1-ви Сатурн се връща в Риби и ще поиска сметката. На 2-ри – 3-ти заемете подходящата позиция, предстои изкачване на поредния връх в работата и в живота. На 4-5-и идва подкрепа и финансиране и дано не го връщате с лихвите.

Неда Иванова