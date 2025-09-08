Д иетата на Аткинс е специална система за хранене, която помага на тялото да губи тегло по естествен начин, предизвиквайки промени в метаболизма. Тялото набавя енергията за своите основни нужди чрез изгаряне на мазнини и въглехидрати. Именно въглехидратите, под формата на глюкоза, са първото „гориво“, което организмът използва, пише revita.bg. Доктор Аткинс счита, че ако намалите чувствително количеството въглехидрати, които приемате, тялото ви ще започне да използва като гориво мазнините. Този процес е познат като липолиза. Като вторичен резултат от налагането на този хранителен режим се явява кетозата. Когато организмът ви гори предимно мазнини, с дъха и урината ви започват да се отделят кетони. Доктор Аткинс твърди, че кетозата влияе и върху производството на инсулин, който пък от своя страна предпазва от натрупване на мазнини. Веднъж влязло в състояние на кетоза, тялото ви започва да използва мазнините като „гориво“ и да ги топи постоянно.

Същинa

Хранителният план е базиран на няколко фази. Отделната фаза позволява да избирате храни, знаейки как ще ви повлияе всяка в битката с килограмите. Изборът на храна зависи от фазата, която сте достигнали, както и от индивидуалния ви метаболизъм.

По време на първата фаза консумацията на въглехидрати се ограничава до 20 грама на ден. Повечето от тях се набавят от сурови зеленчуци и салати.

Във втората фаза се добавят въглехидрати посредством храни, богати на фибри. През първата й седмица дневният прием се покачва до 25 грама дневно, през втората – до 30, и така, докато спрете да отслабвате. Дойде ли този момент, започвате да вадите седмично по 5 грама въглехидрати от дневния прием, докато започнете отново постепенно да губите тегло.

Третата фаза ви подготвя да преминете от режим на отслабване към режим на поддържане на постоянно тегло, като за целта отново започвате да повишавате дневната дажба въглехидрати, този път с по 10 грама на ден. Това продължава до момента, в който стигнете до поддържане на почти едно и също тегло, без обаче да има отклонения нагоре.

Във финалната, четвърта фаза може да ядете почти всичко, като единствената цел остава да поддържате теглото си непроменено, да подобрите общото си физическо състояние и да се чувствате добре. Ако в последната фаза обаче започнете да напълнявате, трябва да се върнете към фаза 1 и да започнете всичко отначало.

Малко история

Системата за правилно хранене на доктор Аткинс се появява през вече далечната 1972 г. Оттогава тя е помогнала на милиони хора в борбата както с наднорменото тегло, така и със сърдечносъдови проблеми. Според самия доктор Аткинс диетата е ефикасна и при много други здравословни проблеми, като главоболие, отклонения и колебания в нивата на кръвната захар, бавен метаболизъм, алергии. Въпреки че основния ефект от неговата диета е загубата на тегло, много пациенти със заболявания като диабет, висок холестерол и хипертония споделят, че усещат подобрение на състоянието си след само една до две седмици от започването на диетата.

Докато повечето медици препоръчват диети с много въглехидрати и малко мазнини, доктор Аткинс съветва точно обратното. Неговата философия е, че до две трети от калориите в организма могат да се получат от мазнините, а това е повече от два пъти от обикновено препоръчвания процент. Според Аткинс хората трябва да наблягат на месата, пълномаслените сирена и други млечни продукти вместо на хляб, различни видове паста, дори плодове и зеленчуци. Вместо въглехидрати Аткинс препоръчва консумация на протеини и мазнини. Диетата му набляга най-вече на животинските протеини. Както сами забелязвате, ако сте вегетарианец, може да спрете с четенето дотук, ако все още не сте го направили. Ако пък не – може да продължите нататък с примерната диета за първите седем дни. Менюто и подборът на продукти могат да варират. Чувствайте се свободни да увеличавате или намалявате количествата месо, яйца, сирене, кашкавал, сметана. Както ще видите по-долу, в началото се набляга изключително много именно на тези продукти. Важно е да приемате най-малко по 2 литра вода на ден. Содата, безкофеиновото кафе и чайовете също са позволени.

Примерно седмично меню:

Ден 1

Закуска: 3 яйца, бъркани със сметана, 4-6 резенчета бекон, кафе или чай.

Обяд: Пилешка салата: около 200 грама нарязано пилешко филе, изпечено на грил, 1 зелена салата, едно нарязано твърдо сварено яйце, дресинг, настърган кашкавал или пармезан.

Вечеря: Пържена риба – филета от риба с лека яйчна панировка, запържени в сгорещено олио, зелена салата, четвърт домат, едно тънко резенче червен лук, 200 г варени броколи с масло.

Ден 2:

Закуска: Голяма порция овесена каша или корнфлейкс с пълномаслено мляко, 4 малки пирожки с колбас, безкофеиново кафе със сметана.

Обяд: Нарязано на тънки филийки пуешко месо или шунка, салам, пастърма, телешко (по избор), комбинирано с пълномаслено сирене по избор; зелена салата, дресинг.

Вечеря: Стек по избор на грил с чесново масло, 2 тънки резенчета лук и 100 г гъби; зелена салата със ситно нарязан бекон, пармезан, дресинг по избор.

Ден 3:

Закуска: Корнфлейкс с мляко, малко сирене, едно яйце, 4 резенчета бекон, безкофеиново кафе със сметана.

Обяд: една консерва риба тон, смесена с четири солени, нарязани на ситно кисели краставички, лимонов сок, черен пипер на вкус, 100 г сирене крема или по избор; свинско печено, зелена салата с дресинг.

Вечеря: спагети със специален месен сос. (За соса: 300 г телешко или колбас, глава лук, две скилидки чесън, соев сос, сос „Уорчестър“, 1 малка консерва доматен сос, вода, босилек, риган. Месото се нарязва на малки парченца и се запържва, след това се добавят всички останали продукти, разбърква се и се задушава за около 10 минути.) Полученият сос се сервира със спагети, поръсва се с пармезан. За гарнитура се добавя зелена салата с дресинг по избор.

Ден 4:

Закуска: 3 варени яйца, нарязани и намазани с дресинг от масло, сметана и подправки по избор, 4 резенчета пуешки колбас, безкофеиново кафе или чай.

Обяд: Салата – зелена салата с нарязани на кубчета пуешки колбас, шунка, твърдо сварено яйце, пармезан. Подправя се с дресинг по избор.

Вечеря: Агнешко печено със сос от мента и розмарин; зелена салата с дресинг по избор, 150 г варен карфиол с масло и сметана.

Ден 5:

Закуска: Омлет – 3 яйца, бъркани със сметана, сирене и шунка; безкофеиново кафе или чай.

Обяд: Запечени ролца от колбас и пълномаслено сирене, зелена салата, дресинг по избор.

Вечеря: Пиле със сметана, зелена салата, задушени броколи, дресинг по избор.

Ден 6:

Закуска: 2 варени яйца, 4 мъфина, безкофеиново кафе или чай.

Обяд: 300 г телешко печено, нарязано на филийки, зелена салата, 1 тънък резен червен лук, четвърт нарязан домат, дресинг по избор.

Вечеря: Такос салата: Месо по избор – нарязано и запечено, такос сос, няколко листа зелена салата, четвърт домат, нарязан на ситно, четвърт глава лук, нарязана на ситно, четвърт авокадо, нарязано на филийки, 5 нарязани черни маслини, сметана, пармезан или друго твърдо сирене по избор. Парчетата месо се нареждат най-отгоре върху салатата.

Ден 7:

Закуска: Яйца на очи с колбас, безкофеиново кафе или чай.

Обяд: Запържени пилешки крилца с чесън и табаско, заливка от синьо сирене (синьо сирене, сирене крема, сметана, черен пипер и сол на вкус.)

Вечеря: запържени късчета от свинска плешка, залети със сметана, сол и черен пипер на вкус; 150 г паста от задушен карфиол с масло и сметана, зелена салата, дресинг по избор