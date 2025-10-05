Р ибата е една от най-леките и вкусни храни. Здравословна и засищаща, тя е предпочитана храна за всеки здравословен режим.

Рибената диета обещава да се сбогувате с нежеланите килограми, но трябва да бъдете стриктни и последователни. Името на диетата подсказва, че основна храна в нея е рибата. Намирането ѝ е лесно, а изборът е голям, пише edna.bg.

Повечето диети, обещаващи скоростно отслабване с много килограми, водят до йо-йо ефект. При рибената диета подобна опасност няма. Рибата, която се консумира в диетата, доставя на организма нужните му протеини, без от това да се натрупват мазнини. В това е и ключът на добрите резултати. Единственото условие е всеки ден да се стремите да ядете различни видове риба. Изготвеният режим е за 4 дни. Той може да се повтори или да се изготви нов, по негов пример. Ако имате здравословни проблеми или сте податливи на алергии - преди да предприемете хранителния режим, консултирайте се с диетолог или медицинско лице, което познава добре вашето здравословно състояние. Предлагаме ви примерно меню.

Първи ден

Закуска: 1 чаша черен чай без захар, препечена филийка пълнозърнест хляб, парче сирене

1 чаша черен чай без захар, препечена филийка пълнозърнест хляб, парче сирене 10 ч.: 1 портокал

1 портокал Обяд: филе от риба тон със задушени зеленчуци, пълнозърнеста филийка, плод

филе от риба тон със задушени зеленчуци, пълнозърнеста филийка, плод 16 ч.: чаша билков чай, ябълка

чаша билков чай, ябълка Вечеря: риба тон със салата по избор

Втори ден

Закуска: омлет (3 белтъка + 1 жълтък + извара)

омлет (3 белтъка + 1 жълтък + извара) 10 ч.: ябълка

ябълка Обяд: риба на скара, зелена салата със зехтин

риба на скара, зелена салата със зехтин 16 ч.: 1 портокал

1 портокал Вечеря: филе от бяла риба, салата от пресни зеленчуци

Трети ден

Закуска: 1-2 филии пълнозърнест хляб, домат и извара

1-2 филии пълнозърнест хляб, домат и извара 10 ч.: зелен чай/ бадеми

зелен чай/ бадеми Обяд: лаврак на скара, зеленчукова салата

лаврак на скара, зеленчукова салата 16 ч.: 1 портокал

1 портокал Вечеря: ципура на скара с ориз на пара

Четвърти ден

Закуска: купичка овесени ядки с плодове

купичка овесени ядки с плодове 10 ч.: грейпфрут

грейпфрут Обяд: зеленчукова салата + консерва риба тон в собствен сос

зеленчукова салата + консерва риба тон в собствен сос 16 ч.: банан

банан Вечеря: филе от сьомга на тиган, салата от пресни зеленчуци

По време на диетата трябва да се пие много вода. Изпитате ли глад, в междинните закуски са позволени цитрусови плодове и ябълки.

За максимален резултат е необходимо диетата да се съчетаване с физическа активност. 3-4 пъти седмично фитнес, групови занимания или спорт на открито.

Режимът не е претенциозен и може да се повтаря всеки път, когато искате да прочистите организма си