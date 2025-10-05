Р ибата е една от най-леките и вкусни храни. Здравословна и засищаща, тя е предпочитана храна за всеки здравословен режим.
Рибената диета обещава да се сбогувате с нежеланите килограми, но трябва да бъдете стриктни и последователни. Името на диетата подсказва, че основна храна в нея е рибата. Намирането ѝ е лесно, а изборът е голям, пише edna.bg.
Повечето диети, обещаващи скоростно отслабване с много килограми, водят до йо-йо ефект. При рибената диета подобна опасност няма. Рибата, която се консумира в диетата, доставя на организма нужните му протеини, без от това да се натрупват мазнини. В това е и ключът на добрите резултати. Единственото условие е всеки ден да се стремите да ядете различни видове риба. Изготвеният режим е за 4 дни. Той може да се повтори или да се изготви нов, по негов пример. Ако имате здравословни проблеми или сте податливи на алергии - преди да предприемете хранителния режим, консултирайте се с диетолог или медицинско лице, което познава добре вашето здравословно състояние. Предлагаме ви примерно меню.
Първи ден
- Закуска: 1 чаша черен чай без захар, препечена филийка пълнозърнест хляб, парче сирене
- 10 ч.: 1 портокал
- Обяд: филе от риба тон със задушени зеленчуци, пълнозърнеста филийка, плод
- 16 ч.: чаша билков чай, ябълка
- Вечеря: риба тон със салата по избор
Втори ден
- Закуска: омлет (3 белтъка + 1 жълтък + извара)
- 10 ч.: ябълка
- Обяд: риба на скара, зелена салата със зехтин
- 16 ч.: 1 портокал
- Вечеря: филе от бяла риба, салата от пресни зеленчуци
Трети ден
- Закуска: 1-2 филии пълнозърнест хляб, домат и извара
- 10 ч.: зелен чай/ бадеми
- Обяд: лаврак на скара, зеленчукова салата
- 16 ч.: 1 портокал
- Вечеря: ципура на скара с ориз на пара
Четвърти ден
- Закуска: купичка овесени ядки с плодове
- 10 ч.: грейпфрут
- Обяд: зеленчукова салата + консерва риба тон в собствен сос
- 16 ч.: банан
- Вечеря: филе от сьомга на тиган, салата от пресни зеленчуци
По време на диетата трябва да се пие много вода. Изпитате ли глад, в междинните закуски са позволени цитрусови плодове и ябълки.
За максимален резултат е необходимо диетата да се съчетаване с физическа активност. 3-4 пъти седмично фитнес, групови занимания или спорт на открито.
Режимът не е претенциозен и може да се повтаря всеки път, когато искате да прочистите организма си