С айтове продават полицейски униформи и стари катаджийски стоп палки, установи репортерска проверка на „Телеграф“.

Тъмносиня или черна тениска с къс ръкав, с надпис POLICE и с емблемата на Националната полиция на лявата ръка струва 35 лв. Липсват само пагоните, за поставянето на които обаче има специална обшивка. Оказва се обаче, че в друг сайт продават и пагони на младши сержант и старши сержант на цена от 9 лв. комплекта, както и лента с едното или двете имена на полицая за 8,50 лв. В обявата допълнително е посочено, че пагоните могат да бъдат върху зелена, тъмносиня, сива и черна основа. Продават се също и идентификационни номера, които всеки служител на МВР носи на униформата си.

В един от най-популярните български интернет сайтове за търговия с употребявани вещи пък се продава стара полицейска стоп палка за скромната цена от 50 лв. Собственикът на палката, който се е регистрирал под името Вехтошар, е от София и за връзка с него е посочен номер на мобилен телефон. В друг сайт се продава и нова светлоотразителна ПВЦ стоп палка с надпис МВР. В сайта е посочено, че палките не се продават свободно, а „могат да се получат само срещу представянето на легитимация“. Самата им продажба обаче буди недоумение, тъй като по закон те могат да се използват само от съответните полицейски служители и се получават служебно при постъпването им на работа в системата на МВР.

Що се отнася до продаваните полицейски униформи служители от МВР обясниха, че по принцип някои от полицаите предпочитали да си купят отвън униформи, вместо да ползват дадените им служебно такива. Закупените отвън служебни униформи обаче нямали пагони и идентификационни номера на служителите на МВР. Както се оказа обаче, има сайт, предлагащ и тези екстри. Така на практика всеки, снабдил се с комплект униформа и палка, може да отиде да заработва на някои от международните пътища и проходи, през които минават чуждите тирове.

Иван Първанов