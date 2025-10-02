П лутон и Юпитер дърпат конците през октомври и някои астролози очакват намесата на двете планети ту с възторжен трепет, ту с истински ужас – въпрос на това откъм коя страна ще погледнат небесната подредба.

Понякога промяната се случва внезапно, като гръм от ясно небе, но октомври 2025-а е сякаш по-различен в астрологичните определения. Той се смята за месец, в който небето разкрива промените постепенно, затова пък с удивителна дълбочина. И ако септември завършва старото и слага финал на някои ситуации, то октомври започва да вплита нова нишка в нашата съдба, смятат познавачите на тънкостите в астрологията.

Освен това те виждат как октомври бележи две изключително редки събития. Първото е свързано с Плутон - управителя на дълбоките трансформации, който излиза от ретроградно си движение. Второто е как Юпитер се възкачва в знака си на екзалтация – Рак (според древната вавилонска астрология). Това трябва да означава, че промените не просто ще бъдат големи – те ще бъдат значителни, съдбоносни, но мнозина няма да ги усетят веднага, а само от разстояние, с течение на времето.

Завой

Завоят, който прави Плутон, се приема като време за големи нулирания. От средата на месеца започва нещо повече от просто нова глава – това е промяна на кода на ниво колективно и несъзнателно. На 14 октомври Плутон престава да бъде ретрограден и се обръща, като тръгва директно, отново във Водолей. Това се случва за първи път от колебливия му набег там през 2024 г. Това е едно от най-мощните събития на годината - направо си възкликват астролозите. И дават обяснения по въпроса. „Представете си: тежката, бавна, дълбоко трансформираща енергия, която е работила „отвътре“ през цялото това време, която излиза на повърхността. Това, което дълго време е било скрито под слой от навици, компромиси и извинения, сега пробива“ - твърдят астролозите. Това се отнася както за големите общества (реформи, технологични пробиви, нов дневен ред), така и за вътрешната нагласа на всеки от нас.

Според приетите норми се смята, че ускорена еволюция (но не и революция, поне от тази гледна точка) ни очаква през следващите месеци, а октомври бележи момента, в който тя започва. В реалния живот това може да се прояви като внезапно решение за промяна на посоката – в кариерата, убежденията, начина ни на съществуване и живот. Това, което преди е изглеждало твърде рисковано, сега се чувства необходимо. И да, ще има страх, но ще има и вътрешна увереност: „време е“. Така твърдят астролозите, а на нас ни остава само да кажем, че се надяваме да поживеем, за да видим, както гласи едно прастаро правило.

Възход

Друга мощна нотка през октомври е преходът на Юпитер в Рак на 18 октомври. Това не е просто влизане в знака – това е екзалтация, възход, сочещ ни кодовете на щастието – категорични са астролози. Тоест максималната сила на планетата, отговорна за растежа, вярата, смисъла и подкрепата. И това се случва в най-емоционалния, домашен и дълбоко защитен знак на зодиака. В класическата ведическа астрология Юпитер в Рак е време на „златна благословия“, когато човек може да гради, обича, да расте, да се грижи и да се лекува по-успешно от всеки друг път. Това се очертава да бъде особено очевидно в темите за семейството, децата, дома и взаимоотношенията с близките хора. За първи път от дълго време мнозина могат да възкликнат: „Чувствам се добре тук, корените ми са тук“. И ако все още не го чувстват, ще започнат да търсят този остров на мира, отсичат познавачите на небесата и човешките дела.

Дава се дори практичен съвет: ако отдавна сте искали да обсъдите сериозна тема с родителите си, сега (след 18 октомври) е моментът. Ако мечтаете за собствен малък кът, ремонт или смяна на обстановката, послушайте интуицията си. Октомври може да даде тласък на процеса на „израстване в житейското поприще“, подобно на растение, което пуска корени след дълги бури.

Светлина

Началото на месеца ще бъде белязано от повече лунна светлина. На 7 октомври 2025 г. ще преживеем първата суперлуна по време на пълнолуние за годината – и не просто каквато и да е луна, а „жътварската“. Това е момент на жътва и в преносен смисъл - на обобщаване и емоционално прозрение. Можем буквално да почувстваме желание да кажем: „Аз го направих!“ Но също така можем и да осъзнаем, че е време да си признаем: „Това не е за мен“. Енергията на пълната луна усилва всичко: радостите стават по-силни, съжаленията по-остри, но и яснотата също идва по-силна – поне така твърдят астролозите.

Междувременно небето е пълно с падащи звезди: потокът Ориониди започва на 2 октомври, а метеорният поток Дракониди - от 6 до 10 октомври. Това не е просто астрономическо зрелище. Това е метафора: ако дълго време сме подхранвали идея, мечта или план, те могат внезапно да избухнат, като проблясък на вдъхновение. Затова да не се изненадваме, ако насън или докато сме на разходка, внезапно ни осени решение, което не сме могли да намерим от месеци или дори от години – поне така смятат астролози.

Но все пак да си имаме поне едно наум и през втората половина на октомври трябва да бъдем особено бдителни от астрологична гледна точка. Тогава Меркурий навлиза в ретроградната си зона, това е на 21 октомври, а на 19 и 20 октомври се свързва с енергичния Марс и нещата съвсем стават странни - сякаш интелектът ни е преместен от спокойното си съществуване изведнъж зад волана на състезателна кола. Спорове, остри изявления и прибързани грешки - всичко това е възможно в края на октомври. Не реагирайте веднага, особено в личната кореспонденция и преговори. Оставете място за пауза – гласи астрологичното напътствие.

И тогава се получава следната ситуация. Изниква въпросът дали сме готови да се освободим от старото, за да пуснем в себе си наистина новото. Но се оказва, че октомври не пита – той просто го прави възможно. Друг е въпросът как можем да се възползваме от това.

Високо

Космосът носи нови възможности и сили на три знака: Водолей, Рак и Лъв. Както обичат да казват астролозите, Водолеят получава директно „обаждане от Вселената“! Обръщането на Плутон във вашия знак може да ви подтикне да вземете решения, променящи живота. Това, което е зреело през последните месеци, сега може да се оформи в нов път. Ключът е да не се страхувате да промените курса.

Рак - екзалтацията на Юпитер в този знак започва рядък цикъл, укрепвайки вашите емоционални и семейни ресурси. Отлично време за инвестиране в дома, семейството или личностното израстване - щедрите плодове няма да ви накарат да чакате, но дали ще ги оберете или пропуснете зависи от вас.

Лъв - Венера и Юпитер от 8 октомври танцуват в хармония, носейки вълна от вдъхновение, любов и финансови възможности. Но вие трябва да изберете къде да насочите тази светлина, иначе може да я разпръснете безполезно.

Средно

Предпазлив напредък очакват: Козирог, Скорпион, Близнаци. За Козирозите октомври не е най-бурният месец, но точно това е добрата новина. Имате шанс по-добре да подредите делата си и да усъвършенствате стратегията си, особено по отношение на кариерата и личната ефективност.

За Скорпионите настъпва време, когато Слънцето навлиза в този зашеметяващ знак в края на месеца, а това е време да се активира личната им сила. Но началото на ретроградния цикъл на Меркурий изисква по-специално внимание към думите. Това е добър момент за влияние, но не и за натиск.

За Близнаците фазата „предсянка“ на ретроградния Меркурий (от 21 октомври) може да разкрие пропуски в общуването, разговорите и плановете. Използвайте това време, за да проверите всичко отново и да не бързате със заключенията.

Структура

Октомври е време за вътрешно преструктуриране за Овен, Стрелец и Телец. Овенът попада под властта на емоционалната суперлуна, която влияе на резултатите и може да донесе осъзнаване на това, което сте постигнали и какво не. Но не се съдете строго: процесът е по-важен от резултата.

Стрелецът може да усети как времевият цикъл се стяга: искате да направите всичко наведнъж. Но хармоничният аспект между Венера и Юпитер ще разкрие къде се крие истинският ви успех: в съюза, а не в надпреварата.

За Телеца вътрешният дискомфорт може да се превърне в катализатор за промяна, особено в областта на комуникацията и документите. Помислете кои теми отлагате твърде дълго.

Навигатор

Интуицията като навигатор се проявява през октомври за Риби, Везни, Дева. За Рибите е важно, че Нептун завършва ретроградното си преминаване през този знак — рядък момент, когато мечтите стават малко по-близо до реалността. Вслушайте се в мечтите си, внезапните прозрения и шепота на интуицията си.

За Везни месецът ще започне меко, но до средата му може да почувстват, че някой дърпа конците зад гърба им. Не се страхувайте да кажете „не“, особено в преговорите.

За Дева е по-сложно, защото от 21 октомври постепенно попада в сивата зона на Меркурий: възможна е преоценка на приоритетите и дори ежедневно объркване. Най-добре е да не се опитвате да правите всичко наведнъж – фокусирайте се върху едно нещо и го доведете докрай. Въпреки че звездите задават тона, изборът на посока е ваш.

Октомври 2025 г. ще бъде в полза на тези, които знаят как да слушат не само ума си, но и вътрешните си гласове.

Ето и някои астрологични събития през октомври:

2 октомври

Метеорният поток Ориониди, произхождащ от следата на легендарната Халеева комета, вече започна своята активност, но се очаква да стане видима с просто око и като падащи звезди от 2 октомври. Орионидите падат бързо, ярко и неочаквано, носейки със себе си астрологично вдъхновение. През този период вероятността от изблици на творческа енергия, неочаквани идеи и прозрения, които сякаш се спускат от небето, е особено висока. Потокът ще бъде активен до 7 ноември. Пикът се очаква да бъде в нощта на 20 срещу 21 октомври. За разлика от появата на комети, в астрологията метеоритите (падащите звезди), които се откъсват от тези космически тела, са смятани за символ на положителното. Неслучайно се казва, че човек трябва да си намисли желание, когато види падаща звезда. Но има и друг вариант – внимавай какво си пожелаваш. Орионидите са от най-бързите и най-интензивни метеорни потоци за годината. Те са видими от няколко секунди до минута и представляват спираща дъха гледка за наблюдателите на Земята. Бързите метеори Ориониди могат да бъдат и болиди – изключително ярки, силно интензивни метеори.

6 октомври

Метеорният поток Дракониди достига своя максимум по отношение на Земята на 8 октомври, но Луната ще пречи на това наблюдение и затова най-вероятно на 6 и 7 октомври земните жители ще могат да видят повече от тези падащи звезди. В астрологията Драконидите се смятат за непредсказуем, но мощен изблик на енергия, който може да съвпадне с момент на емоционално освобождаване. Нещо натрупано се освобождава и сякаш дори дишането става по-лесно. Пикът ще настъпи на 8 октомври. Драконидите идват от кометата 21P/Джакобини-Зинер, но както всички метеоритни потоци са наречени по съзвездието, в което са, когато ги гледат от Земята.

7 октомври

Пълнолуние по време на суперлуна в Овен – „Жътва на емоциите“. Това е първата свръхблизка пълна луна за годината – и тя е по време на пълнолуние (б.а. - имаше през март и април супер близка луна, но по време на новолуние). Сега това пълнолуние се нарича „жътварско“ и носи кулминацията на процесите, започнали през пролетта. На преден план излизат теми за независимост, лична сила и импулсивност. А емоциите са като пълна чаша – изискват да бъдат изживени пълноценно, отсичат астролозите.

8 октомври

Венера е в тригон с Юпитер, а това е известно още и като „Хармония на изобилието“. Двете най-благоприятни астрологично планети, Венера и Юпитер, образуват рядък аспект на хармонията. Това се смята за ден на късмет, щедрост, влюбване, подаръци и удоволствия. Идеално време за срещи, творчески сътрудничества и големи покупки.

14 октомври

Плутон престава да ходи по небето ретроградно и тръгва директно, а това астрологично се смята като повод за отключване на силата. Възприема се като един от най-значимите обрати на годината, защото мрачният Плутон завършва петмесечния си ретрограден период и започва директно движение във Водолей. Колективните и личните трансформации, които са били в застой, сега получават „зелена светлина“. Това е моментът, в който промяната става необратима, отсичат експертите по астрология.

18 октомври

Юпитер навлиза в Рак (сидеричен) и това се смята за „Годината на семейния растеж“. Във ведическата астрология Юпитер навлиза в своя знак на екзалтация – Рак. Това рядко разположение засилва всичко, свързано с дома, семейството, грижите и емоционалната зрялост. Започва година, в която личните връзки могат да донесат най-голямо изобилие, отсичат астролози.

19-20 октомври

Съвпад на Меркурий с Марс – и това преминава под мотото „Думите като оръжия“. Когато мисълта и действието се обединят, са възможни както пробиви, така и конфликти – зависи кое надделее. Този напрегнат съвпад прави разговорите остри, преговорите агресивни, а решенията по-скоро стават светкавично бързи. Отлично време за започване на проекти, където скоростта е от съществено значение, но бъдете внимателни с обвиненията и грубите думи. Тук принципът е: „Език мой, враг мой“ и по-добре да не се влиза в него. Съветът е да се поеме дълбоко въздух, да се помисли и тогава да се говори. При добър мисловен процес не трябва да има проблеми.

21 октомври

Меркурий навлиза във фазата преди сянката си - тя е известна още и като „Шепот на ретроградност“. Все пак Меркурий все още не е ретрограден (самото това нещо е на 9 ноември), но вече започва да загатва за това какво ни предстои в студения предпоследен месец на годината. Това, което сега (от 21 октомври) чувате, четете или показвате на екрана в наши дни, може да се завърне през ноември в нова светлина. Обърнете внимание на темите, които се появяват – това е първата сцена от бъдеща пиеса и от самите нас в голяма степен зависи дали ще е положителна.

22 октомври

Нептун се завръща в Риби и поетично настроените астролози наричат това „Последният акорд на една мечта“. Бавната планета на вдъхновението и илюзиите прави окончателното си приближаване към любимия си знак. Тази възможност няма да се завърне до 2049 г. Това е моментът да уловим последните вълни на интуиция, креативност и мистика и да разтворим стари страхове в океан от доверие, тайнствено обясняват астролозите.

23 октомври

Слънцето навлиза в Скорпион – това може да се определи още и като Сезонът на трансформацията. Настроението на месеца се променя - от ефирната лекота на Везни до дълбините (понякога доста тъмни и плашещи) на Скорпион. Слънцето осветява сенките, събужда страстта и изважда скрити истини на повърхността. Започва сезон на лични откровения, метаморфози и обновена сила, твърдят астролози.

Георги П. Димитров