Н якои от най-големите български автори са ограбени с помощта на изкуствен интелект.

За кражбата алармира пред „Телеграф“ филмовият композитор на столетието Митко Щерев, а сред засегнатите негови колеги са имена като Александър Йосифов, Павел Матев, Мария Нейкова, Димитър Точев, Георги Костов, Любомир Левчев, Дамян Дамянов, Александър Петров, Михаил Белчев, Георги Начев, Дони и Момчил, Д2, „Сигнал“.

Наследство

„Преди няколко дни от един мой приятел получих по вайбър линк със съобщение: “Виж какво са направили с изкуствен интелект (ИИ) с хита на „Диана Експрес“ - „Наследство“. Под мотото “Българска ИИ музика“ и профила Fr.Ends г-н Светослав Алексиев, когото нямам честта да познавам, чух два кавъра на песента „Наследство“. Единият - в денс вариант, другият - в стил хард рок. После установих, че списъкът на нагло откраднатите и променени неузнаваемо песни беше солиден. Забелязах „Синева“, „Светът е за двама“, „Дива роза“, хит на група „Сигнал“ и други известни поп песни, като не беше пожален и попфолкът“, сподели Митко Щерев.

По този повод той реши да напише следващите редове, не за да заклеймява или да си отмъщава на г-н Алексиев, а да информира всички кандидати за слава, които си въобразяват, че могат да използват ИИ, да си регистрират профил в YouTube, както и да пуснат фалшивите кавъри в платформи като iTunes и Spotify с цел получаване на дивиденти. „Впрочем Светослав Алексиев е направил точно това“, категоричен е композиторът.

Печалби

Затова за него темата е сериозна и той иска да внесе малко повече яснота.

„Господа мераклии за трупане на печалби, моля Ви да запомните, че в България имаме прекрасен Закон за авторското право (ЗАП), в който са описани подробно начините, по които се използва една регистрирана в „Музикаутор“ оригинална песен, и който закон перфектно защитава авторите на песента, а те са трима – композитор, автор на текста и аранжор. Да, в България авторът на аранжимента на дадена песен също е защитен от ЗАП. Добре е да се знае, че никой не може да използва оригинални аранжименти за професионални цели! Как може да се възползваме от ИИ, когато става въпрос за използване на оригинални поп песни. Ще разочаровам Светослав Алексиев и хора, които мислят като него. Отговорът е НИКАК! Възможно е да вземеш една оригинална песен, да я вкараш в ИИ и да му кажеш: “Композирай ми песен като тази“. Това обаче е само един оригинал, създаден от ИИ, и нищо повече“, заяви маестрото.

Нарушения

Той уточни, че с извършената кражба г-н Алексиев нарушава чл. 15 (I) и чл. 5 от раздел I - неимуществени права, чл.18 (I) от раздел II - имуществени права, както и чл. 35 - раздел I, глава седма - използване на произведенията. “И сега най-важното. В случая, който описах по-горе, г-н Алексиев е извършил при това умишлено кражба на интелектуална собственост, за което ще трябва да носи наказателна отговорност. Бих желал да се знае, че ЗАП е над всичко, когато става въпрос за интелектуална собственост“, каза още Митко Щерев. Той добави още, че неговият дигитален дистрибутор Believe Music е опитал да се свърже с нарушителя за изясняването на случая, но до редакционното приключване на броя той не е отговорил.

