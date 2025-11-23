О зан Акбаба е сред най-обсъжданите турски звезди покрай сериала „Далечен град“, който очаквано заплени и българската аудитория.

Актьорът, който обикнахме в превъплъщението му като Джихан Албора - роля, която му лепна като втора кожа, винаги е имал страст към актьорството и след като се увлича по театъра в училище, продължава интереса си към него през студентските си години, въпреки че е учил интериорна архитектура и екологичен дизайн в университета.

Освен това турският актьор е истински музикален талант. Свири на няколко инструмента – саз, уд, пиано. Също така композира музика и от време на време пише сценарии за филмови проекти. През 2014 г. Акбаба участва във видеото към песента Vaziyetler на певицата Съла Генчоолу.

Корени

Дедите му са от Азербайджан. Той самият се ражда на 9 юни 1982 г. в турския град Карс в семейството на Гюлер и Йомер Акбаба. Израства заедно с брат си Исмаил Джем и сестра си Билгехан. Последната намира своята ниша в музиката, ставайки етномузикант и педагог и получавайки докторска степен. Актьорът, чието семейство се установява в Измир, обожава семейството и приятелите си и щедро публикува техни снимки на личната си страница в Instagram, споделяйки собствените си детски снимки със своите последователи.

След гимназията Озан Акбаба, който започва да се снима във филми от ранна възраст, се записва в университета Акдениз в Анталия, който се намира на 15 минути пеша от плажа Коняалтъ. Сред забележителните възпитаници на този университет са музикалният продуцент и DJ Бурак Йетер, режисьорът, сценарист и продуцент Баръш Ейрибоз, както и спортистите Азизе и Бахри Танръкулу.

Роли

Яхнал кон

Турският актьор започва кариерата си в киното и театъра в средата на 2000-те. През 2006 г. се появява в няколко късометражни филма и в „Счупени криле“. След като се появява в няколко епизода на "Ветрове в главата" и "Небесни тайни", Озан получава повтаряща се роля в драмата "Север Юг" (2011-2013 г.) и се присъединява към актьорския състав на сериала "Мафията не може да управлява света", който го прави известен (той участва и във филма "Лудост", излязъл през 2015 г.). Говорейки за ролята си в многосерийния проект, Озан споделя, че е стигнал дотам без прослушване и че няма любим сезон, тъй като всеки епизод изследва интересни и важни теми.

„Нямах никакво прослушване – бях поканен в проекта. Бях разглеждан за ролята на Махмут и дори успях да бъда той на четенето на сценария. Но на следващата сутрин разбрах, че ще играя Иляс, от което бях много щастлив, тъй като го намирах за много привлекателен герой и от първото четене на сценария наистина исках да го играя.“

Друга забележителна роля във филмографията на Озан Акбаба е „Добрият лош доктор“, в която той играе хирурга Хакан Айдинер (известен още като д-р Кемал Демир). Самият актьор определя героя си като „добре развит и напълно оформен“, изтъквайки неговата мистерия и чар. Тъй като „Доктор“ е римейк на южнокорейската драма „Ким Ким, доктор Романтик“ (Dr. Romantic), Акбаба е изправен пред трудно предизвикателство да не се отклони твърде много от първообраза, но в същото време да изглежда различен.

Щастие

Озан Акбаба и Озан Али

Озан Акбаба е щастлив в личния си живот и не го крие, обожавайки жена си и детето си.

На 1 юли 2017 г. той и неговата любима, продуцентката Елиф Букет Арикан, вдигат пищна сватба, на която колегите му Октай Кайнарджа и Синан Албайрак са свидетели. На следващата година двойката ознаменува най-щастливото събитие в живота си - на 13 юли 2018 г. се ражда синът им Озан Али.

Споделя с гордост творчеството на сина си Озан Али.

Актьорът признава, че бащинството го е променило драстично: научил се е да се възхищава на всяко вдишване на бебето си и да го наблюдава как прави открития всеки ден.

В "Пощальонът"

Описвайки себе си, актьорът, зодия Близнаци, признава, че по природа е доста самокритичен: „Постоянно се критикувам и мога да правя това както в края на проект, така и след всеки снимачен ден. Придирчив съм към работата си и постоянно си задавам въпроси като: „Успях ли в тази или онази роля и ако не, защо не?“ Но не е ли целият ни живот съставен от самокритика?“.

