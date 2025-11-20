Н а 60 км. от Пловдив в подножието на южния дял на Стара планина се намира село Васил Левски. А в него на подбалканския път се намира фермата „Под Балкана“.Създадена е през 2003 г. от потомствения каракачанин Никола Кулов, който откакто се помни винаги се е занимавал с животновъдство.Бащата и дядото на Никола са потомствени овчари и някога са имали големи стада, които са били гордост не само за селото, а и за целия регион. И тъй като крушата не пада по-далеч от дървото внукът също решава да продължи фамилната традиция и да се посвети на животновъдството. Към бащините и дядовите си овце обаче той решил да прибави и още един вид домашни животни, биволите.И така се създала семейната ферма „Под Балкана“, в която наред с главата на семейството се трудят и неговата съпруга Таня, дъщерята Агора и синът Яни. Фермата на семейство Кулови съвсем не е единствената, в която се произвеждат овче и биволско млечни продукти.

Редки

Това, което прави продуктите на семейството е, че те са от редки и застрашени от изчезване български породи животни. Овцете, които Кулови отглеждат са 500 и са от породата каракачанска, дългокосместа стара изконно българска порода, отглеждана от векове по нашите земи, еднна от най-старите на целия Балкански полуостров. Тези овце са резултат от народната селекция на някогашните овчари номади, основна част от които са били каракачаните, наред с юруците и куцовласите. След Освобождението голяма част от каракачаните зарязват традиционния си овчарски поминък и отиват да живеят в градовете. По-голямата част от овцете са изклани, а останалите са кръстосани с други местни породи и се стига до загубване на автохтонността на каракачанската порода. Чак през 1972 г. породата е обявена за застрашена от изчезване и е защитена като останалите не повече от 250-300 овце от нея започват да се отглеждат в държавни стопанства и научни институти.

Кръстоска

Днес семейство Кулови са сред родните овцевъди, които се опитват да спасят тази порода от изчезване. Биволите, които Кулови отглежат са около 150 и са от породата мурра, кръстоска между традиционно българско говедо и индийска порода. Едно от нещата, които отличава животните от тази ферма е, че те имат възможност да пасат в едни от най-чистите райони на страната. „Уникалният вкус на млечните продукти, които правим, ние се дължи на съчетанието от порода, почви, въздух, свободно пасищно отглеждане в Национален парк „Централен Балкан” както и и традиционната рецепта на производство и зреене“, обясняват фермерите. Освен свободната паша животните на семейство Кулови се хранят и с продуктите от няколкото хиляди декара, засети с житни култири, които те обработват. Продукцията от арендованите земи те използват за производството на фуражи за животните.

Витрина

Две години след стартирането на фермата си Никола и Таня Кулови правят български породи. В него посетителите имат възможност да видят на живо как се кваси мляко и се сири сирене по традиционна автентична стара българска технология, да дегустират и да си купят от тези абсолютно натурални еко и биологично чисти продукти. Под Балкана“ е сред първите български ферми, които имат възможност да продават продуктите си пряко на потребителите от мобилна хладилна витрина. Всичко това става възможно по българо- швейцарския проекта „За Балкана и хората“ и с експертната подкрепа на Фондацията за биологично земеделие „Биоселена“. Семейството пласира продукцията си главно на фермерски базари, на изложения и фестивали, както и на местни ресторанти и къщи за гости. И отзивите от вкуса и качеството на продуктите им са повече от положителни.Подобно и на други свои колеги Кулови не го удовлетворявало да дават млякото си на мандрите на символични цени и затова решават да затворят цикъла на производството. Мандрата на семейство Кулови преработва средно по около 300 литра мляко дневно.

Гощавка във фермата

Произвеждат кефир, мътеница и халуми

В асортимента на млечните им продукти освен традиционните овче и биволско мляко, сирене и кашкавал, фермерите предлагат още и кефир, мътеница, извара, халуми и масло. Но фермата предлага не само млечни, но и месни продукти като саздърма от биволско месо, овча пастърма, говежди и биволски суджук за ценители на истинския натурален вкус от годините на нашите деди. А така също и биволско, телешко и козе месо, стерилизирано в собствен сос в буркани предназначено за директна консумация. Никола и Таня Кулови са категорични, че еко и биоживотновъдството в България има бъдеще. Освен че ще бъдат запазени някои застрашени български породи животни се дава възможност на хората да си припомнят, а по-младите да се запознаят с онзи вкус на истинско месо, сирене и кашкавал, които са познавали техните бащи и деди и които днес все повече е на път завинаги да изчезне.

Светлана Трифоновска