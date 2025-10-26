У крайна има ново „морско бебе“. Всъщност това е дрон, който е модернизиран с помощта на изкуствен интелект.

Безпилотният апарат беше представен тази седмица официално от Службата за сигурност на Украйна (СБУ). Военните твърдят, че джаджата може да оперира навсякъде в Черно море, да носи по-тежки бомби на борда и да използва изкуствен интелект.

Модел

„Новите модели разполагат със система „свой–чужд“, управлявана от изкуствен интелект. Те могат да изстрелват малки дронове за въздушни атаки и са снабдени със системи за самоунищожение, за да не попаднат в ръцете на врага“, обясни бригаден генерал Иван Лукашевич от СБУ, цитиран от АП.

Новото „морско бебе“ има увеличен обсег – от 1000 на 1500 километра, и може да пренася до 2000 килограма полезен товар, съобщиха от украинската служба за сигурност.

Според украинската страна, посочва АП, дронове като този са били използвани при атаки срещу 11 руски кораба, включително фрегати и ракетоносци. Това е принудило руския флот да премести основната си база от Севастопол в Крим към Новоросийск.

Дистанционно

Бебето вече е прераснало в многофункционална платформа, управлявана дистанционно от мобилен контролен център, който може да бъде разположен дори във ван. Според СБУ морските дронове са участвали и в няколко атаки срещу Кримския (Керченския) мост – включително в последната, насочена към подводните му опори, с цел да бъде изваден от употреба за тежък военен транспорт.

Ракети

„На този нов продукт сме инсталирали ракетно въоръжение, което ни позволява да работим от голямо разстояние извън зоната на нападение от вражески огън. Можем да използваме такива платформи за пренасяне на тежко въоръжение. Тук можем да покажем на украинците най-ефективното използване на парите, които са ни дарили", заяви още ген. Лукашевич.

Представители на службата за безопасност заявиха, че морските дронове са подпомогнали изпълнението на други високопрофилни удари, включително многократни атаки срещу Кримския мост.

Програмата „Морско бебе“ частично се финансира с публични дарения чрез държавна инициатива и се координира с военните и политическите ръководства на Украйна. Според СБУ преходът от еднократни ударни лодки към реизползваеми, мрежово свързани дронове представлява значителен напредък в асиметричната морска война.

Екип на Телеграф