Е лектра Ламборгини, италианска певица, телевизионна звезда и инфлуенсър, е в центъра на продължителен правен спор с автомобилния гигант Lamborghini, носещ същото фамилно име.

Родена на 17 май 1994 г. в Болоня, Италия, Електра е внучка на Феручо Ламборгини (1916 - 1993 г.,), основател на прочутата компания за луксозни автомобили, и дъщеря на Тонино Ламборгини. Въпреки известността си в шоубизнеса тя се сблъска с отказ от Върховния съд на Италия (Cassazione) да регистрира името си като търговска марка за продукти като козметика, чанти и облекло.

Спорът започна, когато Електра подаде молба до Италианската служба за патенти и марки (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) за регистрация на името „Електра Ламборгини“ като търговска марка. Първоначално молбата й беше отхвърлена, но Апелативната комисия по жалби я подкрепи, позовавайки се на нейната популярност като певица и телевизионна звезда. Комисията дори направи паралел с делото на Лионел Меси, който успя да регистрира марката си въпреки възраженията на испанската компания Massi.

Автомобилната компания Lamborghini обаче обжалва решението, а Върховният съд прие тяхната позиция, като отмени решението на комисията.

Популярност

Според съдиите известността на Електра в света на шоубизнеса не е достатъчна, за да заобиколи правата на международно признатата марка Lamborghini. Съдът отбеляза, че използването на фамилията може да предизвика объркване сред потребителите и дори да е допринесло за популярността на певицата.

Случаят е върнат обратно на Апелативната комисия, която трябва да прецени дали използването на марката „Електра Ламборгини“ е било последователно, непрекъснато, безспорно и в добра светлина. Само при тези условия певицата би могла да получи правото да регистрира марката си. Спорът остава нерешен, а „битката“ в тази правна сага тепърва започва.

Контекст

Случаят е тясно свързан с историята на автомобилната компания. Automobili Lamborghini вече не е собственост на семейството Ламборгини. След финансови затруднения през 70-те и 80-те години Феручо Ламборгини губи контрол над компанията, която през 1998 г. става част от групата на Audi, а днес е под шапката на Volkswagen. Това прави спора още по-сложен, тъй като марката Lamborghini е глобален символ на лукс и престиж, далеч надхвърлящ семейните връзки на Електра.

Имидж

Електра Ламборгини е ярка фигура в италианската поп култура, известна с ексцентричния си стил и провокативно присъствие. Тя придобива слава чрез участия в риалити предавания като Geordie Shore в Англия, Gran Hermano VIP в Испания и Italia's Got Talent в Италия, както и с музикалната си кариера, в която се фокусира върху регетон и поп. Нейният цветен и смел имидж я превръща в една от най-разпознаваемите личности в италианския шоу бизнес, но битката за марката показва, че дори известността и семейното име не са достатъчни, когато се сблъскат с мощта на корпоративен гигант.

Докато чакаме следващото решение на комисията, едно е сигурно: името Ламборгини ще продължи да предизвиква интерес, независимо дали става дума за автомобили или за шоу бизнес.

Красимир Иванов, Рим