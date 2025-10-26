Шарън Кол от Великобритания твърди, че е успяла да направи непостижимото – да хване в кадър Смъртта. Това се е случило само преди няколко седмици. Жителката на Донкастър била в хосписа, за да изпрати в последните му мигове своя баща Рой Кренк. Той бил на 67 и от няколко години страдал от рак на дебелото черво, но в последните дни станало ясно, че краят е неизбежен. Шокиращата снимка е направена няколко часа преди бащата на Шарън да предаде Богу дъх. На снимката се вижда загадъчна сянка, която тръгва от края на коридора и сякаш дебне някого там.

При малко по-голямо въображение може да се приеме, че сянката напомня доста на силует с черно наметало с качулка, както често изобразяват Смъртта. Едната ръка не се вижда на снимката и не се знае дали в нея силуетът носи коса – неизменен атрибут на онази, която взима живота. На другата ръка обаче има кацнала птица, която изглежда е гарван – друг символ на почернянето и умъртвяването, верен спътник на Смъртта. Според някои тълкуватели на снимката може да фигурира силует с разтворена книга, а книгата може да е прочит за живота на човека, за когото Смъртта е дошла.

Агония

По думите на Шарън в момента, в който направила снимката, нейният баща вече агонизирал. Тя предполага, че той е видял онази, която идва за него и се е подготвил за края. „Той вече не можеше да говори и така и не разбрах какво иска да ми каже, но във всеки случай беше в ужас – споделя жената. - Аз си мислех, че това е следствие от неговата болест. После излязох от стаята, за да отида в тоалетната, и тогава видях странния силует в края на коридора и отражението на птицата. Изплаших се много, но успях да ги снимам“.

Няколко часа след това произшествие бащата на Шарън се споминал. „Не мога да кажа каква беше тази сянка, но точно там не очаквах да видя птица, това в крайна сметка е хоспис. По-късно разгледах мястото и установих, че там има инвалидна количка“, разказва Шарън.

Когато показала снимката на своя брат, той казал, че съществото изглежда точно като Смъртта, както я изобразяват от незапомнени времена. Шарън не намира успокоение в това. След тази снимка тя вече е убедена, че след като духът напусне тялото, предстои още нещо, към което посрещачът ни води като гид.

На тази тема е посветил време и Юрий Берланд, студент в Уралския университет, който е извел специална математическа формула. Тя според него доказва живота след смъртта. В дългата, заемаща цялата дъска формула, има L (life, живот), D (death, смърт), t (време), a (сумарно възприятие за целия живот), променливи, както и безкрайност, която се дели на безкрайност

Цялата тази сложна формула произвежда малко странно впечатление. Огромните знания за живота тук и сега и живота в отвъдното, натрупани от трудове на философи и психолози, мистици и психиатри, будисти и християни, не се вписват безпроблемно в такава логическа конструкция.

Толстой

Лев Толстой пише, че науката дава много по-точни отговори, когато те са отдалечени от главните въпроси на човешкия живот. Днешната наука знае повече за Марс, отколкото за вътрешния свят на човека и трансформациите на неговото съзнание в рамките на живота и извън неговите предели. Математиката е способна да опише траекторията на невидимите частици, но не е в състояние да изрази на своя логически език измененията на човешкото съзнание в разни моменти в живота. Всезнанието на науката е преувеличено: за какво да говорим, ако за стотиците години от своето развитие науката така и не е успяла да разбере защо са им на котките мустаци и за какво им служат?

Медийният шум около студента, доказващ с помощта на математиката безсмъртието на съзнанието, предизвиква недоумение. Той в крайна сметка не казва нищо ново. В цялата история на човечеството мисълта за безсмъртието на съзнанието фигурира по един или друг начин. И все пак по тази тема разсъждават предимно философи и поети. Заслугата на уралския студент е, че я връща обратно в дебрите на науката, която има още въпроси за доизясняване, като този - свързани ли са животите преди и след смъртта, за два паралелни свята ли става дума или за един с различни физични измерения? Добре би било да се знае какво се случва с човешкото съзнание след смъртта. Съхранява ли то индивидуалната си памет или се разтваря в безлично свръхсъзнание, за което ние също нищо не знаем? Откъде в човешкото съзнание изплуват знания, които не са придобити чрез опит или книги? И още много подобни въпроси без отговор, които вълнуват умовете.

Ангелски разновидности

Самаел, Сариел или Азраил в юдаизма, Малак Алмаут в исляма, Яма или Ямарай в хиндуизма – това са различни превъплъщения на Ангела на смъртта. Негова работа е да отведе човешката душа в обиталището на мъртвите. Най-често го изобразяват като безплътен дух с качулка. Носи преметнат през рамо сърп. В популярната литература го наричат Неумолимия жетвар. Той е по-скоро наблюдател на процеса на умиране, а не предизвиква смъртта. В някои приказки той може да бъде победен и да си тръгне с празни ръце, след като бъде излъган. В други ангелското начало у него се е изродило и се е превърнал в зъл демон.

През 2045 г.: Планират възкресяване в бионическо тяло

2045 година – тогава възкресяването на мъртвите ще стане възможно, твърди предприемачът от САЩ и създател на амбициозната компания Humai Джош Боканегра, цитиран от Daily Mail. Организацията се намира в Лос Анджелис и се занимава с изследвания в областта на генното инженерство и робототехниката. Според Боканегра процесът на стареенето на клетките не може да бъде преустановен, но той предлага алтернатива – след смъртта на човека мозъкът му да се запази в замразено състояние и впоследствие да се прехвърли в бионическо тяло. По този начин според предприемача ще може да се съхрани личността на умрелия. Това ще стане възможно някъде през 2045 г. Ръководителят на Humai обещава, че в бъдеще хората ще могат да живеят не по-малко от 500 години. За да си осигури човек втори живот, трябва да сключи предварителен договор с компанията. Услугата, както може да се предположи, няма да е по джоба на всеки.

Кристи Петрова