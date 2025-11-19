Ч аровникът Кая от „Златно момче“ скоро ще зарадва феновете си с нова роля. Актьорът Таро Емир Текин, син на звездата от „Опасно изкушение“ Шевал Сам, отново ще показва руската си татуировка „Одиннадцать“, заради която постоянно ходи разгърден.

Това е една от двете татуировки на актьора на руски език. Посветена е на баща му – футболиста Метин Текин, който е носил този номер на екипа си. Другата е по-дребна и гласи „Соня пока не умру“. И двете са вдъхновени от връзката му с руския модел София Кац, продължила седем години. След като двамата се разделят обаче, той решава да си остави татуировката.

Таро Емир Текин

Ариф

Новата роля, в която ще блесне Таро Емир Текин, е на Ариф във филма „Султана“. Ариф е дясната ръка на собственик на нощен клуб, а пред него на пилон ще танцуват седем красавици. Сред тях е Дерия Пънар Ак от „Казвам се Фара“, която ще е Анна от Беларус. Звездното присъствие се допълва от Туба Бююкюстюн, Серай Кая, Бегюм Аккая, Рожбин Ендер, Итър Есен и Ширин Султан Салдамлъ.

За Таро Емир Текин снимките на този проект биха могли да бъдат още една важна стъпка в кариерата му и прекрасна възможност да работи с Ерди Ишък, сценарист на сериала „Семейство“. Но най-забележителното нещо за тази роля е, че се снима специално за филмов фестивал, където актьорът може да бъде забелязан от още повече режисьори и продуценти.

Към момента не е ясно кога ще бъде излъчен новият филм с Таро Емир Текин, но фенки вече настояват да го гледат за по-дълго и апелират да му бъде дадена роля в нов сериал, където да изкара поне два сезона, тъй като ролята на Кая в „Златно момче“ не му позволи да разгърне таланта си, а се ограничи в това да показва татуирана гръд. Зрителите недоволстват, че режисьорите подценяват актьора и не съзират заложбите му.

С майка си Шевал Сам

За него

Таро Емир Текин е роден на 15 юни 1997 г. под щастлива звезда. Родителите му са известни, а той още в ранна възраст проявява невероятен интерес към сцената и актьорството. Това не е изненадващо, тъй като той е не само син на турска поп звезда и актриса, но и внук на известната певица Леман Сам. През ученическите си години Емир Текин участва в почти всяка училищна пиеса. След като получава диплома за средно образование, постъпва в Училището за визуални и сценични изкуства в Кеймбридж, където завършва с отличие. Впоследствие бъдещата турска поп звезда е сред 17-те късметлии (от 1000 кандидати), които продължават обучението си в Университета по изкуствата в Лондон.

Таро обаче решава да не спира дотук. Посещава и курсове в Кралската академия за драматично изкуство и Оксфордското училище за драма. Дебютът му на сцената е в Лондон. Текин се появява в мюзикъла „Мата Хари“ и е посрещнат радушно от публиката. Въпреки това той навлиза във филмовата индустрия чак след завръщането си в Турция. Първото му участие е във „Възходът на Османската империя“, където играе поддържаща роля. Световна слава му носи участието в сериала „Неверният“. През 2022 г. Таро Емир Текин се появява в сериала „Приказка“, където участва заедно с Алина Боз. Но 2023 г. се оказва триумфална година в кариерата на актьора. Именно тогава получава роля във втория сезон на „Златно момче“.

С Ферит в "Златно момче"

Там той играе Кая, внука на Халис Ага, който пристига в Истанбул от Лондон. Заслужава да се отбележи, че само след няколко епизода с негово участие последователите на Текин в социалните мрежи започват рязко да се увеличават.

Любов

Таро трудно може да се нарече закоравял мачо. Известни са само две негови връзки и дори тогава те са били дългосрочни и сериозни. Връзката му с турската актриса Лейла Танлар продължава две години. През 2018 г. става ясно, че са се разделили. Само няколко месеца по-късно Таро Емир е забелязан със София Кац, като дори има слухове, че ще се стигне до брак, но това така и не се случва.

Актьорът поддържа фигурата си с фитнес – тренира по два часа всеки ден и се храни здравословно. Текин е много близък с майка си – тя е неговият най-добър приятел, психолог и съветник. Двамата често могат да бъдат видени заедно да се разхождат из търговските центрове на Истанбул.

Таро Емир Текин

Стил

Таро Емир Текин демонстрира любопитен стил на обличане в „Златно момче“, но това се отнася и до личния му живот, като всеки детайл във визията му е грижливо подбран.

В свободното си време актьорът се занимава с рисуване, музика и фотография (на професионално ниво). Често споделя снимки на свои приятели и колеги на страницата си в социалните мрежи. Въпреки поразителния си и необичаен външен вид Таро Емир Текин е много разумен, учтив и образован човек. Колегите му го описват като истински професионалист, което означава, че го очаква светло бъдеще.

Със Суна в "Златно момче"

С екранната си майка в сериала "Златно момче"

Кристи Петрова