Б езплатно можем да се тестваме за два вида рак у дома. Това се очаква да стане факт от началото на 2026 година. Тестовете вероятно ще се вземат от личните лекари . В  зависимост от резултата на теста, пациентите ще  бъдат насочвани за допълнителни прегледи или манипулации. Над 4 милиона българи ще могат да се изследват безплатно до 2030 година. 

Здравното министерство стартира процедура по обезпечаване на две нови скринингови програми – за рак на маточната шийка и за за рак на дебелото черво в периода 2025-2030 година. 

Инфекция 

Скринингът за рак на маточната шийка предвижда извършване на медико-диагностични изследвания за определяне на инфекция от човешки папилома вирус (HPV). На участничките в кампанията ще бъде предоставен пакет за пробовземане вкъщи, заедно с инструкция за неговото ползване. Целевата група включва жени на възраст между 25 и 65 години независимо от здравноосигурителния им статус и фамилната  обремененост. Чрез този тип тестове ще установи наличието на 14 високорискови типа човешки папилома вирус, два от които – 16 и 18 тип са най-всиокорискови. Програмата ще работи с най-съвременния ДНК-базиран тест, който е с много висока чувствителност.  

Скринингът за рак на дебелото черво предвижда извършване на изследване за определяне на окултна кръв в изпражнения чрез фекален имунохимичен тест. На участниците в скрининговата кампания също ще бъде предоставен пакет за пробовземане вкъщи, заедно с инструкция за неговото ползване. Целевата група включва лица на възраст между 45 и 75 години . Реалният старт на двете скринингови програми ще започне след доставката на необходимите тестове и консумативи и тяхното разпределение, обясняват от здравното министерство. 

Комплекти

Направена е обществена поръчка за доставка на до 160 000 броя комплекти медицински изделия за инвитро диагностика за период от 2 години в изпълнение на скрининг програми за рак на дебело черво.

Очаква се и доставка на до 70 000 броя комплекти медицински изделия и изделия за инвитро диагностика за период от 2 години в изпълнение на скрининг програма за рак на маточната шийка 2025 г.-2030 г.“ Заложената прогнозна стойност за закупуване на тестовете е 20 800 000,00 (EUR 10 634 871,13) без ДДС. 

Заради рак на маточната шийка: Всеки ден губим по една българка 

Всеки ден една българка губи живота си заради рак на маточната шийка, докато в някои страни заболяването е почти изкоренено чрез ваксинацията, обясняват специалистите. 99% от жените и мъжете, които водят полов живот, се сблъскват с човешкия папилома вирус, който може да доведе до този тип карцином. Човешкият организъм е склонен да се самоизчиства, но при отслабване на имунитета този вирус може да доведе до предраково състояние и рак на шийката на матката. Чрез ваксинацията се прави така наречената първична профилактика. Идеята е да не се стига до предраково или раково заболяване и по този начин се предпазваме от действието на човешкия папиломен вирус. Има държави по света като Финландия и Австралия, където това заболяване почти е изкоренено и случаите на рак на шийката на матката са казуистика. У нас право на безплатна ваксинация срещу HPV имат както момичета на възраст от 10 до 15 ненавършени години, така и момчета от 10 до 14 ненавършени години. Ваксините ще се поставят от общопрактикуващите лекари и от лекари педиатри и акушер-гинеколози.

 Болестта на старците удря все по-млади хора 

Ракът от „болест на старците“ се превръща в диагноза сред все по-млади хора, особено сред милениалите.В Съединените щати процентът на раковите заболявания сред хората на възраст между 15 и 49 години се е увеличил с 10% от 2000 г. насам, докато сред по-възрастното население е намалял, съобщава "Вашингтон Поуст". Това явление предизвиква нарастваща загриженост в медицинските среди, особено след като засяга главно жените, чийто процент на рак е с 83% по-висок от този при мъжете под 50 години. Напредъкът в изследванията показва, че наследственият генетичен фактор остава стабилен, докато „новата ера на експозома“ – всички експозиции на околната среда по време на живота, включително преди раждането – сега е под строг контрол.Анализ върху над 150 000 души разкри, че членовете на поколение Y (хора, родени между началото на 80-те и средата на 90-те години) имат биологична възраст, по-висока от действителната им възраст, характеристика, свързана с повишен риск – до 42% – за някои видове рак, особено рак на белия дроб, храносмилателната система и матката. Това ускорено стареене би могло да обясни ранното начало на заболяванията, обикновено запазени за възрастните хора. 

Рак на маточната шийка рак на дебелото черво Скринингови програми домашни тестове HPV ваксинация Здраве с Телеграф