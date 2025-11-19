Б езплатно можем да се тестваме за два вида рак у дома. Това се очаква да стане факт от началото на 2026 година. Тестовете вероятно ще се вземат от личните лекари . В зависимост от резултата на теста, пациентите ще бъдат насочвани за допълнителни прегледи или манипулации. Над 4 милиона българи ще могат да се изследват безплатно до 2030 година.

Здравното министерство стартира процедура по обезпечаване на две нови скринингови програми – за рак на маточната шийка и за за рак на дебелото черво в периода 2025-2030 година.

Инфекция

Скринингът за рак на маточната шийка предвижда извършване на медико-диагностични изследвания за определяне на инфекция от човешки папилома вирус (HPV). На участничките в кампанията ще бъде предоставен пакет за пробовземане вкъщи, заедно с инструкция за неговото ползване. Целевата група включва жени на възраст между 25 и 65 години независимо от здравноосигурителния им статус и фамилната обремененост. Чрез този тип тестове ще установи наличието на 14 високорискови типа човешки папилома вирус, два от които – 16 и 18 тип са най-всиокорискови. Програмата ще работи с най-съвременния ДНК-базиран тест, който е с много висока чувствителност.

Скринингът за рак на дебелото черво предвижда извършване на изследване за определяне на окултна кръв в изпражнения чрез фекален имунохимичен тест. На участниците в скрининговата кампания също ще бъде предоставен пакет за пробовземане вкъщи, заедно с инструкция за неговото ползване. Целевата група включва лица на възраст между 45 и 75 години . Реалният старт на двете скринингови програми ще започне след доставката на необходимите тестове и консумативи и тяхното разпределение, обясняват от здравното министерство.

Комплекти

Направена е обществена поръчка за доставка на до 160 000 броя комплекти медицински изделия за инвитро диагностика за период от 2 години в изпълнение на скрининг програми за рак на дебело черво.

Очаква се и доставка на до 70 000 броя комплекти медицински изделия и изделия за инвитро диагностика за период от 2 години в изпълнение на скрининг програма за рак на маточната шийка 2025 г.-2030 г.“ Заложената прогнозна стойност за закупуване на тестовете е 20 800 000,00 (EUR 10 634 871,13) без ДДС.

Заради рак на маточната шийка: Всеки ден губим по една българка

Всеки ден една българка губи живота си заради рак на маточната шийка, докато в някои страни заболяването е почти изкоренено чрез ваксинацията, обясняват специалистите. 99% от жените и мъжете, които водят полов живот, се сблъскват с човешкия папилома вирус, който може да доведе до този тип карцином. Човешкият организъм е склонен да се самоизчиства, но при отслабване на имунитета този вирус може да доведе до предраково състояние и рак на шийката на матката. Чрез ваксинацията се прави така наречената първична профилактика. Идеята е да не се стига до предраково или раково заболяване и по този начин се предпазваме от действието на човешкия папиломен вирус. Има държави по света като Финландия и Австралия, където това заболяване почти е изкоренено и случаите на рак на шийката на матката са казуистика. У нас право на безплатна ваксинация срещу HPV имат както момичета на възраст от 10 до 15 ненавършени години, така и момчета от 10 до 14 ненавършени години. Ваксините ще се поставят от общопрактикуващите лекари и от лекари педиатри и акушер-гинеколози.

Болестта на старците удря все по-млади хора

Ракът от „болест на старците“ се превръща в диагноза сред все по-млади хора, особено сред милениалите.В Съединените щати процентът на раковите заболявания сред хората на възраст между 15 и 49 години се е увеличил с 10% от 2000 г. насам, докато сред по-възрастното население е намалял, съобщава "Вашингтон Поуст". Това явление предизвиква нарастваща загриженост в медицинските среди, особено след като засяга главно жените, чийто процент на рак е с 83% по-висок от този при мъжете под 50 години. Напредъкът в изследванията показва, че наследственият генетичен фактор остава стабилен, докато „новата ера на експозома“ – всички експозиции на околната среда по време на живота, включително преди раждането – сега е под строг контрол.Анализ върху над 150 000 души разкри, че членовете на поколение Y (хора, родени между началото на 80-те и средата на 90-те години) имат биологична възраст, по-висока от действителната им възраст, характеристика, свързана с повишен риск – до 42% – за някои видове рак, особено рак на белия дроб, храносмилателната система и матката. Това ускорено стареене би могло да обясни ранното начало на заболяванията, обикновено запазени за възрастните хора.