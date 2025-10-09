Н амирането на ваксини за грип в момента е като играта „Тука има, тука няма“, показа проверка на „Здраве с Телеграф“ по аптеки в центъра на София и различни столични квартали. „При късмет човек може да се сдобие с няколко дози, ако е улучил деня на доставката, ако не - ще му се наложи да обикаля от аптека на аптека“, обясняват хора, които търсят начин да се защитят срещу сезонния грип.

Тази година част от аптеките отказват да записват хора в листа на чакащите, а там, където го правят, обясняват, че още няма ваксини. „Списъкът с желаещи набъбва, а нищо не идва. Дори и да дойдат, те се разпределят по 5-10 дози в аптека“, коментира пред вестника фармацевт.

Около 100 хиляди противогрипни ваксини повече ще бъдат доставени у нас спрямо 2024 година. Според Изпълнителната агенция по лекарствата е заявена доставката на 580 хиляди ваксини срещу грип. По-голямата част от тях ще бъдат предназначени за изпълнение на Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и пневмококовите инфекции при хора на и над 65 години, а останалите количества ще бъдат за свободна продажба в аптечната мрежа.

Също така се очаква у нас да пристигнат и повече назални ваксини, използвани за деца над двегодишна възраст. Предвиденото количество от тях е 15 хиляди дози, което е с 5000 повече спрямо предходната година.

Всяка година Световната здравна организация изготвя препоръки за разработването и производството на ваксини срещу сезонен грип за следващия грипен сезон. Тази година ваксината е тривалентна. Причината - от март 2020 г. липсва лабораторно потвърдена циркулация на вируси от линия B/Yamagata в света. Поради това комитетът за консултации относно състава на грипните ваксини на СЗО още през 2023 г. препоръча отпадане на щама от състава на ваксините и преминаване към трикомпонентен състав на грипните ваксини. И за настоящия сезон 2025/2026 комитетът остава на мнение, че включването на антиген от B/Yamagata линия в четиривалентните грипни ваксини вече не е необходимо.

