П ланираното гостуване на цирк „Балкански“ във Велико Търново е изправено пред сериозно затруднение, алармират от трупата.

„Съгласно сключения договор и издаденото ни официално разрешително, от 00:00 часа на 20 октомври 2025 г. Академичен цирк „Балкански“ има законно право и заплатен наем за терена, определен за нашето представление. Днес, при пристигането ни и началото на преместването на материалната част на цирка от Русе, установихме, че теренът все още е зает от друг обект – „Луна парк“, което ни възпрепятства да започнем изграждането на арената и съоръженията. Това е нарушение на нашия договор и правата ни като наематели, както и на доверието, което имаме към местните институции и партньори. В резултат на това нашето гостуване във Велико Търново остава под въпрос, докато ситуацията не бъде разрешена. Ние, екипът на Академичен цирк „Балкански“, сме готови и нетърпеливи да представим на великотърновската публика магията на истинското цирково изкуство, но в момента сме поставени в невъзможност да го направим по независещи от нас причини. Молим за Вашето разбиране и подкрепа. Ще Ви държим в течение за развитието на ситуацията и ще обявим своевременно дали спектаклите ще се състоят според планирания график“, посочват от цирка.

Срок

От общината във Велико Търново успокоиха гражданите, че няма опасност представленията на цирк „Балкански“ да бъдат осуетени. Действително ръководството на лунапарка е трябвало да започне да освобождава площадката още в неделя вечерта, което те не са сторили. Тази сутрин от общината са дали срок на лунапарка до обяд или най-късно до ранния следобед да премахне съоръженията си и да освободи изцяло терена. Със случая е ангажиран лично зам.-кметът Георги Недев, който ще извърши проверка и ще контролира ситуацията.

Поредно

В социалните мрежи граждани споделят, че подобна ситуация се е случвала и в други градове, където се е налагало въпреки сключените договори цирк „Балкански“ да чака да му бъдат освободени терени за разпъване на шапитото и поставяне на фургоните. От ръководството на цирка не споделят за конкретни такива случаи, но лаконично коментират: „За съжаление това е поредният град за поредна година, в който се случва тази ситуация“.

Иван Първанов