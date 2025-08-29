Н ежните половинки на световните лидери се превръщат в ключово оръжие на т.нар. тиха дипломация. Те споделят както позитивите, така и негативите, свързани с техните съпрузи. Мелания Тръмп трябваше да извърви дълъг път в своето развитие, за да заеме своето място на световната сцена. В началото, при нейната поява, бившият модел от Словения се приемаше със снизхождение и дори пренебрежение. Никой не очакваше нищо особено от красавицата, която е трета съпруга на Доналд Тръмп и е с цели 24 години по-млада от него, но тя запуши устата на критиците си. В самото начало на първия мандат на Тръмп Мелания трябваше да изтърпи подигравкки и обиди заради съмнения, че е плагиатствала реч на своята предшественичка Мишел Обама.

Мелания гледаше да си спестява появата на протоколни срещи, но във втория мандат всичко промени. Още на клетвата на Доналд Тръмп Мелания прикова погледите с избора си на тоалет. Тя не спря дотук, написа книга, пусна своя криптовалута, но и сложи отпечатъка си в световната дипломация. Самият Доналд Тръмп сподели пред журналисти, че тъкмо се зарадвал на добър разговор с Владимир Путин, когато Мелания се включвала със забележки за руските удари срещу цивилни обекти в Украйна. Тя се превърна в изненадващото тайно оръжие на Киев. Факт е, че Тръмп промени отношението си към Украйна, а украинците пратиха специален подарък за благодарност на Мелания. „Тя смята, че това е ужасно“, казва Тръмп на израелския премиер Бенямин Нетаняху по повод кадрите с израелските удари в Газа.

Марта е Първата

Самият термин „първа дама“ се налага в края на ХVIII в. За първа дама и първи нежен дипломат е призната съпругата на първия американски президент Джордж Вашингтон – Марта. Тя излязла от рамките на послушна южняшка съпруга и по време на Войната за независимост често пътувала до самата фронтова линия, за да бъде до съпруга си. При едно от пътуванията си тя дори се заразява с шарка, но оцелява. Марта Вашингтон за първи път отваря вратите на резиденцията на държавния глава за простосмъртни граждани. Тя надскача себе си и въпреки че е от робовладелски род и самата тя имала роби, за първи път прокарва идеята, че всички хора би трябвало да имат равни права. Големият адвокат за равните човешки права е друга първа дама. Елинор Рузвелт става председател на Комисията за защита на човешките права и има решителен принос за принципа, че всички хора във всяка точка на света имат равни права.

Жената с най-голямо влияние в историята на Аржентина е съпругата на Хуан Перон – Ева Перон. За периода, когато била на власт, Ева – или Евита, както галено я наричали аржентинците – направила немислими промени в законодателството. Тя успешно лобирала да се защитят правата на жените и да се подобрят условията за работещите. Специална делегация отива при нея, за да я моли да стане вицепрезидент при втория мандат на Перон. Евита умира от рак и получава държавно погребение с държавни почести.

Първи дами командват в сянка

Безспорно най-обичаната първа дама в американската история е Джаки Кенеди. Съпругата на президента Джон Кенеди става модна икона и стилът ѝ на обличане с неизменните розови тонове става неизменен за поколения домакини. С присъствието си и със силното си задкулисно влияние тя се превръща в решителен фактор за избора на Кенеди за президент.

Силна, но и противоречива фигура била съпругата на бившия президент на ЮАР Нелсън Мандела – Уини. Тя била до съпруга си почти четири десетилетия. Докато Нелсън лежал в затвора, тя води борбата за отмяната на апартейда. Битката обаче я обсебва. В края на живота си Уини се забърква с мафиотски организации и е замесена в злоупотреби с държавни средства и поръчани убийства.

От двете страни

Студената война приключи със събарянето на Берлинската стена, която символизираше Желязната завеса. От едната страна бе американският президент Роналд Рейгън, а от другата – съветският лидер Михаил Горбачов. Голяма роля за стопяването на ледовете между Великите сили имаха съпругите на лидерите Нанси Рейгън и Раиса Горбачова. Нанси бе символ на американската мечта. Тя започва като второстепенна актриса и достига до първа дама. Рейгън слага свой дълбок отпечатък в историята. Тя преобръща протокола на Белия дом и прави революционни промени, като изхвърля антикварните порцеланови чаши и чинии и ги заменя с модерна посуда. Нанси си навлича гнева на критиците, като налага практиката да приема подаръци от известни моделиери. Тя прибира най-хубавите им рокли с оправданието, че като се появява на приеми, им прави реклама. Но Нанси Рейгън няма да бъде запомнена с модните си капризи. Тя слага началото на първата организирана кампания срещу наркотиците в САЩ. Нейният девиз „Просто кажи „Не“ става мото на кампанията, която спасява милиони животи. От другата страна на Стената била Раиса Горбачова. Тя става първата рускиня, която влиза в света на голямата дипломация.

Нанси Рейгън остава в историята с факта, че директно звъни на съветския лидер Михаил Горбачов, за да търси мир, по време на Студената война. Тя пише и писмо на съпругата му Раиса в навечерието на ключова среща. Джаки Кенеди също пише писмо до тогавашния съветски лидер Никита Хрушчов, изразявайки надежда за мир, след смъртта на съпруга си Джон Кенеди. А Лора Буш се обръща към репортери в залата за брифинги на Белия дом, като отправя предупреждение към режима в Мианмар след смъртоносен циклон.

Престъпления

Далавери съпътстват живота на съпругата на бившия сирийски лидер Башар Асад – Асма. Тя поддържа убийствен имидж на жена, ангажирана в безброй благотворителни каузи. Едва след като Башар бяга в Русия от собствената си страна, лъсва истината. Тя използвала американски ПР фирми, в които налива милиони, за да изградят бляскавия й имидж. Върхът е корица на Vogue със заглавие „Пустинна роза“. Интервюто с Асма е взето от главния редактор на парижката секция на списанието. Години по-късно Vogue се извинява за интервюто. Зад фасадата на защитник на човешките права Асма Асад завлича десетки милиони долари и е съучастник на съпруга си в ликвидирането на над 580 хиляди сирийци.

Партньори

Началото на 90-те години мина под знака на американския президент Бил Клинтън. Най-ценният член на екипа му беше съпругата му Хилъри Клинтън. За нея казвали, че е неофициалният вицепрезидент. Бил се допитвал до нея за всяко решение, свързано с външната политика. След края на неговите мандати Хилъри отказва да се пенсионира. Заради нейния интелект тя е назначена за държавен секретар по времето на Барак Обама. Демократическата партия издига нейната кандидатура за президент. Губи изборите през 2016 г. с нищожна разлика от Доналд Тръмп. Пример за равностойно партньорство са двойката Еманюел и Брижит Макрон. Брижит има огромно влияние върху френския президент още от времето, когато му е била учителка. Те имат огромна разлика във възрастта – тя е по-голяма с 25 години. Президентът твърди, че Брижит е най-силният му опонент.