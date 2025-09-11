- Проф. Кантарджиев, кога е най-добре да поставим противогрипна ваксина?

- Октомври е най-подходящият месец за поставянето на ваксина за следващия сезон 2025-2026 година. Така организмът след 2-3 седмици ще изгради антитела, които да осигурят протекция срещу циркулиращите грипни щамове. Разбира се, месеците ноември, декември, както и първата половина на януари, също са подходящи за поставяне на ваксината, защото обикновено най-бурното разпространение на грипните вируси е през януари, когато е пикът. Това е периодът, в който има седмица с най-много заболели. Обикновено това е в края на януари и много рядко в началото на февруари. Редно е, когато се поставя ваксината, човек да няма температура и да е здрав. Две седмици след поставянето и до създаването на достатъчно напрегнат имунитет човек трябва да се пази от заразяване от грип.

- Колко щама ще включва ваксината през този сезон?

- Световната здравна организация и нейните експерти дават препоръки на фирмите производители на ваксини кои щамове да включат в състава на ваксините, така че хората да изградят достатъчен имунитет и да се намали силата на грипната епидемия. Новото тази година е, че експертите на Световната здравна организация препоръчват три ваксинални щама в масовата ваксина и това е много интересно. По традиция, обикновено февруари месец всяка година, СЗО препоръчва различни серологични варианти. Обикновено експертите винаги успяват да предвидят масовите варианти на разпространените през сезона. Голяма грешка е това, което обикновено става в нашата страна, когато се изкарват имената на ваксиналните щамове. Обикновено започват да се тиражират заглавия как ще ни морят определени щамове. Дори някои академици преди години плашеха с някакъв щам, който така и не дойде и оцеляхме. Тази година предлаганите щамове във ваксините са в зависимост от това дали ваксините ще бъдат изготвени на кокоши ембриони или на тъкани и култури, които са по-новите ваксини, които се произвеждат. Вирусите от групата А обикновено са най-масови и те причиняват епидемиите в нашата страна. Обичайно на 5 години биват изместени от вируси от групата Б. Новото тази година е, че ваксината няма да е четиривалентна, а тривалентна. Експертите на Световната здравна организация решиха да изключат щама Ямагата от сезонните грипни ваксини, тъй като той не е циркулирал масово от 2020 година насам.

- За поредна година пенсионерите ще могат да се ваксинират безплатно по национална програма.

- Да, напомням на всички възрастни хора над 65-годишна възраст, че трябва да се свържат с личните си лекари и да си поставят ваксината. Искам да предупредя хората, които желаят да си купят ваксина, че ако не я сложат веднага, трябва да я държат на вратата на хладилника, а не в камерата. Може да се сложат в началото на декември, когато започва епидемичното разпространение на грипа. Всяка година в нашата страна първите случаи на грип се явяват през ноември, а епидемичното разпространение е през месец декември. Най-масово хората боледуват в края на януари и февруари. Разбира се, до голяма степен увеличаването на епидемичния риск от грип става, когато учещите и работещите в чужбина започнат да се завръщат в България за Коледа и Нова година. Ако намерите ваксина, тя може да се постави ноември и декември. Хората трябва да спазват правилото две седмици след поставянето на ваксината да ограничат контактите си, за да не се разболеят, докато още не са изградили имунитет.

- У нас няма практика децата да се ваксинират масово и съответно в училищата и детските градини има силно разпространение на грипа.

- В училище стават големи епидемии. Даже преди 20 години някои от големите корифеи на епидемиологията у нас не препоръчаха ваксини срещу грип за деца, защото те заболявали от друг вид вируси. Напротив, грипът е доста опасен за малките. Именно затова ваксината, която им се поставя инжекционно в някои страни като САЩ, се поставят на бебета над 6-месечна възраст. В нашата страна от две години има ваксина, която се поставя в носа на детето и тя се понася много добре. Интересно е, че чрез нея се изгражда имунитет в лигавицата на носоглътката на детето, където клетките на имунната система започват да произвеждат IgA секреторен имуноглобулин и всички вируси, които биват вдишани и попаднат в носоглътката на детето, биват блокирани от тези антитела. Ваксината е подходяща за деца над 2-годишна възраст. Няколко месеца след назалната ваксина не бива да се приема ацетилсалицилова киселина при вдигане на температура, защото могат да настъпят някои усложнения. Майката трябва да разговаря с лекаря с кои медикаменти да бъде бдителна след имунизация.

- Как можем да изградим по-добър имунитет при децата?

- Най-важното в момента, докато е още топло до средата на октомври, е децата да се каляват. Те трябва да се научат сутрин, когато мият зъбите си, да правят гаргара със студена вода и да свикнат да мият тялото си до кръста със студена вода, a след това много хубаво да се изтриват с кърпа. Това обтриване на кожата е много полезно.

- В такъв случай могат ли, като захладнее, да ядат сладолед?

- Могат да ядат сладолед, защото сладоледът увеличава имунитета на гърлото и носоглътката.

- Някои родители не дават сладолед на децата си и през лятото.

- Някои хора са много уплашени. Понякога, когато кожата на лицето е много бледа, това говори за немного силен лигавичен имунитет и тези деца трябва да се закаляват. И трябва да се ползват водните процедури с обтриване с кърпа.

- Какви инфекции може да очакваме от есента, когато децата тръгват на училище?

- Обикновено най-чести са респираторните инфекции, които се предават с кашлица и кихане. Обикновено се предава чрез издишване на въздух с аерозол и затова в детските градини и училищата трябва да се обърне много голямо внимание на проветряването. Проветряването е най-важно и на второ място е дезинфекцията на повърхностите. Много важно е децата да се научат без причина да не пипат очите, носа и устата си. Това трябва да се възпитава в семейството, че не бива без причина да си пипаш устата, носа и очите. Ако докоснем повърхност, върху която някой е кихнал и кашлял дори преди часове, можем много да се заразим, като докоснем лигавицата на носа, устата и очите.

- Колко често трябва да се проветрява в училище?

- Когато температурата позволява, е хубаво често да се проветрява, а през студените месеци това задължително трябва да се случва през междучасията.

- Какво е мнението ви за пречиствателите за въздух?

- Зависи от техните качества. Ако наистина филтърът редовно се почиства и подменя, е много добър вариант. Татковците не бива да забравят и филтрите на климатиците, които също трябва да бъдат почиствани периодично.

- Тази година ситуацията със западнонилската треска изглежда спокойна. Има само един отчетен случай в Националния център по заразни и паразитни болести.

- Изглежда спокойна в нашата страна, защото обикновено есента, когато прочетем статистиката, виждаме, че има десетки починали в Северна Гърция, десетина починали в Сърбия и до 10 починали в Румъния. Трябва много сериозно да се замислим толкова ли много ни пазят от комарите. Не знам за вас, но аз, ако вечерно време не включа машинката с репелента, много хубаво ме нажилват. Това се дължи единствено на факта, че през пролетта преди разлистването на листата в заблатените и мочурливи области в София и в парковете й не се вземат марки за така нареченото ларвицитно унищожаване на комарите. За западнонилската треска трябва да се има предвид, че тази инфекция се предава от нашенските комари, защото чух отнякъде изказвания на някои „учени“, че само тропически комари може да предават инфекцията. Това не е вярно. Инфекцията затова се разпространи масово в Европа, защото се оказа лесно адаптирана към местните комари. Преди десетки години болестта се е срещала само по поречието на Западен Нил в Африка.

- В момента в Китай има много случаи на друга тропическа инфекция – чикунгуня. Има ли данни болестта да е засичана и у нас?

- Засега имаме само вносни случаи на инфекцията. Преди повече от десетина години в Италия и това лято във Франция бяха регистрирани локални случаи. Болестта се предава чрез тропическите комари, известни като тигрови, които хапят през деня и по краката, защото са по-дребни от нашите и летят ниско. Имаме само вносни случаи на денга и чикунгуня, което означава, че хората са пътували някъде и там са се заразили. Има опасност от вносни случаи на зика. Именно затова, когато някой се завърне от екскурзия в чужбина и получи треска, висока температура, болки в мускулите и ставите, трябва да отиде на лекар. Вирусът зика е особено опасен за бременните жени и винаги трябва да се казва на лекаря, ако човек е пътувал до екзотични дестинации. Той може да ви насочи към изследвания в Националния център по заразни и паразитни болести. Въпреки че хората си пускат във фейсбука снимки с екзотични животни и палми, понякога не казват на лекаря, че са пътували. Опасно е да допуснем човек с тропическа треска без изолация, който да бъде ухапан от тигрови комари у нас. Така може да се стигне до местни случаи на тропически болести. Засега няма такова нещо.

Това е той:

Роден е в София през 1955 година

Завършва Медицинска академия-София през 1981 година

От 1988 г. работи в Националния център по заразни и паразитни болести, а до 2021 година е негов шеф

Водещ специалист, на чиито съвети хората разчитат при различни инфекциозни болести

Професор Кантарджиев беше едно от най-популярните лица в Националния оперативен щаб по време на пандемията от коронавирус

Милена Димитрова