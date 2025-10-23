Л екарите, които записват в практиката си новородени бебета, да получават еднократен бонус. Това предложи д-р Георги Миндов от Управителния съвет на Сдружението на общопрактикуващите лекари. Детските практики рязко намаляват. Колегите не могат да записват вече деца, защото вече са претоварени, а и да записват, не могат да ги обслужват, обясни още той.

Бонусът може да се дава на две части до навършване на годинка на детето. „Така може да се стимулират да записват новородени, защото лекарите не получават потребителска такса за тях. Идват едни 5 лева и нещо на месец. Сами разбирате, че срещу тази сума специалистът трябва да иде на домашно посещение и да прави консултации всеки месец. Не се раждат толкова много деца, за да има трябват толкова много пари. Лекарите е добре да получават някаква сума при записване на бебе. Нещата могат да се огледат от икономисти и да се реши“, казва още той.



Общопрактикуващите лекари искат да им бъде дадена възможност да отписват пациенти от листите си в случай на проявена груба вербална или физическа агресия.

Проблемът е, че досега никакъв механизъм - нормативен, законов или подзаконов, не съществува за това нещо. Веднъж регистриран, пациентът в дадената листа на съответния общопрактикуващ лекар, няма механизъм, дори при нарушаване на неговите права, дори при агресия, дори при физически сблъсък, той да не може да прекрати неговото обслужване, обясни д-р Миндов. Като възможно решение специалистите предлагат създаването на арбитражна комисия с участието на лекарския съюз и здравната каса, която да разглежда всеки отделен случай на базата на събрани доказателства.

Липсата на възможност за консултация от дистанция кара част от пациентите да агресират. „По телефона може да се направи консултация, но не може да се издаде никакъв документ – направления и рецепта. И точно в такива моменти се отключва тази агресия и започва спор, че еди-кой си лекар бил издавал документи от разстояние. Често хората искат дистанционно обслужване - без да посещават практиките, използвайки нашите познания, опит и квалификация като една дистанционна регистратура. Този тип пациенти стават агресивни и сменят лекаря, докато намерят такъв колега, който отговаря на техните изисквания. Те смятат, че определят правилата на системата. Обясняваме им, че това е против правилата, но те не искат да чуят и агресират. Именно това е основната причина за агресия от страна на пациентите“, казва още Миндов.

Една от възможностите за предотвратяване на тези конфликтни ситуации е да се регламентира консултация от разстояние и ние го предложихме, обясни д-р Миндов. Сега такава възможност е предвидена в Наредба 8. Системата, която обаче осъществява телемедицински услуги, е много сложна. От друга страна обаче в момента в Националния рамков договор има член, който казва, че се забранява предписването на лекарства без физически преглед, казват специалистите.

Милена Димитрова