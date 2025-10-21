В сезона на грипа, вирусите и настинките имунната система на човек е поставена на изпит. Как да направим тялото ни по-устойчиво на вирусите? Може ли да подсилим организма без помощта на лекарствата? Предлагаме ви 10 начина, с които ще усилите имунитета си:

1. Пийте чай - изключително подходящи са ехинацеята, мурсалският чай, салвията, котешкият нокът, мащеркара, зеленият чай. Билките съдържат ценни вещества, които ударно ще засилят защитните сили на организма.

2. Яжте чесън - поне по една скилидка на ден. Чесънът има антимикробни и противовъзпалителни свойства, укрепва имунната система и помага при кашлица.

3. Взимайте прополис 3 пъти дневно, за да засилите защитните сили на организма - прополисът притежава лечебни свойства, има антибактериално действие, има противовирусен ефект, подобрява изхвърлянето на токсини;

4. Хранете се правилно - рационалното хранене е изключително важно. За да има сили организмът ви не трябва да чувства лишения.

5. Спрете цигарите - цигарите са канцерогенни и са един от най-големите врагове на имунитета.

6. Пийте червено вино - в малки дози червеното вино укрепва имунитета, но допустимата доза е до 100 мл дневно.

7. Спортувайте - тренировките подобряват имунитета и помагат за детоксикация на организма. Но за да имат ефект тренировките трябва да са редовни и да са с умерено натоварване.

8. Почивайте достатъчно - за всеки човек количеството сън е индивидуално, затова спете толкова, колкото е необходимо, за да се чувствате отпочинали.

9. Намалете стреса - когато сме под стрес организмът ни драстично намалява способността да се бори с вирусите и бактериите. Може да използвате медитация и техники на дишане, мислете позитивно и се радвайте на живота.

10. Приемайте достатъчно витамини и минерали - не се лишавайте от пресни плодове и зеленчуци, сирене, яйца, ядки, пъллнозърнести храни, месо, риба. Изключително важни за имунитета са Витамин D, Селен, Цинк и Магнезий, защото без тях имунната защитата не функционира добре. Тази ударна четворна комбинация подпомага за собразуването на имунните антитела (т.нар. имуноглобулини), с което повлиява устойчивостта на организма към инфекции.

