В ирус, някога признат от САЩ за „смъртоносно биологично оръжие“, се разпространява на африканския континент. Нарастващият брой случаи предизвика опасения от по-нататъшно разпространение на епидемията, като Световната здравна организация (СЗО) издаде предупреждения.

Общо 404 потвърдени случая на треска от долината Рифт (ТРР), включително 42 смъртни случая, бяха съобщени от националните здравни власти в две западноафрикански страни - Мавритания и Сенегал, сподели СЗО в официална актуализация на 5 ноември. Потвърдените случаи на ТРР са наблюдавани между 20 септември и 30 октомври

Според СЗО, това е зоонозна болест, която засяга главно животните, но може да зарази и хора. По-голямата част от човешките инфекции са резултат от контакт с кръвта или органите на заразени животни . Въпреки това, човешки инфекции са причинени и от ухапвания от заразени комари.

Според ръководителите на СЗО, до момента не е документирано предаване на вируса на хеморагичната треска от човек на човек. Въпреки че вирусът често води до тежки заболявания при животните, въздействието му върху хората варира, варирайки от леки грипоподобни симптоми до тежка хеморагична треска, която може да бъде фатална.

Вирусът респираторна фиброза (RVF) е ендемичен и в двете страни, където преди това са съобщавани повтарящи се огнища както при добитък, така и при хора. Това означава, че вирусът е постоянно и обичайно присъстващ в определен географски район или популация.

СЗО предупреждава, че рискът от разпространение на вируса остава висок поради обилните дъждове, повече комари и движението на добитък в страната и към Мали и Гамбия за паша и търговия.

Здравният орган заяви: „Настоящото огнище на респираторна фиброза (RVF) в Сенегал и Мавритания е необичайно по мащаб и тежест, въпреки че и двете страни са ендемични за болестта. То засяга няколко области в международни гранични райони, особено по поречието на река Сенегал, увеличавайки риска от междурегионално предаване поради движението на животни“.

В Мавритания, вирусът е потвърден в източните райони, граничещи с Мали, което поражда опасения относно потенциално регионално разпространение извън басейна на река Сенегал чрез движение на добитък. Съобщава се за висок дял от тежки случаи при хора, което потенциално отразява пропуски в откриването на случаи и ограничения в оптимизираното клинично лечение

В Сенегал приблизително 11% от потвърдените случаи при хора са се проявили с хеморагични симптоми, от които 20 са завършили със смърт. Ситуацията е особено тревожна в Мавритания, където смъртността е достигнала 30%, което показва повишена тежест на заболяването“.

Вирусът отдавна е причина за безпокойство, тъй като някога е бил сред повече от дузина вируси, изучавани от САЩ като потенциални биологични оръжия, преди страната да прекрати програмата си за биологични оръжия през 1969 г.