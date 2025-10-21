Есента е тук, а с нея и сезонът на грипа! Според здравни експерти, грипната активност започна по-рано през 2025 г., особено сред деца и млади възрастни. В България също се наблюдава увеличение на случаите. Не чакайте да се разболеете – вземете мерки още сега!

💉 1. Ваксинирайте се навреме!

Ежегодната ваксинация е най-сигурният начин да се предпазите от грип. Препоръчва се за всички над 6-месечна възраст.

Особено важна е за възрастни над 65 г., бременни жени, хора с хронични заболявания и деца. Ваксините вече са налични в аптеките и здравните заведения.

Търсенията на ваксина против грип скачат през септември и октомври

🧼 2. Спазвайте добра хигиена

Мийте ръцете си често със сапун и вода.

Използвайте дезинфектанти, когато няма вода.

Покривайте устата и носа си при кашляне или кихане с кърпичка или лакът.

Избягвайте да докосвате очите, носа и устата си.

Редовно почиствайте често докосвани повърхности като дръжки, дистанционни и телефони.

🛌 3. Подсилете имунната си система

Спете по 7–9 часа на нощ.

Хранете се балансирано: консумирайте сезонни плодове и зеленчуци, богати на витамини А, С и Е.

Бъдете физически активни: разходки, колоездене или йога.

Избягвайте стреса и се хидратирайте добре.

Според данните от Google Trends, търсенията за това как да си подобрим имунната система се повишават през октмври.

🧪 4. Използвайте добавки с ехинацея

Според някои изследвания, ехинацеята може да стимулира имунната система при първи симптоми на настинка. Най-добре е да я започнете при първи признаци на неразположение и да я приемате циклично през есента и зимата.

🏠 5. Поддържайте чист въздух в дома

Проветрявайте редовно помещенията.

Използвайте пречистватели на въздуха, ако е възможно.

Избягвайте да спите с отворени прозорци през нощта, за да не се излагате на студени течения.

⚠️ 6. Разпознайте симптомите навреме

Грипът започва внезапно и се характеризира със:

Висока температура.

Кашлица.

Болки в мускулите и ставите.

Умора и отпадналост.

Ако се почувствате зле, останете вкъщи поне 24 часа след като температурата спадне и се почувствате по-добре.

Според данните от Google Trends, търсенията за кашлица са най-много през януари, а за температура перз юни, но след леки спадове през лятните месеци, през октомври търсенията им отново поемат нагоре.