Г рипната вълна вече е факт – вирусът се разпространява епидемично в цялата страна, а случаите рязко се увеличават. Алармата беше вдигната от епидемиолога проф. Тодор Кантарджиев, който предупреди, че тази година грипът е по-заразен и се кара по-тежко.

По думите му в момента циркулира мутирал подвариант на грип А, който е претърпял над седем мутации. Това го прави изключително „прилепчив“ – заразяването става по-лесно, а симптомите са по-силни.

Експертът е категоричен: грипът не се чака да мине сам. Най-ефективната защита е комбинацията от ваксина и навременно антивирусно лечение, изписано от лекар. Ако терапията започне още при първите симптоми, заразността спада рязко още на втория ден, предаде NOVA.

Типичните признаци включват висока температура, суха кашлица, силно главоболие, болки в очите, мускулите и ставите, както и тежка отпадналост. Без лечение болният може да заразява околните до една седмица и рискът от усложнения е сериозен.

Най-уязвими в момента са децата между 5 и 14 години. Проф. Кантарджиев настоява болните деца да останат вкъщи, а не да посещават училища и детски градини.

По отношение на бързите тестове специалистът уточнява, че те са само ориентир и не трябва да бъдат единствен критерий за диагноза.

Като допълнителна защита експертът препоръчва често миене на ръце, проветряване, дезинфекция и носене на маска при контакт с болни. За подсилване на имунитета той посочва и традиционните български ферментирали храни – кисело зеле, туршии, бяло саламурено сирене, а при нужда и прием на пробиотици.