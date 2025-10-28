И чуждо джипи да може да ни постава ваксини по националните програми, ако личният лекар, при когото сме записани, откаже по някаква причина.

Такава идея бе лансирана от експерти в сферата на здравеопазването по време на семинара „Ваксинационни програми за превенция на остри заразни заболявания, причинени от грипни вируси, РСВ, COVID-19, пневмококи и превенция на вирус свързани ракови заболявания“. Председателят на Българското сдружение по иновативна медицина доц. Валери Цеков подчерта, че е важно да се разширят възможностите за поставяне на ваксини и извън кабинетите на общопрактикуващите лекари.

Възможност

Той обясни, че такава възможност е била дадена по отношение на HPV ваксината – сега тя може да се поставя и от педиатри, и от АГ специалисти в извънболничната помощ. „Подобна мярка би облекчила достъпа до ваксини по принцип и би помогнала на много хора да преодолеят нежеланието си и да проявят интерес“, категоричен бе доц. Цеков пред „Телеграф“.

В момента над 600 служители на дистрибуторски фирми осигуряват противогрипни ваксини по заявка на общопрактикуващите лекари, така че няма причина те да връщат пациенти от листата си, които са заявили подобно желание, стана ясно на семинара.

Деца

„Ваксинирането на деца не може да стане в рамките на националната програма, по която безплатна имунизация срещу грип и пневмококи получават възрастните хора на и над 65 години“, обясни обаче д-р Кремена Пармакова, началник отдел „Надзор на заразните болести“ към Министерството на здравеопазването, по повод предложението на главния държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. Тя подчерта, че първо трябва експерти и БЛС да изпратят становища и конкретни предложения в МЗ, а чак след това ведомството да опита да извоюва бюджет за нова национална програма за безплатна противогрипна ваксина за децата.

През миналата година у нас срещу грип са били ваксинирани 22-ма столетници, а с всеки сезон все повече хора търсят възможност да се имунизират. През 2024 г. например близо половин милион българи избраха да се защитят от грипа по единствения сигурен начин. Не така стоят нещата с инжекцията срещу пневмококи и след първоначалния бум през миналата година, когато близо 50 000 възрастни са си поставили ваксина, през тази до момента те са едва 16 000. Намаляват с 1000 и личните лекари, които са изявили желание да я поставят на своите пациенти. Затова според експертите е необходимо да се даде право на повече медици, освен джипитата, да слагат ваксини по национални програми.

Отличник е поставил 700 дози

Все пак сред общопрактикуващите има и отличници – едно джипи е отчело 700 ваксинирани срещу пневмококи от листата си, същият медик има и най-много имунизирани деца срещу човешки папилома вирус. Друг общопрактикуващ е ваксинирал 200 пациенти, а шестима лични лекари могат да се похвалят със 100 дози. Масово обаче има лекари, които отчитат, че са поставили само единични дози от препаратите.

В света по отношение на грипа при ваксините за възрастни има и новост – на хората над 60 години вече се прилага високодозов противогрипен препарат, който е с 4 пъти по-голямо количество антигенно съдържание в сравнение със стандартните дози. У нас такава ваксина все още не е регистрирана.

Людмил Христов